HomePod gagne des parts de marché d’enceintes intelligentes au quatrième trimestre, reste loin derrière les premiers

Apple a publié de solides ventes de HomePod pour le quatrième trimestre de 2019, selon de nouvelles statistiques publiées jeudi, mais son taux de croissance des ventes est inférieur à celui des autres principaux acteurs et la part de marché globale de l’appareil se situe bien derrière les précurseurs Amazon et Google.

Selon les dernières estimations de Strategy Analytics, Apple a expédié 2,6 millions de HomePods au dernier trimestre de 2019 pour capturer une tranche de 4,7% du marché mondial des haut-parleurs intelligents. Le chiffre est en hausse de 65% par rapport aux 1,6 million d’unités expédiées et à une part de marché de 4,1% au même trimestre de l’année précédente.

Malgré une croissance d’une année à l’autre, Apple est resté à la sixième place derrière Amazon, Google et un groupe de sociétés chinoises.

Le leader du marché Amazon a expédié 15,8 millions d’appareils Echo pour prendre une part de marché de 28,3%, contre 13,7 millions d’unités en 2018. Google, qui vend une gamme d’enceintes équipées de la technologie Google Home, a expédié 13,9 millions d’unités pour une part de marché de 24,9% par rapport à sur la même période, en hausse de 20% sur un an.

Amazon et Google ont vu leur position dominante au sommet du segment s’éroder, les challengers Baidu, Alibaba et Xiaomi ayant chacun connu des augmentations plus fructueuses par trimestre.

Baidu, par exemple, est passé de 2,2 millions d’unités expédiées au quatrième trimestre 2018 à 5,9 millions d’unités en 2019. Le cinquième fournisseur mondial, Xiaomi, a connu une croissance similaire, passant de 1,8 million d’unités à 4,7 millions d’unités au cours de la même période. Alibaba, qui se situe entre Baidu et Xiaomi en termes de part de marché, a expédié 5,5 millions d’unités, contre 2,8 millions d’unités l’an dernier.

Apple a enregistré la plus faible hausse des ventes de l’année avec 1 million d’appareils, suivi par 2,1 millions d’Amazon et 2,4 millions d’unités de Google. Baidu a présenté le plus grand changement d’une année à l’autre avec une hausse de 3,7 millions d’unités et a été suivi par l’augmentation de 2,9 millions d’unités de Xiaomi. Alibaba suivait de près avec une différence de 2,7 millions d’unités par rapport à 2018.

“L’appétit des consommateurs pour les haut-parleurs intelligents est resté intact pendant la période très importante du quatrième trimestre, car les nouveaux appareils dotés de fonctionnalités améliorées et de performances audio ont contribué à générer des expéditions trimestrielles record”, a déclaré David Watkins, directeur de Strategy Analytics. “Les consommateurs du monde entier ont une fois de plus été séduits par des offres à peine crédibles de grandes marques telles que Google, Amazon, Baidu et Alibaba, tandis que Google en particulier a intensifié son activité de promotion en partenariat avec des marques telles que YouTube et Spotify.”

Dans l’ensemble, le segment des haut-parleurs intelligents a atteint un niveau record de 55,7 millions de ventes au cours du quatrième trimestre de 2019, en partie à cause de la forte demande de vacances aux États-Unis et en Europe, selon le rapport.