IPad Pro 2020 d’Apple contre iPad Air 2019

AppleInsider oppose les dernières tablettes professionnelles d’Apple à l’iPad Air 2019 à mi-chemin pour voir à quel point elles sont vraiment différentes.

IPad Pro 2020 (à gauche) et iPad Air (à droite).

Conception

Visuellement, l’iPad Pro et l’iPad Air sont à la fois similaires et assez différents. L’iPad Air a un design très familier pour les premiers iPad avec des bords arrondis et un grand “front” et “menton”, ou des cadres supérieurs et inférieurs épais. Surtout, l’iPad Air conserve un bouton d’accueil physique avec Touch ID pour l’authentification.

L’iPad Air est doté de deux microphones pour l’enregistrement audio et de deux haut-parleurs en bas de l’appareil.

En regardant l’iPad Pro 11 pouces 2020.

L’iPad Pro a un nouveau design qui a été introduit pour la première fois avec l’iPad Pro 2018. Les côtés sont plats et les lunettes sont très fines tout autour de l’écran. L’écran a des coins arrondis, d’où son nom «Liquid Retina». Il utilise Face ID pour l’authentification.

Deux des quatre haut-parleurs et deux des cinq microphones sur iPad Pro.

Sur iPad Pro, il y a cinq microphones de “qualité studio” et quatre haut-parleurs – deux en haut et deux en bas.

Appareils photo

Chaque iPad a des caméras à l’avant et à l’arrière, mais c’est l’un des plus grands différenciateurs entre les deux lignes.

L’appareil photo 8MP sur l’iPad Air.

L’iPad Air est doté d’une caméra arrière de 8 mégapixels f / 2,4 capable de filmer des vidéos 1080p à 30 images par seconde. De plus, il peut filmer au ralenti à 720p et 120 images par seconde.

L’appareil photo mis à jour sur l’iPad Pro 2020.

L’iPad Pro va beaucoup plus loin. Il dispose d’une caméra arrière 12MP f / 1.8 de plus haute résolution, rejointe par une caméra ultra-large 10MP. Il peut enregistrer des vidéos 4K en 24, 30 ou 60 images par seconde. Pour le ralenti, il peut filmer en 1080p à 120 ou 240 images par seconde.

Les deux modèles prennent des photos en direct, mais les photos en direct sur iPad Pro sont stabilisées. L’iPad Pro dispose également d’un flash True Tone.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un appareil photo au sens traditionnel, l’iPad Pro dispose d’un capteur LiDAR sur la bosse de son appareil photo. Il est utilisé pour capturer des images 3D d’une pièce pour améliorer la RA, alimenter l’application Measure, etc.

La caméra frontale de l’iPad Pro fait partie du système de caméra TrueDepth qui est également utilisé pour Face ID.

En ce qui concerne les caméras frontales, elles sont toutes deux 7MP, mais L’iPad Pro utilise le système de caméra TrueDepth qui est également disponible pour Face ID qui déverrouille les prises de vue en mode Portrait ainsi que les caractères Animoji et Memoji. Les images en mode portrait sont superbes et compensent facilement le manque de résolution.

Que ce soit dans l’éducation, l’utilisation personnelle ou professionnelle, les caméras sur iPad deviennent de plus en plus utiles (et capables) et peuvent très bien être la caractéristique décisive la plus importante.

Connectivité

En ce qui concerne la connectivité avec l’iPad, l’iPad Air et l’iPad Pro 2020 ont adopté Bluetooth 5. Pour le Wi-Fi, le Pro a une longueur d’avance avec la prise en charge Wi-Fi 6 802.11ax et uniquement la prise en charge 802.11ac pour l’Air.

Tout comme avec la génération précédente de Pros, la ligne 2020 conserve l’USB-C tandis que l’Air tient toujours le port Lightning d’Apple. Ce n’est évidemment pas seulement utilisé pour le chargement, sur iPad Pro, le port USB-C peut gérer une multitude d’accessoires, de concentrateurs, de stockage et bien plus que le connecteur Lightning propriétaire.

Accessoires

Pour les accessoires, Apple propose une grande variété d’étuis, de housses et d’autres produits pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre tablette. Cela inclut le Smart Keyboard Folio pour la saisie ou l’Apple Pencil original pour la prise de notes ou le dessin. Sans parler de la multitude d’équipements tiers que vous pouvez également acheter.

Il en va de même pour le Pro. Mis à part les cas habituels, Apple propose le Smart Keyboard Folio pour le Pro et il prend en charge l’Apple Pencil de deuxième génération plus complet. L’iPad Pro 2018 et le nouvel iPad Pro 2020 prennent tous deux en charge le clavier magique d’Apple.

Le prochain Magic Keyboard.

Le Magic Keyboard sera lancé en mai et dispose d’un clavier mécanique entièrement rétroéclairé avec un trackpad intégré, un écran entièrement articulé et un port USB-C supplémentaire. Pour ceux qui cherchent à tirer le meilleur parti de leurs iPads, ce sera un accessoire incontournable, même avec son prix élevé.

iPad AiriPad Pro (2020) Tailles10,5 “11” et 12,9 “Stockage64 Go / 256 Go128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 ToBProcesseurA12A12Z BionicRear Cameras8MP objectif large 8MP objectif large 12MP, objectif ultra-large 10MP, LiDARLive PhotosOui, stabiliséVidéo Prise de vueJusqu’à 1080p 30 FPSUp to 4Kp 30 FPSUp to 4Kp , 30 ou 60 FPSSlow Motion Video720p à 120 FPS1080p à 120 ou 240 FPSFlashNoneTrue Tone FlashCaméras frontales7MP7MP avec prise en charge du mode PortraitAuthenticationTouch IDFace IDMicrophonesMicrophones doublesMusique de qualité studio MicrophonesEnceintes Deux haut-parleurs inférieursQuatre haut-parleurs stéréoCharging PortLi-2 /ac802.11ax Wi-Fi 6 ClaviersSmart Keyboard FolioSmart Keyboard Folio, Magic KeyboardApple Pencil SupportFirst-genSecond-genCoût de démarrage $ 499 $ 799

Prix ​​et disponibilité

La gamme actuelle d’iPad: iPad, iPad mini, iPad Air, iPad Pro 11 pouces, iPad Pro 12,9 pouces (de gauche à droite).

L’iPad Air commence à 499 $ pour la version 64 Go et les utilisateurs peuvent mettre à niveau leur stockage à 256 Go s’ils en ont besoin de plus.

L’iPad Pro 2020 commence à 799 $, ce qui vous donne le modèle 11 pouces 128 Go. Le stockage sur le Pro est également disponible en 256 Go, 512 Go et 1 To. Toutes les configurations sont également disponibles sur le modèle 12,9 pouces.

