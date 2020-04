HBO Max sera lancé le 27 mai avec 10 000 heures de contenu

Prêt à remplacer HBO Maintenant, à un moment donné, le nouveau HBO Max organise plus de dix mille heures de contenu pour tous les âges, à partir d’une vaste bibliothèque vieille de 100 ans appartenant à WarnerMedia.

Les premières du jour de lancement comprendront les tout nouveaux dessins animés de Looney Tunes, Anna Kendrick dans le film original Love Life de HBO Max, le documentaire “On the Record” et la nouvelle série Craftopia de YouTuber LAurDIY. Même Elmo de Sesame Street recevra une émission – “The Not Too Late Show with Elmo”.

Après le lancement initial, HBO Max Originals sortira sur une cadence régulière. Les émissions à venir incluront “The Flight Attendant”, basé sur le best-seller de Chris Bohjalian; la réunion de casting non scénarisée “Friends” et une série documentaire en trois parties sur Amy Schumer intitulée “Expecting Amy”.

De plus, HBO Max utilisera la bibliothèque centenaire de WarnerMedia des favoris des fans, y compris le contenu de ., TNT, TBS, truTV, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth, Looney Tunes, etc. Une sélection de films classiques sera disponible grâce à un partenariat avec Turner Classic Movies.

“Notre objectif numéro un est d’avoir un contenu extraordinaire pour tous les membres de la famille, et le mix de programmation HBO Max que nous sommes si heureux de dévoiler le 27 mai le confirmera”, a déclaré Robert Greenblatt, président de Warner Media Entertainment et Direct-To- Consommateur. «Même au milieu de cette pandémie sans précédent, les équipes d’étoiles derrière tous les aspects de HBO Max offriront une plate-forme et une ardoise de contenu variée, de la plus haute qualité et sans pareille.»

D’autres contenus existants comprendront les bibliothèques de «Friends», «The Big Bang Theory», «Rick and Morty», «Sesame Street», «The O.C.» et «Anthony Bourdain: Parts Unknown». Le contenu à ajouter plus tard comprendra «South Park», «Gossip Girl», «The West Wing», et plus encore.

Le service coûtera 14,99 $ par mois au lancement et on ne sait pas quand HBO Now sera supprimé. Le service sera disponible en tant que service autonome, ainsi que via le service YouTube TV.