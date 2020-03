iPad Pro, iPadOS et iOS 13.4 avec prise en charge du trackpad et plus encore sur le podcast AppleInsider

Fonctionnalité

Par Stephen Robles

Vendredi 27 mars 2020, 05h40 PT (08h40 HE)

Cette semaine sur le podcast AppleInsider, les hôtes Stephen Robles et William Gallagher discutent de la nouvelle prise en charge de la souris et du trackpad dans iPadOS 13.4, des nouveaux benchmarks iPad Pro, du partage de dossiers iCloud, de l’identification de visage sur le Mac et de conseils pour la diffusion en direct depuis la maison.

Le nouvel iPad Pro 2020

Maintenant que l’iPadOS 13.4 et l’iPad Pro 2020 sont disponibles, William et Stephen discutent de l’utilisabilité globale des souris et des pavés tactiles en général, ainsi que plus particulièrement les chiffres de référence récents comparant les nouveaux modèles à l’iPad Pro 2018 précédent.

L’une des fonctionnalités les plus remarquables des appareils iOS et Mac, qui est fournie dans les dernières mises à jour logicielles de tous les appareils compatibles, est la publication des dossiers partagés iCloud. Cependant, bien que cela fonctionne, il présente de nombreuses lacunes qui sont principalement dues aux particularités d’interface inhabituelles d’Apple. J’espère que ceux-ci seront améliorés, mais jusqu’à ce qu’ils le soient, nous sommes encore un peu loin de pouvoir abandonner complètement Dropbox.

Ensuite, les rumeurs de l’arrivée de Face ID sur le Mac et les nouvelles fonctionnalités attendues d’Apple TV sont discutées. De plus, nous discutons de la façon dont tout le monde utilise la technologie pour s’adapter au travail à domicile et détaillons les différents services et logiciels de diffusion en direct disponibles pour ceux qui dirigent désormais une entreprise depuis leur cuisine.

Rumeurs iPad et réflexions sur le trackpad

Partage de dossiers iCloud

Face ID sur les rumeurs sur Mac et Apple TV

Production en direct sur Mac

Tapis AirPower rumeur

Sujets relatifs aux coronavirus

