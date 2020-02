iPad pour le travail, problèmes de coronavirus d’Apple et Apple TV + sur AppleInsider Podcast

Fonctionnalité

Par Stephen Robles

Vendredi 21 février 2020, 05h43 PT (08h43 HE)

Cette semaine sur le podcast AppleInsider, les animateurs Stephen Robles et Mike Wuerthele discutent du manque d’application iPad sur Instagram, de la productivité de l’iPad pour certaines tâches, du coronavirus affectant le calendrier de fabrication d’Apple, de la bande-annonce “Amazing Stories” et des pensées Apple TV +, et plus.

Un iPad Pro, un clavier, un Apple Pencil, tous connectés à un écran 4K USB-C

Stephen Robles revient pour héberger le podcast AppleInsider avec l’invité Mike Wuerthele.

Afficher les notes:

