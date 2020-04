Google Stadia offre un essai gratuit de deux mois pendant la pandémie

Google Stadia offre aux utilisateurs deux mois gratuits de Stadia Pro, offrant des jeux de grande renommée à une grande variété d’appareils, y compris votre téléviseur et votre Mac, mais pas à votre iPhone.

Pendant une durée limitée, Stadia est gratuit pendant deux mois pour tous ceux qui s’inscrivent pour aider à encourager l’éloignement social et à rester à la maison pendant la pandémie de coronavirus en cours.

Stadia coûte normalement 9,99 $ par mois, sans compter le coût des jeux eux-mêmes. Cependant, dans le cadre de l’essai gratuit, les utilisateurs auront un accès instantané à neuf jeux, y compris des titres comme Destiny 2: The Collection, GRID et Thumper.

Les abonnés existants bénéficient également de l’essai gratuit, Google agitant les frais d’abonnement pour les deux prochains mois.

Bien qu’une application iOS pour Stadia existe, malheureusement, le streaming de jeux ne sera probablement pas disponible sur iPad ou iPhone de sitôt, à moins de changements massifs dans la façon dont Apple gère les applications dans l’iOS App Store. L’application iOS Stadia est simplement utilisée pour «configurer et gérer Stadia sur des appareils compatibles», selon la description de l’App Store.

Cela est dû au fait qu’Apple impose des limites strictes quant au tri des applications dans l’App Store. Les directives de l’App Store stipulent qu’une application ne peut pas compter sur la diffusion en continu à partir du cloud. Cela signifie que les services de jeux en nuage tels que ceux de Google Stadia et Nvidia GeForce ne peuvent pas être hébergés sur l’App Store iOS.

Cependant, les utilisateurs d’Apple ont toujours la possibilité de jouer au service via le navigateur Chrome sur macOS.

Stadia fonctionne sur le navigateur Chrome de Google et prend en charge une grande variété de manettes de jeu, y compris la plupart des contrôleurs Xbox, Dualshock 4 et le contrôleur Switch Pro, ainsi que la configuration traditionnelle du clavier et de la souris. Les contrôleurs Stadia sont disponibles à l’achat pour 69 $ chacun.

Bien sûr, vous pouvez également jouer aux jeux Stadia sur votre téléviseur. Une édition Stadia Premiere à 129 $ comprend trois mois de Google Stadia Pro, un Chromecast Ultra et un contrôleur Stadia Pro.

Certains des titres disponibles à l’achat et à jouer sur Stadia incluent Assassins Creed Odyssey, Baldur’s Gate 3, Borderlands 3, Doom Eternal, Final Fantasy XV, Red Dead Redemption 2, et bien plus encore.