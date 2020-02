Huawei frappé de plein fouet par un coronavirus en Chine et de nouvelles accusations criminelles aux États-Unis

Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui s’empilent pour Huawei, la société souvent considérée comme le meilleur espoir d’Android de défier le leadership d’Apple dans la conception de smartphones et les compétences commerciales.

Huawei fait face à des interruptions de contagion chez lui et à des accusations de complot à l’étranger

Un récent rapport a expliqué pourquoi Huawei serait le plus durement touché par les interruptions de coronavirus en Chine, tandis que le ministère américain de la Justice vient de déposer un nouvel acte d’accusation prolongé impliquant 16 chefs d’accusation criminels contre la société, y compris le racket et le complot pour voler la propriété intellectuelle.

Exposition de 60% de Huawei en Chine

Un rapport publié hier par Ethan Qi de Counterpoint Research a prédit que les expéditions de smartphones au premier trimestre en Chine chuteraient de 20%, notant que Huawei serait parmi les plus touchés par les interruptions de coronavirus car il dépend des ventes intérieures en Chine pour la plupart de ses expéditions.

Huawei bénéficie également d’une exposition supplémentaire en raison de sa dépendance à l’égard des kiosques de vente au détail pour générer des volumes de ventes élevés de ses androïdes fréquemment réduits. Les fermetures de magasins de détail et de transports en Chine affecteront le plus les achats de téléphones “hors ligne”, avec moins d’impact sur les ventes en ligne.

Flora Tang, analyste de Counterpoint Research, a expliqué que “le groupe Huawei devrait souffrir car la Chine a représenté plus de 60% de ses ventes totales de smartphones. OPPO et Vivo seront également touchés en raison de leur plus grande dépendance à l’égard des canaux de vente hors ligne. L’influence sur les ventes de Xiaomi, OnePlus et Realme seront probablement moins sévères car ils sont davantage axés sur Internet et à l’étranger. “

Counterpoint a estimé qu’Apple pourrait voir une perte “d’environ un million d’unités d’iPhones” au cours du trimestre liée à la fermeture de la plupart de ses magasins de détail cette semaine. Contrairement à Huawei, Apple ne dépend actuellement de la Grande Chine que pour environ 17% de ses revenus mondiaux. De plus, Apple a maintenu ses ventes via sa boutique en ligne en Chine.

Dans le même temps, Counterpoint a également déclaré que “les plans de développement de nouveaux produits d’Apple seront également affectés étant donné que les ingénieurs des États-Unis et de Taïwan ne peuvent pas se rendre en Chine”, et a noté que le lancement attendu fin mars de “l’iPhone SE2″ devrait ” ont du mal à augmenter le volume en raison de la main-d’œuvre insuffisante dans l’usine de Zhengzhou de Foxconn. “

Les efforts de production et de développement d’Apple en Chine seront certainement affectés, mais elle a des mois pour gérer ses problèmes les plus graves avant que son prochain cycle de modèles “iPhone 12” ne commence sa production. Les fabricants d’Android, et en particulier Huawei, rencontrent des problèmes similaires, mais n’ont pas le luxe de disposer de plus de temps pour se mettre au courant.

“Nous pensons que le virus sera contenu en mars”, a déclaré Tom Kang, directeur de recherche chez Counterpoint. “Cependant, il faudra peut-être deux mois de plus pour que les activités commerciales en Chine reviennent à la normale.” La firme a également noté que la baisse attendue des ventes au T1 actuel “est susceptible de générer une augmentation des stocks de canaux et d’influencer davantage les expéditions et les lancements de nouveaux produits jusqu’au T2”.

Ce trimestre, Huawei et divers autres fabricants Android en Chine devraient lancer des modèles de téléphones majeurs en Chine, plans qui auront été reprogrammés et ajustés pour tenir compte des arrêts actuels affectant la production, l’expédition et les ventes. Les pics de ventes d’Apple pour le cycle de l’iPhone 11 ont déjà eu lieu, tandis que Huawei et les autres fabricants d’Android doivent maintenir d’énormes ventes tout au long de l’année juste pour poursuivre leurs opérations actuelles et à rentabilité minimale.

Huawei a également annulé sa conférence annuelle des développeurs qui était prévue pour la mi-février et qui devrait avoir lieu à son siège social situé à Shenzen, à 700 miles au sud de l’épicentre de l’épidémie à Wuhan. Il prévoit de déplacer l’événement vers la fin mars.

De nombreux groupes d’études de marché ont systématiquement indiqué que les ventes unitaires et la part de marché étaient les principaux baromètres de la santé du marché chez les fabricants de combinés de l’industrie, tout en ignorant la valeur marchande de ces livraisons ou la rentabilité des fabricants de téléphones individuels. Cela a conduit à des montagnes russes de rapports qui vénéraient autrefois Xiaomi, puis Oppo et plus récemment Huawei pour leurs expéditions de volume sans se demander si ces volumes unitaires étaient durables ou rentables, ou même attirer des acheteurs satisfaits et fidèles qui resteraient probablement des clients dans l’avenir.

Cependant, Counterpoint a régulièrement souligné de manière unique, comme il l’a fait en décembre, qu’Apple est le leader mondial de l’industrie des combinés en termes de part des bénéfices, bien qu’il ait été vendu en volumes unitaires par Samsung et Huawei.

Counterpoint a uniquement attiré l’attention sur la différence entre la part de marché précieuse d’Apple et les volumes unitaires de produits de base.

