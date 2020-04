iPad Pro (2020) contre MacBook Air (2020): performances et fonctionnalités

Plus que jamais, l’iPad Pro et le MacBook Air d’Apple sont des concurrents à mesure que le matériel et les logiciels progressent. AppleInsider les oppose les uns aux autres pour mettre en évidence les plus grandes différences pour voir quel est le meilleur achat.

IPad Pro 12,9 pouces (droite) et MacBook Air (gauche)

Caractéristiques et différenciateurs

Le MacBook Air 2020 a le même design que le modèle 2018. Il conserve les deux ports Thunderbolt 3 sur le côté gauche de l’unité et une prise casque sur la droite. Il dispose d’un écran True Tone Retina de 13,3 pouces et d’une caméra FaceTime 720p. Il a un grand trackpad en verre et le clavier magique mis à jour.

IPad Pro 11 et 12,9 pouces

L’iPad Pro d’Apple a un seul port USB-C, un magnifique écran Liquid Retina disponible en tailles 11 et 12,9 pouces, un système de caméra TrueDepth 7MP, une caméra grand angle 12MP, une caméra ultra large 10MP, un LiDAR scanner et un incroyable processeur A12Z Bionic. Voir plus de ceux-ci dans la revue complète.

L’iPad exécute la dernière version d’iPadOS, la version fourchue d’Apple pour iOS conçue pour les tablettes qui s’est vraiment transformée au cours des dernières années. Avec les dernières mises à jour majeures, nous avons eu la possibilité d’effectuer plusieurs tâches, d’avoir une image dans l’image, d’exécuter des applications à écran partagé, d’utiliser un moniteur externe, un vrai curseur, de sauvegarder sur un stockage externe, etc.

Le MacBook Air a également bénéficié de fonctionnalités supplémentaires dans macOS. En tant que système d’exploitation plus mature, il y a moins de flair à chaque mise à jour. Le MacBook Air est capable de faire presque tout ce que l’iPad peut faire depuis de nombreuses années.

Performance

L’iPad Pro 2020 est doté du nouveau processeur A12Z Bionic. Nous opposons cela au processeur Intel Core i3 de 10e génération du MacBook Air de base 2020.

Résultats Geekbench 5.1 pour iPad Pro et MacBook Air

Lorsque nous exécutons la dernière référence Geekbench 5.1 sur la paire, il est clair que l’iPad Pro est puissant. L’iPad Pro a obtenu respectivement un 1117 et un 4653 dans les tests monocœur et multicœur. Cela se compare à un 1074 et 2412 gagné par le MacBook Air i3.

Même lorsque vous déboursez les 250 $ supplémentaires pour obtenir le processeur quad-core i7, l’iPad Pro gagne toujours. Le MacBook Air i7 s’est amélioré, mais seulement pour un monocœur 1294 et un multicœur 3514.

Résultats des tests d’exportation vidéo

Pour un test dans le monde réel, nous avons exporté un film 4K de six minutes d’iMovie sur chaque appareil. Le MacBook Air i3 a pris six minutes et deux secondes, le MacBook Air i7 a pris cinq minutes et demie et l’iPad Pro n’a pris que trois minutes et demie.

En ce qui concerne les tâches gourmandes en processeur ou en graphisme telles que l’édition vidéo, l’édition photo, l’iPad Pro est le meilleur appareil à posséder, si vous pouvez gérer cela sur iPadOS.

Plus près que vous ne le pensez

Si nous faisons de notre mieux pour aligner ces deux éléments – en termes de spécifications et de performances, les choses se rapprochent.

MacBook Air 2020

Nous devons équiper l’iPad Pro 12,9 pouces avec le clavier magique (gardons les choses en première partie au lieu de regarder des options tierces moins chères). Cela porte votre total à environ 1350 $ pour un écran de taille similaire avec un trackpad, un clavier et deux ports USB-C.

Côté MacBook Air, nous devons augmenter ses performances pour nous rapprocher de la puissance de l’iPad Pro. Cela signifie opter pour le processeur quad-core i7 qui coûte 250 $ en plus de l’i3 d’entrée de gamme à 999 $.

Cela met deux machines à environ 100 $ l’une de l’autre.

Lequel choisir …

À lui seul, les performances montrent que l’iPad Pro est plus rapide et plus performant graphiquement, à la fois en termes de benchmarks et de tests d’exportation vidéo en conditions réelles. Il a un écran tactile, peut être équipé du même clavier magique que celui du MacBook Air, peut avoir un trackpad, fonctionne avec l’Apple Pencil et peut passer d’une machine semblable à un ordinateur portable à une pure tablette en un instant.

Le MacBook Air est coincé dans son facteur de forme à clapet, est plus lent que l’iPad Pro même lorsque vous en payez des centaines pour mettre à niveau le processeur à l’intérieur. Il n’y a pas d’écran tactile, pas de support Apple Pencil – bien qu’il existe des blocs de croquis tiers qui peuvent être utilisés, pas de caméras de prise de vue arrière du tout, et la webcam n’est pas aussi bonne que le système de caméra TrueDepth 7MP de l’iPad Pro.

Module caméra iPad Pro

Mais le matériel n’est jamais toute l’histoire. Le logiciel qui les alimente peut faire ou défaire l’expérience. Ces dernières années, iPadOS est devenu puissant avec la prise en charge d’un meilleur multitâche, de curseurs, d’un stockage externe, et bien plus encore. Mais c’est toujours iPadOS. Il existe des logiciels et des tâches que vous ne pouvez pas effectuer sur une tablette.

Lorsque vous décidez entre les deux, prenez bien en considération les raisons pour lesquelles vous prévoyez d’utiliser votre appareil. Demandez-vous s’il y a des tâches que vous ne pouvez pas effectuer sur un iPad ou s’il y a des tâches que vous ne pouvez pas effectuer sur le Mac. Si ce que vous faites est faisable sur les deux, il semble que l’iPad Pro soit le choix le plus complet.

