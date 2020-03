Google et Adobe annulent les segments en direct des conventions à venir en raison de problèmes de coronavirus

Google et Adobe sont devenus lundi les dernières entreprises à voir les plans des conventions perturbés par l’épidémie de COVID-19, annonçant que les sessions en ligne remplaceront les rencontres en personne lors de leurs réunions respectives Google Cloud Next 2020 et Adobe Summit.

Le PDG de Google, Sundar Pichai.

Initialement prévue à San Francisco du 6 au 8 avril, la convention de Google, qui a accueilli l’an dernier 30 000 participants, sera désormais diffusée en direct sous le nom de “Google Cloud Next ’20: Digital Connect”, rapporte CNBC.

“Par une grande prudence pour la santé et la sécurité de nos clients, partenaires et employés, et conformément aux meilleures pratiques définies par le CDC, l’OMS et d’autres entités pertinentes concernant le coronavirus (COVID-19), Google Cloud a a décidé de repenser Google Cloud Next ’20 “, a déclaré la société.

Google semble préparé et proposera des “keynotes, sessions en petits groupes, apprentissage interactif et sessions de consultation d’un expert avec les équipes de Google” en ligne en tant que contingence pour des interactions en direct.

Adobe a également annulé la partie en direct de son prochain sommet Adobe à Las Vegas. La convention devait avoir lieu entre le 29 mars et le 2 avril.

“Au cours des dernières semaines, nous avons suivi et évalué de près la situation autour de COVID-19 pour nous assurer que nous prenons les mesures nécessaires pour protéger la santé et le bien-être des participants au Sommet Adobe”, a déclaré Adobe. “En conséquence, nous avons pris la décision difficile mais importante de faire d’Adobe Summit 2020 un événement en ligne cette année et d’annuler l’événement en direct à Las Vegas.”

Un certain nombre de grands événements internationaux ont été annulés en raison de préoccupations entourant la propagation de COVID-19. Facebook a fixé en février sa conférence annuelle F8, tandis que la GSMA a annulé la conférence Mobile World à Barcelone. Plus récemment, Informa a annulé la semaine dernière la conférence 2020 des développeurs de jeux à San Francisco.

La vague d’annulations arrive quatre mois avant la conférence annuelle mondiale des développeurs d’Apple. Bien que les dates n’aient pas été annoncées, Apple organise généralement l’événement important dans la région de la baie de San Francisco en juin pour présenter aux développeurs et au public les systèmes d’exploitation de nouvelle génération qui devraient sortir cet automne.