HBO Max proposera des applications iPhone, iPad et Apple TV au lancement

HBO Max sera disponible sur tous les appareils Apple à partir du lancement, avec le service de streaming vidéo configuré pour fonctionner sur iPhone, iPad, iPod touch et les appareils Apple TV de quatrième génération à partir du 27 mai, Apple fournissant également une assistance supplémentaire pour aider les Abonnés HBO et utilisateurs HBO Now.



Elmo de Sesame Street, hôte de “ The Not-Too-Late Show with Elmo ” de HBO Max

En remplacement de HBO Now, HBO Max maximisera sa portée auprès de clients potentiels en étant compatible avec les appareils mobiles et décodeurs iOS et iPadOS d’Apple dès le départ. Dans un rapport du lundi sur le lancement de l’écosystème d’Apple, un accord de «coopétition» entre Apple et WarnerMedia signifie également qu’il sera inhabituellement plus facile pour les clients HBO existants de migrer vers l’application.

D’abord signalé par Variety, les clients actuels de HBO Now facturés via l’App Store, ainsi que les utilisateurs de HBO qui se sont abonnés via les chaînes Apple TV, seront automatiquement mis à niveau vers HBO Max sans payer de frais supplémentaires. Les nouveaux clients qui souhaitent s’abonner à HBO Max pourront le faire via un achat intégré, au prix de 14,99 $ par mois.

En plus des applications pour iPhone, iPad et iPod touch, une application native sera également disponible à installer pour les modèles Apple TV de quatrième génération, notamment l’Apple TV HD et l’Apple TV 4K. Les propriétaires de modèles Apple TV de deuxième et de troisième génération pourront toujours afficher le contenu HBO Max à l’aide d’AirPlay.

Lors de son lancement, HBO Max offrira aux abonnés plus de dix mille heures de contenu à partir d’une vaste bibliothèque centenaire appartenant à WarnerMedia. Comme avec d’autres services de streaming vidéo comme Apple TV, les bibliothèques de grandes émissions dont “Friends”, The Big Bang Theory “et” Sesame Street “seront complétées par une liste de programmation originale, qui augmentera avec le temps.

Les émissions originales en route incluent de nouveaux dessins animés de Looney Tunes, “Love Life” d’Anna Kendrick, “Craftopia” de YouTuber LaurDIY et “Not Too Late Show with Elmo”.