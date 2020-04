“ Home Before Dark ” est juste un spectacle de détective utile

La jeune star Brooklynn Prince est la meilleure chose à propos de la dernière série originale Apple TV +, une émission solide qui manque néanmoins d’un potentiel d’évasion évident.

Brooklynn Prince dans Home Before Dark, en avant-première le 3 avril sur Apple TV +. (Pomme)

Le journalisme a un avenir, croit Home Before Dark, et il implique apparemment une fillette de neuf ans qui enquête et résout les meurtres, entre les visionnements réguliers de All the President’s Men.

C’est la note d’espoir frappée par la dernière série originale Apple TV +, qui fait ses débuts le 3 avril sur le service. Les trois premiers épisodes sont disponibles au lancement, suivis d’un par semaine pendant les sept prochaines semaines, et nous avons vu les trois premiers. La série est une procédure de crime dans une petite ville quelque peu familière, tirée par une belle performance de la jeune actrice Brooklynn Prince, qui a brillé si fort dans le film indépendant de 2017 The Florida Project, qui a été tourné alors qu’elle n’avait que sept ans.

Inspiré par l’histoire vraie de la journaliste préadolescente Hilde Lysiak, Home Before Dark a changé le nom du personnage en Hilde Lisko, qui est interprété par Prince. Alors que le spectacle commence, Hilde déménage, avec sa famille, de Brooklyn à la ville natale endormie de son père, Erie Harbor, dans l’État de Washington.

Home Before Dark a été créé par Dana Fox et Dara Resnik, qui servent de showrunners, tandis que Jon M. Chu, le réalisateur du film à succès Crazy Rich Asians, est le producteur exécutif et le réalisateur des deux premiers épisodes.

La série a été produite en collaboration avec Anonymous Content et Paramount Television, et une deuxième saison a déjà été commandée par Apple. Cette annonce a été faite en octobre dernier, avant même le lancement d’Apple TV +.

Journaliste Cub

Deric McCabe, Brooklynn Prince et Jibrail Nantambu dans Home Before Dark, en avant-première le 3 avril sur Apple TV +. (Pomme)

La famille a déménagé dans le Pacifique Nord-Ouest parce que le père de Hilde (Jim Sturgess) a été licencié de son poste de journaliste dans un tabloïd de New York, et la pomme n’est pas tombée bien loin. Hilde a dirigé un journal de bricolage à Brooklyn, et elle reprend cette vocation dans sa nouvelle ville.

Lors de sa première nuit en ville, Hilde tombe sur une scène de crime qui pourrait être un meurtre et décide de lancer un blog et d’écrire à ce sujet. Cela provoque des remous dans sa nouvelle école, avant même qu’il ne devienne apparent que cette mort est liée à un cas froid de 30 ans auparavant. C’est un sujet que personne en ville ne semble particulièrement désireux de discuter – et certains aspects de l’affaire ont amené tout le monde en ville à considérer le père de Hilde comme un paria.

Enfant, enquêtant sur les mystères et se montrant meilleure que tous les adultes, y compris son propre père, Hilde rappelle le personnage du livre pour enfants ancien Encyclopedia Brown. Il y a aussi des indices de Veronica Mars, et aussi du film de Rian Johnson Brick, qui a mis en scène une histoire de détective noir traditionnel dans un lycée. Et dans les scènes où Hilde se déplace en ville avec un groupe d’amis, il y a des échos indéniables du succès de Netflix Stranger Things.

Le jeune Woodward ou Bernstein?

Jibrail Nantambu, Brooklynn Prince et Deric McCabe dans Home Before Dark, en avant-première le 3 avril sur Apple TV +. (Apple)

Brooklyn Prince est exceptionnelle dans le rôle principal, dans une partie très différente de son rôle de film en petits groupes. Sturgess, comme son père, joue le rôle de «papa barbu doux avec un côté obscur caché» familier de Jack Pearson de Milo Ventimiglia dans This is Us. Abby Miller (de Justified) a de bonnes scènes en tant que maman de Hilde, découvrant des secrets sur la ville natale de son mari tout comme sa fille. L’acteur de 11 ans Deric McCabe, également connu dans le film A Wrinkle in Time 2018, en tant que camarade de classe nommé Spoon, est également remarquable.

Quant à Hilde du prince, elle est le genre de personnage qui semblerait irréaliste si elle n’était pas basée sur une vraie personne. D’une part, elle est probablement la seule fillette de neuf ans au monde à avoir non seulement vu Tous les hommes du président, mais elle l’a regardé suffisamment de fois pour pouvoir réciter le “Rien ne marche, sauf le premier amendement de la Constitution, la liberté de la presse, et peut-être l’avenir du pays “discours avec Jason Robards. Bien que pour une raison quelconque, lorsqu’un policier lui demande “quoi, êtes-vous Woodward ou Bernstein?”, Hilde ne précise pas qu’elle comprend la référence.

Un autre point fort de Home Before Dark est que la série propose des choix musicaux toujours forts – juste dans le premier épisode, il y a des sélections de Bikini Kill, les White Stripes, la couverture chorale de Radiohead’s ‘Creep “qui a été mémorablement présentée dans la bande-annonce de la Le film The Social Network de 2011, parmi d’autres musiques enregistrées bien avant la naissance de la femme de tête de l’émission. Une autre série d’Apple TV +, The Morning Show, présentait également une reprise traditionnelle de “Creep”, cette fois par une chanteuse lounge.

Pas de pop

Brooklynn Prince et Jim Sturgess dans Home Before Dark, en avant-première le 3 avril sur Apple TV +.

Il y a certainement des moments clichés, comme un personnage dans une nouvelle école entrant dans la salle à manger pour trouver personne avec qui s’asseoir. Il y a aussi une scène dans laquelle quelqu’un lit à haute voix une liste de commentaires méchants sur Internet, ce qui a été tellement fait que c’est déjà fatigant. Et il n’y a vraiment rien dans l’émission qui ne se sentirait pas facilement chez soi dans une programmation en prime time.

Bien que ce soit indéniablement une bonne émission, Home Before Dark a un problème partagé par de nombreux originaux d’Apple TV +: il n’y a vraiment rien de ce qui apparaît. Malgré la ressemblance superficielle avec Stranger Things, il est peu probable qu’il émerge comme un hit de percée, ou pour générer des abonnements de quelque manière que ce soit. Le spectacle a un mystère convaincant et une solide performance de plomb en son centre, Home Before Dark ne ressemble pas beaucoup à un grand succès.