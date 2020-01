Google développe une application de messagerie tout-en-un pour les entreprises

Google a proposé à certains employés une application inédite qui combine les fonctionnalités de Gmail, Hangouts Meet, Hangouts Chat et d’autres services dans ce qui semble être un jeu chez des concurrents comme Slack.

La nouvelle application de Google pourrait causer des ennuis à Slack

L’application combine les services de stockage de documents et de messagerie de Google pour regrouper plusieurs propriétés de productivité sous un même toit, selon un rapport de The Information qui cite des personnes familières avec le projet. Cette simplification, et la nature déjà répandue des produits de Google, pourraient pousser les utilisateurs de Google Business existants à s’éloigner de Slack et de Microsoft Teams.

En fusionnant Gmail, Google Drive, Hangouts Meet et Hangouts Chat en une seule entité mobile, l’application Google sans nom agirait comme un guichet unique pour les petites entreprises et les équipes pour collaborer et discuter. Comme avantage supplémentaire, les utilisateurs pourraient accéder aux options de stockage cloud existantes et utiliser les adresses e-mail actuelles. Google proposerait l’application dans le cadre de G Suite, la collection d’applications et de services de productivité en ligne de la société.

Avec la nouvelle offre d’applications, Google cherche à prendre en charge les opérateurs historiques Microsoft et Slack, qui sont tous deux largement utilisés dans de nombreux secteurs comme moyen facile de communiquer. La suite Office 365 de Microsoft, par exemple, offre le chat professionnel, les appels VoIP, la vidéoconférence et d’autres fonctionnalités dans une seule application appelée Microsoft Teams. Slack fournit des capacités et des intégrations similaires avec des outils de productivité tiers dans son application de communication autonome.

Si Google publie l’application publiquement, cela pourrait créer une réelle concurrence dans le secteur. Cependant, Google est bien connu comme une entreprise qui teste de nombreuses applications, ou même les publie, pour débrancher la prise peu de temps après. Et les antécédents du géant de la recherche sont particulièrement médiocres en ce qui concerne les services de communication.