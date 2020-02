Google Maps fête ses 15 ans et déploie de nouvelles fonctionnalités d’application

Google Maps fête ses 15 ans aujourd’hui, et en l’honneur de l’anniversaire du service, Google réorganise son application Google Maps pour iOS et Android.

Les changements visent principalement à donner aux utilisateurs plus d’informations sur les emplacements spécifiques à la ville, tels que les restaurants, les entreprises et les attractions locales. Les points chauds touristiques et les monuments de la ville méritent également une visite.

En plus de fournir des informations lors de la recherche d’un utilisateur, l’application révisée présente cinq onglets: Explorer, Commuter, Enregistré, Contribuer et Mises à jour.

Explore permet à un utilisateur de trouver des informations, des notes et des avis sur environ 200 millions de lieux dans le monde. Les sites inclus sont des restaurants, des attractions à proximité et des monuments de la ville.

C’est pour choisir où aller en voyage vers un endroit inconnu, mais l’application fournit également de nouvelles fonctionnalités pour des itinéraires très familiers tels que le trajet quotidien d’un utilisateur au travail. L’onglet Trajet permet de trouver l’itinéraire le plus efficace pour leur trajet. Il permet aux utilisateurs de configurer leur trajet quotidien initialement, puis fournit des mises à jour du trafic en direct ou suggère automatiquement des itinéraires alternatifs en cas de retards importants.

L’onglet «Pour vous» précédent a été renommé Enregistrer et développé pour permettre aux utilisateurs de visualiser tous leurs emplacements enregistrés dans un emplacement pratique, ainsi que d’organiser des plans pour les voyages à venir. Il donne également aux utilisateurs la possibilité de partager des recommandations sur les lieux où ils se sont rendus.

L’onglet Contribuer donnera aux utilisateurs la possibilité de partager des informations sur les domaines qu’ils connaissent, y compris les avis sur les entreprises, les photos et la possibilité de signaler les lieux manquants.

Enfin, un nouvel onglet Mises à jour fournira un flux de spots de tendances dans une zone, à la fois des experts locaux et des éditeurs. Il permettra également aux utilisateurs de contacter directement les entreprises pour obtenir des réponses aux questions.

La prochaine application Google Maps, présentée ici sur Android. (Source: Google)

L’application obtient également une nouvelle icône à côté de la mise à jour, abandonnant l’ancien design de la carte pour celui qui met la broche Google Maps en avant et au centre. Google affirme que cela “représente le changement que nous avons fait de vous amener à votre destination pour vous aider également à découvrir de nouveaux endroits et expériences.”

Google renforce également ses fonctionnalités d’analyse des transports en commun. Les utilisateurs peuvent trouver des informations sur l’accessibilité, la sécurité, la température, etc. Au Japon, les utilisateurs peuvent voir combien de voitures sont disponibles dans les transports en commun, pour augmenter les chances d’obtenir un siège.

Les mises à jour devraient commencer le 6 février, sur les appareils iOS et Android. Pendant une durée limitée, Google mettra également à jour l’icône GPS de la voiture avec une icône de voiture sur le thème de la fête en l’honneur de l’anniversaire de Google Maps.

Apple a étendu ses propres cartes Apple. En 2019, Apple a déployé des données Apple Maps améliorées dans l’ensemble des États-Unis. Apple prévoit d’étendre le service en Europe au cours des prochains mois au fur et à mesure de la construction de son ensemble de données.