Guide d’achat Apple – Quel MacBook Pro ou MacBook Air est le meilleur?

Ce sont les Mac les plus populaires d’Apple, mais la gamme MacBook a connu des bouleversements, et il ne semble pas que cela va s’arrêter de sitôt. Même si de nouvelles machines sont répandues, voici comment choisir le meilleur MacBook Pro ou MacBook Air pour vous dans notre Guide d’achat Apple de mars.

Apple le rend si simple.

Vous vous attendez à moitié et espérez pleinement que le grand MacBook Pro 13 pouces deviendra bientôt le MacBook Pro 14,1 pouces encore plus grand avec un nouveau clavier. Il semble probable que cela se produise un certain temps, il ne semble pas probable que nous devrons attendre très longtemps, et cela pourrait valoir la peine d’attendre.

Ou alors qu’il semble assez certain qu’Apple passera d’Intel aux processeurs ARM dans ses Mac, peut-être que les prédictions qu’il commencera avec le MacBook Air sont vraies. Si c’est le cas, cela ferait sûrement un nouveau MacBook Pro un superbe achat.

Seulement, même si aucune de ces machines n’était connue, il y aurait un meilleur MacBook Pro et un meilleur MacBook Air à venir un jour. La machine que vous achetez maintenant sera battue sur les spécifications très bientôt, et elle peut même être battue sur le prix.

C’est vrai maintenant, c’est vrai demain, c’était vrai aussi à l’époque du PowerBook.

Ce qui est également invariablement vrai, cependant, c’est que vous devez choisir le bon ordinateur portable pour vos besoins. Vous pouvez dépenser trop peu, ou vous pouvez dépenser trop, et vous n’avez toujours pas ce dont vous avez vraiment besoin.

Et pour décider de vos besoins, vous devez savoir quand vous devez avoir un nouveau Mac. Si vous pouvez attendre quelques jours, semaines ou mois, bien sûr, vous obtiendrez probablement un meilleur MacBook.

Cependant, certains futurs MacBook potentiels ne vous sont d’aucune utilité. Vous devez prendre la décision un certain temps, et quand cela arrivera aujourd’hui, voici non seulement les modèles spécifiques actuels que vous devriez considérer, mais comment toujours choisir entre l’une des offres d’Apple.

MacBook Air MacBook Pro de 13 pouces MacBook Pro de 16 pouces Hauteur 0,64, largeur 14,09, profondeur 9,68 Poids (livres) 2,753,024,3 Processeur max.

Où et quand

Nous avons dit que vous devriez regarder le type de travail que vous devez faire sur votre Mac, mais cela comprend où vous le ferez. Si vous ne quittez jamais ou même rarement votre bureau, achetez un Mac de bureau. Invariablement, un Mac de bureau est moins cher et plus puissant que n’importe quel ordinateur portable comparable.

Cependant, lorsque vous devez travailler en déplacement, vous avez le choix entre le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces – en deux versions – et le MacBook Pro 16 pouces.

Choisir entre MacBook Air et MacBook Pro

Le MacBook Air est l’option la moins chère, à partir de 1099 $. C’est un très bon prix pour une très bonne machine, mais pour 200 $ de plus, vous obtenez un bien meilleur achat avec le MacBook Pro 13 pouces.

Pendant un certain temps en 2019, le MacBook Pro 13 pouces était l’ordinateur portable incontournable si quelqu’un vous demandait quel MacBook acheter. S’ils ne savaient pas déjà qu’ils avaient besoin de plus de puissance et qu’ils ne vous avaient pas déjà dit que leur budget était limité, vous avez recommandé le MacBook Pro 13 pouces en toute sécurité.

Puis le MacBook Pro 16 pouces est sorti et cela a tout changé. Il y a une différence de 1300 $ entre ce modèle de 16 pouces et le MacBook Air, ce n’est donc pas comme si cette nouvelle machine était en concurrence avec la moins chère.

C’est que cette nouvelle machine nous fait espérer une autre nouvelle. Plus précisément, cette rumeur disait que le MacBook Pro 14,1 pouces remplaçait le modèle 13 pouces. Cela signifierait non seulement un écran plus grand dans pratiquement le même châssis, mais également un nouveau clavier, de la même manière que l’ancien MacBook Pro 15 pouces a été mis à jour.

Le type de clavier précédent, qui est toujours dans le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces, a la réputation d’échouer. Cela peut être mérité ou non, et il est encore trop tôt pour vraiment savoir si le modèle révisé du MacBook 16 pouces est vraiment plus fiable. Pourtant, si un nouveau clavier arrive bientôt sur le MacBook Pro 13 pouces, c’est une raison d’hésiter à acheter.

N’hésitez pas longtemps. Vérifiez s’il existe une version Apple en mars, puis vérifiez si elle inclut un MacBook Pro révisé. Cela peut arriver lors d’un événement en mars, mais nous ne savons pas si cela arrivera – ou même s’il y aura un événement à ce moment-là.

Alors même si vous hésitez, regardez le MacBook Pro 13 pouces en vente et comparez-le à tout ce qui est disponible, pas à une nouvelle version potentielle.

Si le MacBook Pro 13 pouces actuel était le point idéal de la gamme, il l’est toujours. Pour la plupart des gens, le modèle MacBook Pro 13 pouces est le meilleur que vous puissiez acheter. Il est presque aussi léger que le MacBook Air, et bien qu’il coûte au moins 200 $ de plus, ce que vous obtenez pour cet argent est important.

