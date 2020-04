HBO étend la prise en charge du streaming pour l’Apple TV de 2e et 3e génération

HBO a reculé le choix de retirer les applications HBO Now et HBO Go des anciens produits Apple TV fin avril pour donner aux utilisateurs plus de temps pour effectuer des mises à jour tout en faisant face à la pandémie de coronavirus.

Un Apple TV de troisième génération.

HBO avait initialement prévu de supprimer ses services de streaming des Apple TV de deuxième et troisième génération le 30 avril, mais a changé la date de suppression en raison de l’épidémie de COVID-19.

HBO Now restera sur les appareils plus anciens jusqu’au 15 mai et l’application HBO Go restera disponible pendant “quelques mois supplémentaires”, selon un porte-parole de HBO.

Un porte-parole de HBO a déclaré que la société avait décidé de retirer les applications de diffusion en continu avant que la pandémie n’entraîne des blocages massifs et des ordonnances de maintien à domicile aux États-Unis.Le choix de supprimer l’application a été cité comme si de rien n’était.

“Nous travaillons toujours avec des partenaires de distribution pour ajouter de nouveaux appareils et retirer les appareils en cas de besoin afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience de streaming possible”, a déclaré le porte-parole à Engadget.

Si un utilisateur n’est pas encore sur le marché pour mettre à niveau son Apple TV, il existe une solution de contournement pour le problème. AppleInsider fournit un guide utile sur l’utilisation de votre iPhone et d’AirPlay pour diffuser le contenu sur votre ancienne Apple TV.