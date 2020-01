Google snobe les utilisateurs d’Apple TV avec les migrations de connexion Nest

Les efforts de Google pour migrer les utilisateurs Nest vers des comptes Google ont continué de laisser les utilisateurs de l’écosystème Apple dans le froid, la société de recherche n’ayant pas pris en charge correctement la version Apple TV de l’application Nest en ne permettant pas aux clients migrés de se connecter sur le décodeur de streaming d’Apple.

L’application Nest sur Apple TV

En mai, Google a lancé un nouvel effort pour unifier tous les clients sous son bras matériel Nest sous le même système de compte que le reste de l’empire de recherche. Google a déclaré à ses clients que, dans le cadre de l’intégration de ses produits Home sous la marque Nest, il inciterait les clients à migrer leur compte Nest vers un compte Google, à partir de l’été.

La migration a été présentée comme un moyen de sécuriser les appareils Nest en fournissant les mêmes protections de compte que celles accordées aux comptes Google, y compris la détection d’activités suspectes et la vérification en deux étapes. Le fait d’avoir tout sous un même compte a également facilité la collaboration entre les appareils, comme permettre à un hub Nest d’afficher des vidéos en direct de la sonnette Nest Hello sans aucune configuration supplémentaire.

Dans le même temps, Google a confirmé qu’il s’apprêtait à mettre fin à son programme “Works with Nest” qui permettait aux développeurs d’applications et aux producteurs de matériel de s’interfacer avec les appareils Nest. Google a par la suite coupé l’accès aux nouvelles connexions Works With Nest en août 2019.

La Google Nest Indoor Cam

Peu de temps après l’annonce, Google a publié une mise à jour de ses plans, confirmant qu’il s’efforçait de maintenir l’accès aux services Nest sur d’autres écosystèmes d’appareils actifs. En plus de travailler avec Amazon pour migrer la compétence Nest qui fonctionne avec Amazon Alexa, Google a affirmé qu’il travaillait également avec “d’autres partenaires” sur des intégrations plus personnalisées.

Malgré les assurances qu’il s’efforçait de garder les clients Nest satisfaits, il existe des preuves qu’il existe des domaines dans lesquels il est loin de tenir ces promesses.

Échec de la migration de l’Apple TV

L’une des façons dont les utilisateurs de Nest ont pu utiliser ses produits est via l’application compagnon Nest, qui est disponible pour iPhone, iPad et Apple TV. La connexion permet la gestion et l’accès aux différents produits, comme permettre aux propriétaires de visualiser les flux en direct de leurs caméras Nest à partir d’un téléviseur connecté à l’Apple TV.

Cependant, alors que les utilisateurs des anciens comptes Nest sont régulièrement gênés par des rappels de migration, ceux qui effectuent le changement se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent pas se connecter à leurs comptes Google. Malgré la prise en charge continue des comptes Nest, les utilisateurs d’Apple TV ne peuvent pas se connecter avec leurs comptes Google à cette version de l’application.

Bien qu’il soit raisonnable de s’attendre à ce que les applications soient mises à jour pour prendre en charge le nouveau style de compte, Google n’a jusqu’à présent pas réussi à le faire pour l’Apple TV.

Assistance Google

Les publications sur les forums d’aide de Google Nest révèlent de nombreuses plaintes d’utilisateurs qui ont migré et ont constaté qu’ils ne pouvaient plus voir leurs caméras Nest sur l’Apple TV. Même en janvier 2020, huit mois après l’annonce initiale, les utilisateurs publient leurs plaintes concernant le problème sur les forums.

Dans certains des fils de discussion, un spécialiste de la communauté propose une réponse générale indiquant que “les comptes migrés ne fonctionnent pas avec les applications Android ou Apple TV”, faisant référence au propre logiciel de décodeur de Google qui a le même problème, mais que les commentaires seraient transmis ” à la bonne équipe. ” Il est également recommandé de vérifier les sites de support et les réseaux sociaux pour les mises à jour.

Après avoir reçu ces informations, certains utilisateurs ont exprimé leur mécontentement face à cette évolution, tout en faisant allusion à la probabilité que l’assistance ne revienne pas sur l’application.

Certains utilisateurs sont également mécontents de la décision de Google de ne pas divulguer le manque de prise en charge d’Apple TV au moment de la migration. Étant donné que Google a également désactivé la possibilité de créer un nouveau compte Nest, il n’existe aucune solution de contournement officielle pour le problème.

Les recherches sur les pages d’assistance semblent suggérer que Google a refusé de mentionner qu’il y aurait un problème spécifique à Apple TV.

Un examen de l’App Store pour l’application Nest montrant certains des effets du manque de mises à jour de Google

Une page d’assistance encore active pour l’installation et l’utilisation de l’application Nest pour Apple TV explique que les instructions sont destinées aux “utilisateurs Nest qui n’ont pas migré vers un compte Google”. Bien que cela pointe ces mêmes utilisateurs vers la migration vers un compte Google, il n’y a aucun signe d’un ensemble d’instructions équivalent pour ceux qui utilisent le compte Google, ce qui, par son absence, indique qu’il n’y a pas de support offert.

Les plaintes ne se limitent pas à l’assistance de Google. Les critiques négatives sur l’App Store se plaignent de problèmes similaires depuis la migration. Un utilisateur a écrit en novembre comment la migration avait rendu “nos caméras vidéo sans valeur” en raison de leur dépendance à l’Apple TV pour les regarder. De plus, leur utilisation d’iPad âgés de quatre ans signifiait qu’ils ne pouvaient pas passer à des versions iOS plus récentes que les mises à jour ultérieures de l’application Nest ne prennent pas en charge, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas non plus être utilisés pour visualiser les caméras.

Une lueur d’espoir possible

Les messages publiés en janvier sur les conversations avec le support sont variés, une conversation avec un représentant basé sur le chat affirmant que le support a été interrompu “pour des raisons de confidentialité et de sécurité” et qu’il n’y a pas eu de mise à jour sur la façon de résoudre le problème.

Extrait du chat d’un client Nest avec assistance

Les commentaires plus récents d’une conversation affirmaient que l’utilisateur était informé que la “prochaine mise à jour non .X comporterait un correctif pour l’intégration d’Apple TV”. Compte tenu des annonces CES de Google concernant les intégrations de tiers avec Google Home, il est logique qu’un correctif arrive à peu près au même moment.

Cependant, même après cette annonce du CES, Google n’a toujours pas confirmé officiellement que la prise en charge de l’application Nest sur Apple TV sera étendue aux comptes Google.

Le taux glacial de mises à jour de Google peut être considéré comme une tentative de la société de recherche d’essayer de pousser ceux des autres écosystèmes à acheter des appareils qui sont plus directement compatibles avec ses produits et services. Plus charitablement, étant donné le statut similaire de la version Android TV, il pourrait simplement s’agir de Google qui choisit de mettre ses ressources dans d’autres produits et services, laissant ceux qu’il juge inessentiels avoir un support minimal et un développement de style gardien.

Quoi qu’il en soit, sur ce diagramme de Venn où les propriétaires d’Apple TV convergent avec les propriétaires d’appareils Nest, Google est considéré sous un jour négatif, une position qu’il aurait pu facilement rectifier il y a plusieurs mois.

AppleInsider a contacté Google pour plus d’informations sur le problème et la possible réintégration du support.