IPad Pro 2017 contre iPad Pro 2020

La gamme d’iPad Pro 2020 d’Apple n’est peut-être pas très différente de la révision de 2018, mais l’écart est beaucoup plus large si vous revenez au modèle de 2017. Nous comparons la toute nouvelle tablette pro d’Apple à la gamme populaire de 2017 pour voir combien la différence sur trois ans peut faire.

IPad 12,9 pouces 2020 et 2017

Nous avons déjà comparé l’iPad Pro 2020 à l’iPad Pro 2018, mais de nombreux utilisateurs sont toujours sur le modèle 2017. Après avoir seulement eu l’iPad pendant un an, il était difficile pour ces propriétaires de 2017 de passer au 2018, malgré sa magnifique refonte.

Tout a changé.

Internes

En interne, il existe un grand écart entre l’iPad Pro 2017 et l’iPad Pro 2018. Les tablettes les plus récentes sont plus puissantes, offrent de meilleurs graphismes et offrent plus de fonctionnalités.

Le processeur qui est passé du processeur A10X Fusion au processeur A12Z. L’A10X Fusion est une puce à six cœurs tandis que l’A12Z est désormais à huit cœurs.

Les nouveaux modèles 2020 sont également équipés de 6 Go de RAM à tous les niveaux, ce qui a des applications pratiques en ce qui concerne un grand nombre d’onglets de documents ouverts ou d’applications actives en arrière-plan.

Le Wi-Fi 6 est également inclus sur les nouveaux iPad Pros.

Performance

Ces changements internes se prêtent à des performances considérablement améliorées. Sur d’autres tablettes, cette augmentation de puissance peut ne pas être aussi importante, mais les utilisateurs professionnels qui poussent leurs tablettes aux limites sont plus susceptibles de remarquer ces gains.

Nous avons exécuté le benchmark Geekbench 5.1 plusieurs fois sur chaque ensemble de tablettes.

2017 (à gauche) contre 2020 (à droite) Geekbench 5.1 scores

Pour l’indice de référence du processeur, nous obtenions environ 754 pour le monocœur et 2222 pour le multicœur lorsque nous examinons le modèle 2017. En exécutant le même test sur le 2020, nous avons vu des pointes jusqu’à 1117 et 4690 sur les tests monocœur et multicœur respectivement. Un gain de près de 100% sur le test multicœur dû en partie aux deux cœurs supplémentaires ainsi qu’au chipset plus puissant.

2017 (à gauche) contre 2020 (à droite) Geekbench 5.1 Scores de calcul

En ce qui concerne les graphiques, nous avons exécuté la référence de calcul. Ici, nous avons gagné un 6581 et un 9296 sur les modèles 2017 et 2020, soit une augmentation de 50% entre les deux.

Appareils photo

Il est clair dès le départ une fois que vous avez les yeux rivés sur la tablette que les modules de caméra de chaque appareil sont très différents. L’iPad Pro 2017 a un simple objectif d’appareil photo grand angle rond de 12 mégapixels qui ressort très légèrement et est adjacent au flash True Tone.

Caméras iPad Pro

Cela diffère de la bosse beaucoup plus prononcée de la caméra sur le modèle 2020, qui correspond à la forme de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max. Dans ce nouveau boîtier se trouve un appareil photo grand angle 12MP, un appareil photo ultra-large 10MP, le flash True Tone et le scanner LiDAR.

Le modèle mis à jour peut capturer des vidéos 4K à 24FPS, 30FPS et 60FPS par rapport à seulement 30FPS sur 2017. Il enregistre également des vidéos au ralenti à 1080p 240FPS alors que le 2017 ne pouvait enregistrer que 240FPS au ralenti à 720p.

Pour l’audio, il existe cinq microphones “de qualité studio”, bien au-delà des micros doubles du modèle 2017.

Conception

L’arrière des iPad 10,5 pouces et 11 pouces

Lorsque nous considérons le design, vous pouvez voir à quel point les designs sont impactants. En regardant le 11 pouces et en le comparant au 10,5 pouces, les tablettes ont presque la même taille lorsque vous les regardez de l’arrière.

Les faces avant des iPad 10,5 pouces et 11 pouces

Mais au fur et à mesure que nous les retournons, la quantité d’espace d’écran supplémentaire apparaît. Apple a conservé presque la même taille de tablette, mais a augmenté l’écran d’un demi-pouce sur la diagonale.

L’arrière des iPad 12,9 pouces 2017 et 2020

C’est une approche différente de celle adoptée par Apple avec le mode 12,9 pouces. Ici, Apple a considérablement réduit la taille de l’appareil, réduisant sa largeur et sa hauteur.

Les faces avant des iPad iPad 12,9 pouces 2017 et 2020

Comme vous pouvez le voir de face, la taille de l’écran est la même, juste avec des lunettes beaucoup plus minces.

De toute évidence, l’abandon du bouton Accueil pour Face ID a aidé à cette transformation alors qu’Apple est passé à Face ID. Face ID utilise le système de caméra TrueDepth qui permet de prendre des selfies en mode portrait sur les iPad Pros 2020.

D’autres changements de conception incluent l’abandon de la prise casque sur les nouveaux modèles, le passage à l’USB-C et l’intégration du chargeur inductif pour l’Apple Pencil de deuxième génération.

Enfin, bien qu’il existe un Smart Keyboard pour chaque génération d’iPad Pro, seuls les iPad Pro 2018 et 2020 prendront en charge le nouveau Magic Keyboard lors de son lancement en mai.

Panne complète

iPad Pro (2017) iPad Pro (2020) Tailles10,5 “et 12,9” 11 “et 12,9” Stockage64 Go / 256 Go / 512 Go128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To Processeur A10X FusionA12Z BionicGeekbench Scores 754 Monocœur, 2222 Multicœur 1117 Monocœur, 4653 Multi -Goreekbench GPU Scores 65819296Caméras arrière 12MP12MP objectif large, 10MP ultra-large, capacité LiDARVideo4K 30FPS, 1080P 30 ou 60FPS, Slo-mo 1080P 120FPS ou 720P à 240FPS4K 24, 30, ou 60FPS, 1080P 30 ou 60FPS, Slo-moFPS 120A IDFace IDHaut-parleursQuatre haut-parleursQuatre haut-parleursMicrophoneDeux microphonesCinq microphones de “qualité studio “Apple PencilFirst-genSecond-genKeyboardSmart KeyboardSmart Keyboard, Magic KeyboardI / O PortsLightning, Headphone JackUSB-C

La gamme iPad Pro d’Apple a poussé l’espace de la tablette vers l’avant, avec une puissance brute, des appareils photo impressionnants et des fonctionnalités incroyables. L’iPad Pro 2017 n’est pas en reste, mais par rapport à l’impressionnant iPad Pro 2020, il est facile de comprendre pourquoi beaucoup choisissent de mettre à niveau.

