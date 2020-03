IPad Pro serré, signe de disponibilité pour Mac personnalisé des difficultés d’approvisionnement en coronavirus

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement d’Apple en raison du coronavirus commencent à frapper l’inventaire iPad Pro disponible dans certains grands magasins Apple Store – mais cela pourrait être le signe d’une actualisation imminente.

Le coronavirus a causé des problèmes considérables avec les efforts de fabrication et de vente au détail d’Apple en Chine, le pays le plus touché par le virus. Il semble maintenant que les problèmes avec la chaîne d’approvisionnement commencent à affecter les détaillants, certains produits Apple étant plus difficiles à trouver dans les magasins de l’entreprise.

Bloomberg a constaté une disponibilité limitée pour certains modèles d’iPad Pro dans un certain nombre de grandes villes américaines ainsi qu’en Europe et en Australie. Les listes de magasins en ligne pour les niveaux de disponibilité locaux de l’iPad Pro 12,9 pouces avec 512 Go de stockage et sans cellulaire sont actuellement en rupture de stock dans tous les points de vente Apple Store à Los Angeles, avec plus de modèles également vendus à New York.

La panne n’est pas universelle. Des vérifications ponctuelles tôt le matin dans la région métropolitaine de Washington DC, dans la grande région de Boston, dans le Massachusetts et dans d’autres régions ont révélé de bons niveaux de stock.

Configurer pour commander des Mac connaissent également de longs délais. Bien que les modèles généralement stockés soient largement disponibles en ligne, certaines configurations de Mac mini, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, iMac Pro et Mac Pro prévoient des délais de livraison de trois semaines ou plus. C’est en contraste avec il y a un mois, où tout arriverait dans une semaine ou moins.

Des employés non identifiés de l’Apple Store auraient admis avoir vu des quantités réduites de l’inventaire de l’iPad Pro au cours de la dernière semaine, bien que l’on ne sache pas vraiment pourquoi c’est le cas. Selon les rumeurs, Apple préparait un nouveau modèle d’iPad Pro pour 2020, avec un inventaire prévu pour un tel lancement, bien que la présence continue du coronavirus puisse affecter ses plans.

Une raison moins probable de la faible disponibilité pourrait être l’augmentation des ventes, car les restrictions de voyage et les efforts d’auto-quarantaine en Chine auraient entraîné une augmentation des ventes d’iPad dans le pays, alors que les gens tentent de travailler et d’apprendre à distance sur Internet. Une telle raison est invraisemblable dans ce cas en raison de la propagation relativement faible du virus sur d’autres marchés par rapport à la Chine.

Des retards de livraison ont également été observés pour les AirPods Pro et les commandes de Mac configurés sur mesure, tandis que certains modèles d’Apple Watch Series 3 et Series 5 subissent également une période d’indisponibilité. Les autres modèles d’iPad ne semblent pas affectés pour le moment, mais certaines régions d’Europe et d’Australie connaissent apparemment des pénuries d’iPhone 11.