Conseil AppleInsider: attendez la fin de l’événement éventuel de mars ou sortez si vous le pouvez, sinon achetez le modèle actuel de MacBook Pro 13 pouces. Si vous êtes certain de faire un travail assez léger, ou si vous savez que votre budget ne peut pas dépasser les 200 $ de plus, le MacBook Air est une belle machine.

Choisir entre les deux modèles de MacBook Pro 13 pouces

Au moins, ce choix est rapide. Si Apple met à jour le MacBook Pro 13 pouces, il mettra probablement à jour les deux versions de celui-ci. Et même si ce n’est pas le cas, il existe toujours un moyen rapide de choisir entre les versions actuelles.

La différence physique la plus évidente entre eux réside dans le nombre de ports Thunderbolt 3 dont ils disposent. Le MacBook Pro 13 pouces de base, à partir de 1299 $, est livré avec deux de ces ports. Il existe un modèle avec quatre ports Thunderbolt 3, qui commence à 1799 $.

Il existe d’autres différences entre les deux, en particulier en ce qui concerne le processeur dont ils disposent. Le modèle à deux Thunderbolt 3 commence avec un processeur Intel Core i5 quadricœur à 1,4 GHz et monte jusqu’à un processeur Intel Core i7 quadricœur à 1,7 GHz. Le modèle à quatre ports commence par un processeur Intel Core i5 quadricœur à 2,4 GHz et se termine par un processeur Intel Core i7 quadricœur à 2,8 GHz.

Dans une utilisation quotidienne pratique et réelle, vous verrez plus de différence par rapport au nombre de ports Thunderbolt 3 que par rapport aux processeurs.

Conseil AppleInsider: Si vous avez besoin de beaucoup de périphériques, optez pour le modèle à quatre ports Thunderbolt 3, mais pour la grande majorité des gens, celui à deux ports est le meilleur achat pour le prix / performances.

Choisir entre le MacBook Pro 13 pouces et 16 pouces

Juste pour prouver qu’Apple ne s’arrête jamais et que votre machine sera toujours remplacée bientôt, il y a déjà des rumeurs selon lesquelles le nouveau MacBook Pro 16 pouces sera remanié plus tard en 2020.

Selon la rumeur, l’écran sera remplacé par un écran utilisant une mini LED pour un affichage de haute qualité.

Le modèle actuel a déjà un excellent affichage. À l’heure actuelle, le MacBook Pro 16 pouces est encore nouveau et pour son prix de départ de 2399 $ (bien qu’il soit actuellement en vente), vous obtenez un écran formidable et un nouveau clavier dans un Mac puissant.

Il est plus lourd que le MacBook Pro 13 pouces et son châssis est aussi plus grand que cela. Lorsque vous envisagez un MacBook Air ou un MacBook Pro 13 pouces, le poids et la taille peuvent être un problème, mais pas très gros.

Le MacBook Air pèse 2,75 livres contre 3,02 pour le MacBook Pro 13 pouces. Mais le MacBook Pro 16 pouces pèse 4,3 livres.

Il mesure également 14,09 pouces de large et 9,68 pouces de profondeur, par rapport aux 11,97 pouces et 8,36 pouces de ces deux autres machines.

Il est donc lourd comme les modèles MacBook Pro, mais vous pouvez le configurer avec jusqu’à 8 cœurs, deux fois celui du MacBook Pro 13 pouces. Vous pouvez l’obtenir avec un maximum de 64 Go de RAM, par rapport au total de 16 Go que vous pouvez installer dans le modèle 13 pouces. Et il peut contenir jusqu’à 8 To de stockage SSD par rapport aux 2 To maximum du modèle plus petit.

Tout cela a un prix, et si vous maximisez le processeur, le stockage et la RAM, vous paierez environ 6099 $.

Cela dépend de vos besoins et de votre budget, que cela en vaille la peine, mais c’est le plus rapide et le meilleur MacBook Pro jamais conçu.

Conseil AppleInsider: si vous pouvez vous le permettre et que vous en avez besoin, rien ne vaut le MacBook Pro 16 pouces.

Choisir quoi acheter quand

Ce problème sur le coût et votre type de travail est finalement plus important que les spécifications entre les machines.

Si vous avez acheté un MacBook Pro 16 pouces haut de gamme aujourd’hui, et qu’Apple sortira demain un modèle 20 pouces à moitié prix, vous aurez toujours une superbe machine. Nous ne disons pas que vous en seriez heureux, mais rien d’Apple à l’avenir ne devrait affecter votre décision d’achat que vous devez prendre aujourd’hui.

Si seulement nous savions avec certitude quand nous aurions un MacBook Pro 13 pouces mis à jour.

Comment économiser sur votre achat MacBook

Les valeurs citées ci-dessus sont les prix de détail Apple, mais les revendeurs Apple proposent régulièrement des modèles MacBook Air et MacBook Pro, avec de nombreux rabais exclusifs disponibles pour les lecteurs AppleInsider dans nos guides des prix Apple.

Nous vous suggérons de mettre en signet les guides de prix Mac suivants pour comparer facilement les prix, y compris les dernières offres et les prix les plus récents.

Modèles actuels

Économies de liquidation

Vous cherchez un Mac de bureau? Consultez notre Guide d’achat Apple – Édition Desktop pour trouver le Mac mini, l’iMac ou le Mac Pro qui vous convient.

