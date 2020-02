Insta360 GO est la caméra d’action de type AirPods à battre

Avec un minuscule facteur de forme, des fonctionnalités sociales uniques et une conception facile à utiliser, l’Insta 360 Go est la nouvelle caméra d’action quotidienne à battre.

La caméra d’action Insta360 GO

À l’heure actuelle, le marché est largement saturé par les grands acteurs – Go Pro, DJI, etc. Alors que les plus grands ont des tireurs d’entrée de gamme pour vos utilisateurs moyens, ils ne les adaptent pas particulièrement à ce marché. Ils prennent leurs cames haut de gamme et dépouillent les fonctionnalités professionnelles.

Insta360 Go, d’autre part, a été conçu avant tout pour l’utilisateur moyen – ceux qui n’ont pas besoin de 4K, n’ont pas besoin de support vidéo RAW, partagent principalement sur les réseaux sociaux, doivent facilement obtenir les images sur leurs téléphones , ne photographiez pas sur de longues distances à la fois, et ne voulez pas d’un appareil photo carré et de taille substantielle.

Voilà ce qu’est Insta360 Go. La caméra d’action conçue pour les utilisateurs quotidiens réels.

Commencer

Insta360 Go a été surnommé le «Steadicam de vingt grammes», mais pour être honnête, il ne pèse en réalité que 18 grammes. Mais cela n’a pas la même sonnerie. C’est à peu près la taille d’un petit doigt avec une vaste gamme d’options de montage incluses.

La mallette de transport incluse avec l’Insta360 GO

Dans la boîte, il y a une gamme d’accessoires, joliment organisés dans un bel étui de voyage gris chiné. Cet étui, lorsqu’il est ouvert, possède un compartiment zippé sur le dessus avec une base collante réutilisable, une poignée facile à main et un câble de chargement micro USB.

Sous un séparateur se trouve une série de récessions en forme d’accessoires eux-mêmes. Il y a une maison pour l’étui de chargement, l’adaptateur de montage, le pendentif magnétique, l’agrafe facile et la poignée annulaire.

À l’intérieur de l’étui de transport pour l’Insta360 GO se trouvent plusieurs accessoires de montage

Toutes ces options de montage sont très bien pensées et permettent de fixer la caméra presque sans limite. La caméra elle-même est magnétique, elle peut donc être fixée automatiquement à n’importe quelle surface métallique. Cet aimant maintient également la caméra dans les différents supports.

Insta360 a clairement pensé aux options de montage. Le clip a un coussin en silicone qui aide à le maintenir en place. Alors que dans la plupart des supports, le bouton arrière est toujours accessible. Entre l’aimant, le clip, l’adhésif et le support pour tous les supports GoPro, cette caméra peut être fixée n’importe où.

Le support de poitrine suspendu Insta360 GO est notre préféré

Le pendentif magnétique est destiné à être porté autour de votre cou, sous votre chemise. Il a un coussin en silicone souple sur le côté qui fait face à votre corps, ce qui aide à le maintenir en place et se sent plus chaud que le plastique froid. De l’extérieur, la caméra s’y accroche magnétiquement, vous permettant de porter la caméra autour de la capture de superbes séquences POV. Nous avons adoré utiliser ce mode lors de l’enregistrement de clips Hyperlapse étendus.

En regardant la caméra, elle est très petite avec un dos en métal et une façade en plastique. Le plastique à l’avant permet de conserver cette cote de résistance à l’eau IPX4 tandis que le dos en métal est magnétique. Il y a également des contacts ici pour le chargement sans fil et un petit bouton utilisé pour allumer et éteindre l’appareil photo, l’appairage via Bluetooth et la capture de photos et de vidéos.

Le boîtier de charge Insta360 GO contient deux charges et demie supplémentaires

L’appareil photo a une autonomie de 60 minutes et est chargé avec la batterie et l’étui de transport inclus. Un couvercle transparent protège l’objectif de l’appareil photo dans votre poche et l’étui lui-même détient deux autres charges et demie pour le Go.

C’est reparti avec micro USB. Encore une fois, nous aurions préféré ce chargeur au type C plutôt qu’au micro USB. Nous avons de moins en moins de câbles micro USB et il n’est pas logique de continuer à s’appuyer sur ce connecteur.

Un câble micro USB vers USB-C est inclus dans la boîte, mais il ne peut être utilisé que pour les données. Il peut être branché sur un autre appareil comme un ordinateur pour transférer des images et ne peut pas être utilisé pour charger le boîtier. Nous l’avons découvert à la dure quand il a refusé de faire payer pour nous.

Une image d’un exemple de vidéo de notre chien jouant dans la neige capturée sur le GO

Au lieu de cela, pour charger, vous devez utiliser le câble micro USB vers USB-A ou fournir votre propre câble USB-C vers micro USB qui peut gérer l’alimentation. Nous avons choisi ce dernier.

Prise de vue avec l’Insta360 Go

Insta360 GO connecté à notre iPhone

Prendre des photos et des vidéos avec l’Insta360 Go est très simple. Lorsqu’il est éteint, une simple pression sur un bouton démarre immédiatement l’enregistrement d’une vidéo standard. Il peut enregistrer pendant 15, 30 ou 60 secondes à la fois. Vous pouvez appuyer sur le bouton de retour et le maintenir enfoncé pour simplement allumer le Go. Lorsque cette option est activée, une seule pression prend une photo. Ensuite, une double pression démarre une vidéo hyperlapse et une triple pression démarre Slow-Mo. Ces paramètres peuvent tous être personnalisés dans l’application en fonction de vos préférences.

