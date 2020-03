iPadOS 13.4 arrive le 24 mars, avec prise en charge du trackpad pour tous les iPad Pros

L’iPadOS 13.4 mis à jour sortira le 24 mars et prendra en charge à la fois le nouveau clavier magique d’Apple avec trackpad et les souris tierces sur les modèles d’iPad les plus récents.

Le nouvel iPadOS 13.4 comprend une application de mesure mise à jour qui tire parti du scanner LiDAR à détection de profondeur

Parallèlement à la sortie des modèles iPad Pro 2020, Apple a annoncé qu’un iPadOS 13.4 mis à jour sera disponible à partir du 24 mars. Le nouvel iPadOS, qui sera préinstallé sur les nouveaux appareils, apporte la prise en charge complète attendue des trackpads Bluetooth et USB. ou des souris.

Auparavant, les pavés tactiles et les souris n’étaient officiellement pris en charge qu’au moyen d’une fonctionnalité d’accessibilité iPadOS, qui avait des fonctionnalités limitées. Maintenant, en faisant glisser une souris ou en le faisant glisser sur un trackpad, le curseur se transformera en un cercle qui met en évidence ce qui est glissé.

A quoi ressemble la nouvelle prise en charge du trackpad dans iPadOS 13.4. (L) en faisant glisser sur une zone de texte, (au milieu) la sélectionne et (R) en faisant glisser la souris sur la zone suivante, la sélectionne à la place

Le nouvel iPadOS 13.4 fonctionnera avec tous les modèles d’iPad Pro, l’iPad Air 2 ou version ultérieure, l’iPad de cinquième génération ou version ultérieure et l’iPad mini 4 ou version ultérieure.

Apple confirme que l’iPadOS 13.4 fonctionne avec Apple Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2, ainsi que le prochain Magic Keyboard pour iPad Pro. Il prendra également en charge les souris tierces connectées via Bluetooth ou USB.