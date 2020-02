Google Photos a partagé des vidéos privées de certains utilisateurs avec des inconnus

Google a envoyé des avis à certains de ses utilisateurs de Google Photos, leur disant que certaines des vidéos stockées dans le service peuvent avoir été exportées vers des archives d’utilisateurs aléatoires.

Crédit d’image: @jonoberheide

Ceux qui ont utilisé le service “Télécharger vos données” de Google pour Google Photos entre le 21 novembre et le 25 novembre 2019 peuvent constater que leur exportation de données est incomplète et peut contenir des vidéos d’autres utilisateurs. Google informe désormais les utilisateurs concernés, et le nombre d’utilisateurs victimes du problème n’est pas clair.

L’avis a été masqué par l’utilisateur de Twitter Jon Oberheide, co-fondateur de Duo Security, le 3 février. On ne sait pas combien d’utilisateurs ont été affectés à ce moment.

Google indique que pendant une période de cinq jours, un problème technique a permis d’exporter les vidéos des utilisateurs vers des archives d’utilisateurs indépendants. Ils assurent aux utilisateurs que le problème a été résolu, mais note que les utilisateurs doivent supprimer les exportations précédentes et effectuer une nouvelle exportation à ce stade.

Il est possible que les vidéos d’un utilisateur aient été partagées avec un nombre inconnu d’autres utilisateurs, et il n’est pas précisé quelles vidéos peuvent avoir été partagées. Google ne mentionne que les vidéos, on peut donc supposer que les photos exportées ne sont probablement pas affectées.

Google avait récemment fait l’objet d’autres scandales de sécurité. Fin 2019, une organisation de recherche en sécurité en Allemagne a placé huit “ espions intelligents ” dans les magasins d’applications Amazon Alexa et Google Home pour démontrer la facilité avec laquelle les écoutes et le phishing peuvent être effectués sur des haut-parleurs intelligents.

Il a également été récemment découvert qu’Avast, un outil antivirus populaire pour PC et Mac, collectait les données des utilisateurs et les vendait directement à Google et Microsoft.