Parfois, lorsque vous appuyez sur le bouton, vos mains sont prises dans le coup. Pour vous aider, Insta360 a une fonctionnalité dans l’application qui coupera automatiquement ces portions pour vous ou vous pouvez contrôler la caméra via Bluetooth.

Lorsque vous connectez la caméra via Bluetooth, elle peut être entièrement contrôlée depuis l’application. Il n’y a pas d’aperçu en direct dans ce mode, vous ne pouvez voir ce que vous photographiez qu’après, mais avec un cadrage d’objectif si large, ce n’est pas trop un problème.

Enregistrement Insta360 GO à l’intérieur du support pivotant

Les images peuvent avoir du grain, surtout en basse lumière et nous conviendrions que la gamme GoPro enregistre de meilleures vidéos, mais les options de montage, la facilité d’utilisation et d’autres facteurs rendent le Go plus attrayant pour les utilisateurs.

Go a une fonction de gyrostabilisation à 6 axes appelée Flowmotion et comme vous pouvez le voir dans l’exemple de vidéo ci-dessus, il fait un excellent travail pour garder la vidéo observable. Même lorsque nous conduisions dans la voiture ou sautions avec notre chien, les images étaient stables.

Manipulation d’images

Prise de vue à main levée avec l’Insta360 GO

Une fois que vous avez tourné des images avec le Go, vous devez en faire quelque chose. C’est souvent le plus gros obstacle. Nous tournions souvent avec notre GoPro, mais nous faisions rarement beaucoup avec les images. Le transfert vers notre iPhone via Wi-Fi a été laborieux et si nous l’avons mis sur notre Mac, nous n’avons jamais poursuivi avec quelque chose d’amusant parce que nous négligerions de le transférer à nouveau sur notre iPhone.

Insta360 a absolument réussi cet aspect. Il y a un connecteur Lightning en bas du boîtier de charge. Cela se branche directement au bas de votre iPhone à quel point l’application se lancera automatiquement et l’application commencera instantanément à transférer des séquences vers l’iPhone. Une fois le métrage transféré, il est ensuite supprimé de la caméra. La suppression automatique peut être désactivée, nous la préférons de cette façon afin de ne pas avoir à faire manuellement autre chose que de brancher le boîtier sur notre téléphone.

Affichage de notre album d’images sur notre iPhone de clips enregistrés et enregistrés dans l’application Insta360 GO

Avec le métrage dans l’application Insta360 Go, il est simple de gérer le métrage. L’onglet album est divisé en fichiers locaux et fichiers de caméra. Appuyez sur l’une des vidéos ou des photos pour la visualiser, balayez vers le haut ou le bas pour passer au clip suivant et balayez vers la gauche ou la droite pour supprimer ou mettre en favori un clip, respectivement. Tout cela est très intuitif et facile à faire rapidement.

Montage de nos clips dans l’application Insta360 GO

Il existe une multitude d’options d’édition pour les vidéos et les photos. Le format d’image peut être modifié de 16: 9, 9:16 et 1: 1. Il peut être coupé ou accéléré. La musique peut être ajoutée à partir d’une liste de pistes libres de droits. L’exposition, la température, le contraste, les ombres, les reflets, la netteté et la tonalité peuvent tous être ajustés et un certain nombre de filtres peuvent être ajoutés pour compléter le look.

Une fois que vous avez terminé de bricoler une vidéo dans l’application Insta360, elle peut être exportée directement dans l’application Photos de votre appareil iOS, ou elle peut être partagée sur plusieurs réseaux sociaux directement depuis l’application.

Devriez-vous acheter l’Insta360 Go?

Si vous envisagez une action et que vous prévoyez de partager principalement en ligne via les réseaux sociaux, alors – tout à fait oui.

Comparer une GoPro Hero 5 à l’Insta360 GO

L’appareil photo est d’une grande valeur, y compris littéralement tout ce dont vous avez besoin dans la boîte, y compris plus d’une demi-douzaine d’options de montage et un étui de transport solide. Il est prêt à sortir de la boîte, se connecte sans effort à votre iPhone pour retirer le contenu rapidement et facilement de n’importe où, et dispose d’une tonne d’options d’édition et d’exportation dans l’application pour partager et peaufiner vos séquences.

Les GoPros et similaires sont plus grands et plus encombrants à utiliser et à décharger les séquences et ne sont pas nécessairement conçus pour les médias rapides, occasionnels et rapides que la plupart des utilisateurs recherchent.

La boîte Insta360 GO

Les principales raisons d’envisager une alternative sont si vous insistez sur la 4K, si vous avez besoin d’enregistrer sur des longueurs plus longues ou si vous souhaitez des fréquences d’images au ralenti plus élevées.

GoPro enregistre des séquences légèrement meilleures, mais lorsqu’elle est consommée sur mobile, la différence ne sera pas apparente.

Avantages

Très simple d’utilisation

Facteur de forme extrêmement petit

Images de bonne qualité

Conçu pour la vie moderne et le partage social

Vaste choix d’options de montage incluses

Grande application d’accompagnement

La gestion des médias est sans effort

Les inconvénients

Le bouton peut être difficile d’accès à l’arrière (mais le contrôle Bluetooth aide)

Utilise Micro USB pour se connecter au lieu d’USB-C

Aucune option de stockage extensible

Aucune option vidéo 4K

Évaluation: 4.5 sur 5

Où acheter

Le pack Inst360 Go est disponible dans les Apple Stores du monde entier pour 199 $. Il peut également être récupéré sur Amazon pour le même prix avec Prime Shipping.