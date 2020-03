Interdiction de la Russie sur les iPhones, les ordinateurs sans applications mandatées par le gouvernement reportés

La nouvelle législation en Russie qui obligera tous les smartphones, ordinateurs et téléviseurs intelligents à préinstaller des logiciels de fabrication russe a été reportée, avec des dispositions qui n’entreront en vigueur qu’en janvier 2021.

Les iPhones d’Apple devraient faire l’objet d’une interdiction prochaine par la Russie

La chambre basse du Parlement russe a adopté une loi en novembre 2019 qui rend obligatoire pour les appareils tels que l’iPhone d’Apple qui comportent des applications d’inclure des appareils préchargés de fabrication russe. La législation menaçant l’interdiction concerne les smartphones, les ordinateurs, les tablettes et les téléviseurs.

“Lorsque nous achetons des appareils électroniques complexes, ils ont déjà des applications individuelles, principalement occidentales, préinstallées sur eux”, a déclaré à l’époque Oleg Nikolayev, co-auteur de la législation russe. “Naturellement, lorsqu’une personne les voit, elle pourrait penser qu’il n’y a pas d’alternatives nationales disponibles. Et si, à côté des applications préinstallées, nous proposerons également les applications russes aux utilisateurs, alors ils auront le droit de choisir.”

Tass n’est pas encore clair sur les raisons de ce report. Le retard peut être technique, mais est plus probablement lié à l’épidémie de COVID-19 qui complique actuellement la production et le développement de dispositifs.

L’Association russe des sociétés commerciales et des fabricants d’équipements électriques et ménagers électriques a décrié la législation, affirmant qu’elle conduirait à moins de choix et à plus de surveillance du peuple russe. L’organisation estime que les fabricants occidentaux quitteront le marché russe au lieu de se conformer à la législation.

Les applications préchargées en raison de la législation n’auraient vraisemblablement pas à passer par un processus de filtrage tel que celui d’Apple avec les soumissions sur l’App Store. Les utilisateurs n’auraient aucun moyen de savoir si ces applications contenaient ou non des logiciels espions officiels pris en charge par l’État.

La nouvelle législation intervient après que le pays a introduit un contrôle et des limitations croissants sur Internet. Jusqu’à présent, des sociétés dont Apple se sont conformées aux différentes lois, dont Apple, qui a accepté de stocker les données des utilisateurs sur des serveurs russes.