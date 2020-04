IOS d’Apple voit la part la plus élevée d’activations américaines depuis 2016, selon un rapport

Selon un rapport du groupe de recherche CIRP vendredi, l’iOS d’Apple a représenté 44% des activations de smartphones aux États-Unis au cours du premier trimestre de 2020, battant des mesures similaires vues pour la dernière fois en 2016.

Source: CIRP

Alors qu’Apple et Google partagent un «duopole stable» dans la part des utilisateurs de smartphones, les échelles évoluent lentement en faveur d’iOS. Depuis un creux d’environ 32% au premier trimestre 2018, iOS a régulièrement regagné des parts de marché pour prendre 44% de l’ensemble au cours de la dernière période de mars, affirme le CIRP (lien PDF). Android a englouti les 56% restants.

“Les parts de marché des systèmes d’exploitation aux États-Unis ont légèrement varié au cours des dernières années, mais sont restées remarquablement stables”, a déclaré Josh Lowitz, associé et cofondateur du CIRP. “Android a généralement eu une part un peu plus importante, mais les parts n’ont pas varié considérablement.

Comme prévu sur un marché saturé comme les États-Unis, les nouveaux utilisateurs semblent responsables d’un taux de désabonnement négligeable pour les deux leaders des smartphones. Les données suggèrent que les commutateurs sont le nouveau prix.

Le CIRP note que 89% des utilisateurs d’Android et 91% des utilisateurs d’iOS sont restés avec leur système d’exploitation actuel au cours du dernier trimestre de mars. Ce léger déséquilibre était également évident en 2019, une année au cours de laquelle les activations relatives d’iOS ont commencé à se remettre du creux subi en 2018.

Dans l’ensemble, cependant, les fluctuations de la part de marché sont nuancées, ce qui indique des niveaux de fidélité élevés pour iOS et Android.

“La fidélité au système d’exploitation est stable à des niveaux très élevés”, a ajouté Mike Levin, associé et co-fondateur du CIRP. “Au cours des quatre dernières années, environ 90% des nouvelles activations de téléphones mobiles sont restées avec le système d’exploitation précédent de l’acheteur. Malgré les efforts d’Apple pour attirer les utilisateurs d’Android vers iOS, et les efforts similaires des fabricants de téléphones Android pour attirer les clients iPhone, l’utilisation du système d’exploitation est parmi les affinités de consommation les plus collantes. ”

Les données d’aujourd’hui ont été tirées d’une enquête auprès de 500 sujets interrogés en avril.

Dans son rapport, le CIRP soutient qu’Apple et Google doivent unir leurs forces pour créer une application de suivi des contacts COVID-19 afin d’aider les agences américaines à surveiller et suivre la transmission du virus mortel.

Les entreprises ont annoncé les premières étapes vers une telle solution plus tôt dans la journée, notant le développement d’API spécialisées et d’intégrations au niveau du système d’exploitation qui permettront aux appareils iOS et Android de suivre la propagation du COVID-19 via les communications Bluetooth. Les géants de la technologie ont souligné que le système commun est construit sur des principes de confidentialité des utilisateurs.

Le projet de suivi des contacts d’Apple et de Google devrait être lancé en tant qu’application à la mi-mai, suivi par des intégrations de systèmes d’exploitation à une date ultérieure.