Karn Chauhan a écrit: “Apple domine le marché mondial des combinés en captant 66% des bénéfices de l’industrie et 32% des revenus globaux des combinés. La fidèle base d’utilisateurs premium sur les principaux marchés comme les États-Unis, l’UE et le Japon est l’une des raisons pour lesquelles Apple peut encore fonctionner à un niveau de profit que ses concurrents ne peuvent que souhaiter. “

Ce rapport a également noté “qu’il devient difficile pour les marques chinoises d’augmenter leurs ASP et leurs marges pour les smartphones en raison d’une combinaison de périodes de détention des consommateurs plus longues et de la baisse des prix d’Apple sur certaines SKU clés, ce qui a limité la marge de manœuvre que les fournisseurs chinois avaient utilisée pour augmenter leurs ASP. “

Un espoir décevant pour Huawei aux États-Unis

Tout en traitant des interruptions de coronavirus à la maison, Huawei fait également face à un nouvel ensemble d’accusations criminelles aux États-Unis.Écrit pour TechCrunch, Danny Crichton a rapporté que le ministère américain de la Justice et le FBI ont déposé un nouvel acte d’accusation de 58 pages contre la société et ses filiales américaines qui détaille 16 nouvelles accusations, y compris un complot en vue de violer la loi sur les organisations de racket influencées et corrompues (RICO).

Les accusations allèguent que Huawei et ses diverses filiales ont signé des accords confidentiels avec des entreprises américaines pour accéder à des secrets commerciaux et à la propriété intellectuelle qui ont ensuite été utilisés frauduleusement pour faire avancer les affaires de Huawei.

Une annonce de la plainte par le MJ a détaillé “la pratique de longue date présumée de la société d’utiliser la fraude et la tromperie pour détourner une technologie sophistiquée de ses homologues américains”.

Les États-Unis descendent l’annulation de l’acte d’accusation contre Huawei, ajoutant une accusation de complot pour voler des secrets commerciaux. Le gouvernement allègue que Huawei a volé “des informations sur les secrets commerciaux et des œuvres protégées par le droit d’auteur, telles que le code source et les manuels d’utilisation des routeurs Internet”, + une technologie de test d’antennes et de robots. https://t.co/p7a0WO9Mu4

– Eamon Javers (@EamonJavers) 13 février 2020

La plainte affirme spécifiquement que Huawei “a utilisé des procurations telles que des professeurs travaillant dans des instituts de recherche ou des sociétés tierces, prétendant ne pas travailler au nom des défendeurs de propriété intellectuelle, pour accéder aux sociétés victimes de la propriété intellectuelle non publique”.

Les accusations précisent que, “dans le cadre du programme, Huawei aurait lancé une politique instituant un programme de primes pour récompenser les employés qui ont obtenu des informations confidentielles de concurrents. La politique indiquait clairement que les employés qui fournissaient des informations précieuses devaient être financièrement récompensés”.

Il a également noté que “pour prévenir la responsabilité civile et pénale, ainsi que les atteintes à la réputation, lorsqu’ils étaient confrontés à des preuves d’actes répréhensibles, les défendeurs de propriété intellectuelle imputaient publiquement ces actes répréhensibles à de prétendus employés de bas niveau voyous de Huawei et de ses filiales et sociétés affiliées”.

Huawei figure également parmi les accusés accusés d’avoir menti à des enquêteurs fédéraux et d’entraver l’enquête. Ces accusations sont une extension des accusations de fraude dont fait face le directeur financier de Huawei, Meng Wanzhou, qui a été détenu au Canada et assigné à résidence en raison d’accusations selon lesquelles la société aurait violé les sanctions internationales contre l’Iran et la Corée du Nord.

Sensationnel. Le nouvel acte d’accusation du MJ affirme que Huawei “a aidé le gouvernement iranien en installant du matériel de surveillance pour surveiller, identifier et détenir les manifestants lors des manifestations antigouvernementales de 2009.” pic.twitter.com/Vn6oV8pUm2

– Caroline Orr (@RVAwonk) 13 février 2020

Huawei a cherché à se présenter comme la victime du protectionnisme aux États-Unis, affirmant qu’il n’avait rien fait de mal et que les dernières accusations incluaient un “reconditionnement artificiel d’une poignée d’allégations civiles qui ont presque 20 ans”.

Cependant, Huawei a également à plusieurs reprises avancé les magasins vers les médias qui étaient absolument faux auparavant. Lorsqu’il a été placé sur la liste des entités qui empêchait Google de faire affaire avec la société, Huawei a affirmé qu’il disposait d’un système d’exploitation mobile complet et d’une plate-forme de développement prête à être déployée immédiatement en janvier 2018, mais qu’il préférait continuer à faire affaire avec Google. Les deux étaient clairement des mensonges. Deux ans plus tard, Huawei est toujours aux prises avec la même ancienne version d’Android qui ne peut pas exécuter les services Google, et pas par choix.

Les journalistes se sont penchés en arrière pour réinterpréter les affirmations et les assurances émanant de Huawei pour trouver un semblant de vérité, luttant constamment pour positionner Huawei comme incompris et confus plutôt que malhonnête.

Huawei a également laissé entendre qu’il ne subirait que très peu d’impact du coronavirus et a suggéré que ses usines étaient déjà pleinement opérationnelles, une autre histoire qui ne correspond pas aux faits connus. Le manque d’hésitation de Huawei à faire des déclarations incroyables et à insister sur le fait qu’il pourrait prouver, par exemple, que ses produits ne peuvent pas être influencés par l’État chinois (il ne peut pas le prouver), il est difficile d’acheter tout ce que la société dit.

Les fans d’Android, y compris même de nombreux journalistes majeurs, se sont fermement alignés sur Huawei par fidélité à Google, en grande partie parce que la société semble être le dernier meilleur espoir pour Android offrant un défi significatif à Apple et à sa plate-forme iOS.