iOS 13.4 introduit la prise en charge de CarPlay Dashboard pour les applications cartographiques tierces

Apple avec la sortie d’iOS 13.4 mardi a ajouté la possibilité d’utiliser des applications de navigation tierces directement sur le tableau de bord CarPlay.

Les applications de navigation tierces pourront désormais ajouter la prise en charge de l’écran partagé dans le tableau de bord.

La prise en charge de CarPlay pour les applications de cartographie tierces a été introduite pour la première fois dans iOS 12, mais les utilisateurs étaient limités à ouvrir ces applications en mode plein écran.

Maintenant, avec la mise à jour iOS 13.4 publiée plus tôt cette semaine, les utilisateurs de CarPlay pourront sélectionner et afficher des plates-formes de navigation tierces dans une vue semblable à un écran partagé sur l’interface du tableau de bord.

Il convient de noter qu’Apple n’a ajouté que la possibilité pour les applications d’utiliser Dashboard, et les développeurs devront toujours implémenter cette prise en charge de leur côté. Deux services populaires, Google Maps et Waze, ne prennent pas en charge la fonctionnalité, par exemple. Fait intéressant, Apple répertorie les deux comme compatibles avec la nouvelle intégration Dashboard sur sa page Web CarPlay.

Comme indiqué par The Verge, iOS 13.4 introduit également des informations en cours d’appel dans le tableau de bord, ainsi que d’autres nouvelles fonctionnalités comme le partage de dossiers iCloud, les achats universels pour Mac et les applications iOS, et la prise en charge des trackpads et des souris sur iPad.

À l’avenir, une version interne divulguée d’iOS 14 laisse entendre que la possibilité de définir des fonds d’écran personnalisés pour les unités CarPlay pourrait arriver dans cette mise à jour logicielle.