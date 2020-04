iPad, iPad mini ou iPad Pro – quel iPad acheter en 2020

La gamme iPad d’Apple est plus variée que jamais avec des options à toutes les tailles et à tous les prix. Pour faciliter la tâche de décision, AppleInsider décompose toutes les offres iPad d’Apple pour voir quel modèle convient le mieux à un utilisateur donné.

L’iPad Pro 2020

iPad

L’iPad de septième génération – qu’Apple insiste obstinément à appeler uniquement «iPad» – est la plus grande affaire de la gamme. Il fait exactement ce que vous attendez d’un iPad. Alors qu’il coûte 329 $, le modèle 32 Go se trouve souvent en dessous de 300 $.

De nombreux utilisateurs d’iPad l’utiliseront pour des tâches non taxables, notamment la consommation de médias, les médias sociaux, les images, etc. C’est également une excellente tablette pour les enfants et les étudiants, grâce à son prix bas et à la prise en charge d’Apple Pencil et du Smart Keyboard Folio.

Après neuf ans à 9,7 pouces, la septième génération dispose désormais d’un écran de 10,2 pouces. L’affichage est de bonne taille pour la plupart des tâches, et non le plus grand ou le plus petit du lot. Il reste la seule tablette de la gamme Apple à ne pas avoir d’écran laminé. Cela provoque un écart accru entre le verre et l’écran, ce qui le rend moins idéal pour la lecture et peut augmenter l’éblouissement.

IPad 10,2 pouces

À l’intérieur se trouve le processeur A10 Fusion d’Apple qui n’est pas le plus puissant, mais il est assez bon pour ces tâches quotidiennes. Avec ce processeur et l’écran non plastifié, c’est absolument l’iPad d’entrée de gamme, mais comme vous obtenez presque toute l’expérience iPad à un prix aussi bas, c’est souvent l’iPad de choix.

ipad mini

Le plus petit iPad mini de 7,9 pouces s’adapte au-dessus du plus grand iPad de base. Après des années de négligence, il a été mis à jour pour inclure le processeur A12 Bionic plus rapide qui le rend plus puissant que l’iPad d’entrée de gamme. Il prend également en charge l’Apple Pencil de première génération et peut être utilisé avec n’importe quel clavier Bluetooth, ce qui en fait un appareil solide à un prix inférieur à celui de l’iPad Air.

L’iPad mini est un excellent appareil portable

Les principales raisons de recommander l’iPad mini à l’iPad Air sont qu’il est 100 $ moins cher avec les mêmes performances, ou que vous aimez le petit écran. Cet écran plus petit le rend encore plus portable pour les voyages et est un excellent appareil portable pour les magasins de détail.

Tout comme l’iPad ci-dessus, il sert bien d’appareil pour enfant en raison de sa taille et de son prix encore raisonnable.

ipad air

Si vous cherchez à prendre une longueur d’avance sur l’iPad, vous voudrez peut-être envisager l’iPad Air. Avec l’iPad Air à 499 $, Apple Pencil, Smart Keyboard Folio, le processeur A12 Bionic sont pris en charge, mais avec un écran plus grand de 10,5 pouces.

IPad Air 2019

C’est ce que nous recommandons en tant que tablette pour quelqu’un qui veut passer à l’iPad de septième génération, mais qui n’a pas besoin de tout ce que l’iPad Pro offre. C’est un bon mélange de toutes les fonctionnalités, de la puissance d’équilibrage, de la taille de l’écran et du prix. Il s’inscrit au milieu de l’échelle de prix de la gamme iPad ainsi que de son échelle de performances.

Il éditera facilement des vidéos, retouchera des photos, créera des documents et lira le dernier épisode de Mythic Quest. Il ne sera pas aussi difficile que l’A10 Fusion que l’on trouve sur l’iPad, mais ne parcourra pas les séquences 4K comme l’A12Z Bionic sur iPad Pro.

iPad Pro

Cela nous amène à iPad Pro, la tablette la plus récente et la plus performante de la gamme iPad d’Apple. L’iPad Pro vient d’être actualisé au début de 2020 et comprend un processeur A12Z plus puissant graphiquement, plus de stockage, une nouvelle caméra ultra-large, un scanner LiDAR, le Wi-Fi 6 et la prise en charge du nouveau Magic Keyboard.

