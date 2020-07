iOS 14 nous permet de zoomer sur nos photos

Un peu plus d’une semaine pour examiner tous les détails de la version bêta d’iOS 14, ils ont publié plus de 100 fonctionnalités qui ont été modifiées ou optimisées pour offrir la meilleure expérience aux utilisateurs d’iPhone. L’un d’eux a à voir avec la possibilité de ** zoomer sur les images **, ce qui bien que ce ne soit pas une nouvelle découverte, implique une amélioration de cette fonction pour voir les détails au maximum.

Comment ceux qui ont pu partager téléchargez la première version bêta d’iOS 14 et comme tous les utilisateurs pourront vérifier depuis son lancement en automne, maintenant l’application Photos a une option pour utiliser des gestes de pincement et zoomer sur les photos beaucoup plus pour voir les détails de plus près que jamais.

Nous vous recommandons: L’astuce de la caméra iOS 14 que vous devez essayer

IOS 14 améliore le zoom et les images peuvent être vues de plus près!

Dans le passé, il y a eu des astuces pour zoomer encore plus sur les images dans l’application Photos, telles que l’utilisation du

outil de rotation pour déverrouiller un niveau de zoom qui n’est pas normalement autorisé, mais OSiOS 14‌Il n’est pas nécessaire d’utiliser une astuce pour zoomer davantage.

En plus de cette fonctionnalité, ‌iOS 14‌ introduit d’autres modifications pour l’application Photos‌, comme la prise en charge des sous-titres pour la première fois. Ainsi que de nouvelles options de filtre et de classification pour naviguer et organiser facilement les photos.

Dans la même application, Apple a ajouté un nouveau contrôle de compensation d’exposition dans Photos qui permet à l’utilisateur verrouillez une valeur d’exposition tout en verrouillant séparément la mise au point de l’appareil photo.

En plus des caractéristiques techniques, Apple promet d’améliorer l’offre d’une plus grande confidentialité dans Photos; de cette manière Lorsqu’une application souhaite accéder aux photos, nous pouvons choisir d’accéder uniquement à certaines photos et non à l’ensemble de la photothèque.

Ce n’est qu’une question de mois pour que les petites et grandes modifications d’iOS 14 soient testées et obtiennent le verdict final de ce qu’Apple a préparé pour toutes les fonctions du mobile, parmi lesquelles Photos comme l’une des plus utilisées.