iOS 14, macOS et watchOS Leaks, Coronavirus et ARM Mac sur le podcast AppleInsider

Fonctionnalité

Par Stephen Robles

Vendredi 13 mars 2020, 05h51 PT (08h51 HE)

Nous rassemblons toutes les fuites iOS 14, macOS 10.16 et watchOS 7, discutons de la propagation et des ramifications du Coronavirus, et Ming-Chi Kuo remonte la sortie des Mac ARM et des nouveaux claviers, sur le podcast AppleInsider.

De nombreuses fuites sur iOS, macOS et OS ont vu le jour la semaine dernière, y compris de nombreux ajouts de fonctionnalités à Messages. De la réduction des notifications de groupe en ne recevant une notification que lorsque vous êtes mentionné par son nom, à la possibilité de retirer un message après son envoi, nous discutons des fonctionnalités qui nous intéressent le plus.

En outre, Apple Watch peut devenir plus utile pour les parents car il y a des rumeurs de mises à jour de “watchOS 7” qui permettraient aux parents de configurer la montre d’un enfant sans avoir besoin d’un iPhone autonome. De plus, la détection de l’oxygène dans le sang peut arriver sur l’Apple Watch «Series 6», tout comme la possibilité de partager vos cadrans avec vos amis.

Nous couvrons également le désormais classé comme pandémie, le coronavirus (Covid-19) et les mesures prises par Apple pour réduire la propagation et la gravité de la maladie.

Ming-Chi Kuo a mis à jour le calendrier de sortie des Mac à base ARM et des nouveaux MacBooks avec des claviers à ciseaux jusqu’à la fin de cette année.

Nous serions ravis d’entendre vos commentaires. Tweetez à Stephen Robles et William Gallagher, ou écrivez-nous ici. Retrouvez-nous dans votre lecteur de podcast préféré en recherchant “AppleInsider” et soutenez l’émission en laissant ici une note 5 étoiles et des commentaires dans les podcasts Apple.

Sponsorisé par:

iOS, macOS, watchOS Leaks

Mises à jour du coronavirus

Rumeurs Ming-Chi Kuo et Mac ARM

Les personnes intéressées à parrainer le spectacle peuvent nous contacter à: [email protected]