L’iPad Pro Cheval de bataille 2020

Décider de prendre l’iPad Pro est probablement la décision la plus simple à prendre du groupe. Il a le plus grand écart de fonctionnalités entre lui et l’iPad Air abaissé.

Aller au Pro vous offre la prise en charge Apple Pencil gen-deux, la prise en charge du clavier Magic Magic, un écran plus grand de 11 ou 12,9 pouces, Face ID, la caméra ultra-large, un scanner LiDAR, une caméra grand-angle standard plus haute résolution 6 Go de RAM, processeur Bionic A12Z plus rapide, options de stockage de 512 Go et 1 To, conception rationalisée, USB-C et écran Liquid Retina.

C’est un nombre énorme de fonctionnalités pour compenser la différence de prix de 300 $ entre les deux.

Il existe de nombreuses raisons d’opter pour l’iPad Pro plutôt que pour l’iPad Air. Si l’une de ces fonctionnalités ci-dessus vous parle, l’iPad Pro est fait pour vous. Si vous êtes un multitâche et que vous souhaitez profiter des applications de vue fractionnée, des diapositives ou de l’image dans l’image, l’iPad Pro est le chemin à parcourir.

L’iPad Pro fournit de la puissance pour des fonctions haut de gamme, telles que l’édition de photos RAW de grande taille ou d’autres travaux graphiques intensifs et l’édition vidéo. Cela est particulièrement utile à des résolutions plus élevées, ou si vous créez des illustrations et que vous souhaitez l’Apple Pencil de deuxième génération.

Performances iPad

Pour beaucoup de gens, les performances dont nous venons de parler n’ont pas d’importance. Vérifier les e-mails, aller sur Facebook, lire, envoyer des messages, tout ne sera pas affecté par les performances de la tablette. c’est lorsque vous allez au-delà de ces limites que vous commencez à pousser la tablette et à passer à la gamme d’iPad plus puissants.

iPadiPad miniiPad AiriPad Pro (2020) Tailles10,2 “7,9” 10,5 “11” & 12,9 “Stockage32 Go / 128 Go64 Go / 256 Go64 Go / 256 Go 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To Processeur A10 FusionA12 BionicA12 BionicA12Z Appareils photo BionicRear 8 Lentille ultra-large, 10MP Objectif large, 7 MP8MP8MP12 MP -core, 1418 Multi-core1112 Single-core, 2802 Multi-core1115 Single-core, 2942 Multi-core1117 Single-core, 4653 Multi-coreAuthenticationTouch IDTouch IDTouch IDFace IDApple PencilFirst-genFirst-genFirst-genSecond-gengenboardboardSmart KeyboardBluetooth KeyboardsSmart KeyboardSmart Keyboard, Magic ClavierI / O PortsLightning, Headphone JackLightning, Headphone JackLightning, Headphone JackUSB-CS Prix de départ $ 329 $ 399 $ 499 $ 799

Dans le tableau ci-dessus, vous pouvez voir la différence de performances entre chaque iPad et cette différence substantielle entre l’A12Z Bionic sur le Pro et l’A10 Fusion sur iPad. À moins que vous ne taxiez ce processeur avec l’édition vidéo ou photo, la réalité augmentée ou même les jeux, ce seront les autres fonctionnalités qui décideront pour vous.

C’est ta décision

Apple dispose désormais de cinq iPads différents dans sa large gamme, répondant facilement aux besoins de presque tout le monde. Parfois, les lignes deviennent floues lorsque vous débattez entre deux tailles ou modèles différents, mais Apple a fait un bon travail de séparation des modèles haut de gamme pour aider à justifier ce prix élevé.

