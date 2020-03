iOS 13.4.5 beta suggère que l’iPhone SE 2 d’Apple prendra en charge «CarKey»

La dernière version bêta d’Apple 13.4.5 d’Apple contient des extraits de code qui révèlent des détails sur l’API de clé numérique CarKey de la société et les intégrations potentielles avec un iPhone à bas prix.

Selon les rumeurs, BMW serait l’un des premiers partenaires CarKey.

Les premiers détails sur CarKey ont été découverts pour la première fois dans une version bêta d’iOS 13.4 en février, et bien que l’API existe certainement, il y a peu de détails concrets à ce sujet. Dans le même temps, Apple devrait être sur le point de sortir un modèle d’entrée de gamme “iPhone SE 2”.

Maintenant, il semble que les chaînes de code de la nouvelle version bêta d’iOS 13.4.5 repérées par . révèlent plus de détails sur CarKey. Ils suggèrent également que l’iPhone SE 2 pourrait faire ses débuts dans un avenir proche.

Plus précisément, il semble qu’Apple ait ajouté un nouveau code qui mentionne la compatibilité CarKey avec un iPhone équipé de Touch ID. Auparavant, il semblait que la fonctionnalité ne serait prise en charge que par les nouveaux appareils dotés de Face ID.

Le code en question fait référence à un soi-disant “Mode Express” qui permettrait aux utilisateurs d’utiliser CarKey sans s’authentifier via un mot de passe ou des données biométriques. Il ajoute qu’il “peut être disponible lorsque votre iPhone doit être rechargé”, suggérant une prise en charge de la réserve de marche.

C’est là qu’intervient “l’iPhone SE 2”. Le mode Express est supposé être basé sur la fonction Express Transit actuelle d’Apple et est compatible avec l’iPhone 6s et les versions ultérieures. Mais Express Transit avec réserve de marche ne fonctionne que sur les appareils plus récents, les combinés comme l’iPhone XR et l’iPhone 11 qui comportent également Face ID.

Le facteur clé pourrait être la possibilité de numériser les balises NFC en arrière-plan. Le précédent code divulgué suggérait que “l’iPhone SE 2” pourrait arborer cette fonctionnalité.

Étant donné que l’iPhone 8 est le seul modèle Touch ID d’Apple, et que ce modèle ne prend pas en charge la réserve de marche, on peut supposer que le dispositif spécifique Touch ID équipé et prenant en charge la réserve de marche mentionné dans le code est probablement le prochain «iPhone SE 2». “

Enfin, une autre chaîne de code iOS 13.4.5 indique que CarKey ne sera pas disponible sur les appareils plus anciens. Cela signifie probablement qu’il faudra au moins une numérisation NFC en arrière-plan et une prise en charge du mode Express pour fonctionner.

La soi-disant API CarKey, révélée en février, permettra aux utilisateurs de verrouiller, déverrouiller ou même de démarrer des véhicules compatibles avec leurs iPhones ou Apple Watch.

Le soi-disant «iPhone SE 2» d’Apple, qui pourrait également être appelé «iPhone 9», devrait être un appareil de 4,7 pouces avec une puce A13, Touch ID et un facteur de forme similaire à l’iPhone 8.