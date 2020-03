IPad Pro à trois caméras, Touch ID ‘iPhone SE 2’, les améliorations de HomeKit apparaissent dans les fuites ‘iOS 14’

Le flot de réclamations de nouvelles fonctionnalités dans iOS 14 se poursuit, les fuites du système d’exploitation mobile confirmant prétendument des rumeurs sur le matériel à venir, notamment la mise à jour de l’iPad Pro et l ‘«iPhone SE 2», ainsi qu’un certain nombre de modifications apportées à HomeKit.

Selon les rumeurs, Apple préparerait un certain nombre d’annonces matérielles dans les prochains mois, notamment de nouveaux modèles d’iPad Pro aux côtés du très attendu “iPhone SE 2”, entre autres. Dans des rapports publiés mardi, une fuite de code présumée pour iOS 14 aurait confirmé certaines des rumeurs concernant les lancements potentiels d’Apple.

iPad Pro et «iPhone SE 2» sont pris en charge dans iOS 14

La gamme iPad Pro était auparavant censée avoir une configuration à trois caméras, ce que le code reçu par . aurait confirmé. Les caméras en question seront les mêmes que l’iPhone 11 Pro, en termes de lentilles grand angle, ultra-larges et téléobjectifs.

Les caméras seront également rejointes par le capteur de temps de vol également répandu. Bien qu’il puisse être utilisé pour des applications de réalité augmentée, il peut être utilisé plus concrètement par les caméras arrière pour une mise au point et un zoom améliorés, et pour effectuer davantage de photographie informatique en collectant des données de profondeur 3D de la scène à venir.

Des détails sur “l’iPhone SE 2” ont également été revendiqués, le modèle arborant Touch ID plutôt que d’utiliser Face ID comme indiqué précédemment, ainsi que la prise en charge d’Express Transit.

Apple TV et AirTags

Un nouveau modèle d’Apple TV a déjà fait surface dans les rumeurs, mais le code est censé mentionner une nouvelle télécommande Apple TV. Aucune donnée réelle sur les fonctionnalités ou les modifications de la télécommande n’a été proposée, à part apparemment existante.

Un rapport précédent couvrait les mentions dans le code de l’exercice et de l’entraînement sur le décodeur.

Les “AirTags” de la même rumeur, les trackers de type Apple d’Apple, auraient une batterie remplaçable par l’utilisateur. Le code suggère également que les accessoires pourront être configurés en bloc, permettant à plusieurs unités d’être configurées par l’utilisateur en même temps.

HomeKit dans iOS 14

Night Shift, une fonctionnalité dans iOS qui modifie la température de couleur de l’écran au cours d’une journée pour soulager les yeux d’un utilisateur, sera apparemment disponible sur HomeKit. Dans les cas où une ampoule intelligente avec fonctionnalité de changement de couleur est utilisée, l’ampoule sera capable d’ajuster automatiquement et progressivement la température de couleur tout au long de la journée en fonction d’un calendrier, avec un objectif ultime similaire.

HomeKit Secure Video, ajouté dans iOS 13, offre des fonctionnalités intelligentes pour les utilisateurs, telles que la reconnaissance des objets qui apparaissent dans les vidéos pour faciliter la recherche dans les séquences. Dans iOS 14, la fonction de sécurité gagnera une fonction de classification des visages, ce qui lui permettra d’identifier des personnes individuelles.

Sur l’Apple TV, il est également affirmé qu’il y aura une option permanente pour activer une paire stéréo HomePod à utiliser comme sortie AirPlay 2 pour le décodeur.

Autres fuites

Les derniers rapports font partie d’une série de déclarations selon lesquelles le code aurait été divulgué pour iOS 14. D’autres rapports antérieurs ont mentionné comment Siri peut gagner des voix tierces, des mises à niveau de l’application Messages, PencilKit dans iPadOS 14 permettant la reconnaissance de texte dans n’importe quel , prise en charge améliorée de la souris dans iPadOS 14 et partage de visage de montre et modes enfant dans les “Apple Watch Series 6” et watchOS 7.