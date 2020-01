iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPad et Apple Watch série 5

Le nouvel événement iPhones de cette année nous a surpris par la qualité inattendue des téléphones, ainsi que par tout ce qui a été annoncé de la nouvelle Apple Watch toujours allumée à un iPad de 10,2 pouces.

Septembre 2019: il se passait tellement d’autres choses, mais les nouveaux iPhones étaient la star du mois

Après une année qui semblait toujours marginaliser le matériel en faveur de services comme Apple Card, Apple Arcade, Apple TV + et dans une certaine mesure Apple News +, septembre a vu une Apple plus familière. Alors que le logiciel a joué un rôle énorme et que les services ont reçu de nombreuses mentions, c’était la saison du lancement de l’iPhone et Apple l’a bien fait.

Peut-être étonnamment bien.

Alors que la plupart des analystes s’attendaient à ce que les nouveaux iPhones fonctionnent très bien, le sentiment à l’époque était que cela allait inévitablement être une année intérimaire. Avec la certitude que l’iPhone 12 de 2020 disposera de la 5G, il était difficile de voir ce que les 2019 pourraient offrir. Et il était très facile d’imaginer des gens qui retardaient la mise à niveau pendant un an.

Il était facile de s’attendre à une année lente jusqu’au début de la présentation. Ou plus précisément, jusqu’à ce que les points clés de la présentation soient atteints. Si vous étiez sur le marché pour une mise à niveau de toute façon, vous pourriez avoir été convaincu par la toute nouvelle couleur vert minuit.

Sinon, ce sont probablement les caméras qui l’ont fait. Les nouveaux iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max disposent d’un système à triple caméra et nous pensions que nous savions ce que cela nous apporterait, mais peut-être que non. C’est lorsque vous voyez comment fonctionne l’objectif ultra-large et quand vous voyez à quel point l’appareil photo de ce téléphone est brillant en basse lumière que vous appréciez ce qu’il peut faire.

Ensuite, pour beaucoup d’entre nous, le moment où nous avons commencé à chercher à échanger nos iPhones 2018, ou à économiser jusqu’à 999 $, est venu pendant la période où le développeur d’applications tiers Filmic Pro était sur scène.

La société a présenté une prochaine version de son application éponyme dans laquelle nous pourrons sélectionner deux des caméras de l’iPhone et enregistrer des vidéos des deux. Simultanément.

Étant donné que les caméras selfie de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max ont maintenant les mêmes 12 mégapixels que les caméras arrière, cela signifie que vous pouvez filmer une interview, filmer une vraie conversation entre deux personnes. Certes, les deux personnes parleraient avec l’iPhone sur un trépied entre elles, mais le prix d’une petite distraction pour chacune est une conversation complète en temps réel enregistrée.

De même, vous pouvez prendre à la fois une photo ordinaire et une photo grand écran de votre sujet. Tout ce dont vous aviez besoin était un nouvel iPhone et une copie de Filmic Pro qui seront mis à jour d’ici la fin de l’année.

Il ne peut pas y avoir de YouTuber ou de cinéaste qui n’a pas immédiatement reconnu ce que ces options pouvaient signifier. Il vous permet d’économiser du temps de configuration, car vous pouvez enregistrer deux vues ensemble au lieu d’avoir une prise grand écran et une autre, séparée en gros plan.

Cela signifie que vous avez la possibilité de couper dans différentes vues lorsque vous devez masquer une modification.

Filmic Pro était déjà une application de caméra vidéo impressionnante. Cette première apparition publique majeure sur une scène Apple en aura certainement vendu plus d’exemplaires et vendu beaucoup plus d’iPhone également.

Cependant, l’idée s’avère meilleure en théorie qu’en pratique. Au moment d’écrire ces lignes, Filmic Pro n’avait pas encore été mis à jour, et le dernier mot de la société est qu’une annonce sera faite à la mi-janvier.

Mais le billet de blog de la société sur la fonctionnalité note également une limitation que vous souhaiteriez qu’ils ou Apple ait mentionnée auparavant. Toute application effectuant ce type d’enregistrement multi-caméras utilise une API Apple – et elle vous limite à 1080p sur chaque caméra.

Pas seulement des cinéastes

Apple a peut-être opté pour le système à triple caméra dans les nouveaux iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, mais, bien sûr, il veut absolument que tout le monde achète un nouveau téléphone.

L’iPhone 11 Pro commence à 999 $, tandis que l’iPhone 11 Pro Max commence à 1099 $. L’iPhone 11, cependant, est à partir de 699 $, ce qui est considérablement en baisse par rapport à l’iPhone XR équivalent de 2018 à 749 $.

Nous avons précédemment salué l’iPhone XR comme étant un téléphone exceptionnel pour le prix, un téléphone qui ne se sent pas moins un produit premium.

Ce n’est pas comme si nous pensions que l’iPhone 11 était tout sauf excellent non plus.

En fait, nous avons déliré à propos des trois téléphones et nous n’étions pas seuls. N’oubliez pas que ce fut une année où personne n’attendait beaucoup des nouveaux iPhones. Pourtant, Apple a toujours pu se vanter des critiques élogieuses qu’il a reçues d’un peu partout.

Alors que nous approfondissions les nouveaux téléphones, notre opinion n’a pas beaucoup changé. Mais, nous avons vu comment l’iPhone 11 est un mélange intéressant de matériel iPhone XR et iPhone 11 Pro. Et, nous avons vu que l’iPhone 11 Pro Max a une nouvelle conception de batterie et abandonne également l’ancienne carte mère en forme de L. Nous avons également appris qu’Apple a déposé une marque pour “Slofie”, le selfie au ralenti.

Une fois que vous avez vu ce que les téléphones pouvaient faire, avant même la fin du discours, vous jongliez avec des chiffres dans votre tête et compariez des modèles essayant de décider lequel vous convenait le mieux. Il est devenu un vrai problème de savoir si vous devriez ou non mettre à niveau si vous aviez un iPhone 2018 – ou peut-être si vous pouviez justifier de le faire.

Ces questions nous ont tous occupés, et si les iPhones avaient été la seule chose annoncée lors de l’événement, nous aurions été heureux.

Mais il y a plus

D’accord, peut-être pas. Mais il y a eu beaucoup plus d’annonces lors de l’événement iPhone, et nous pourrions tout aussi bien éliminer les trucs douteux en premier.

Nous nous sommes habitués à ce qu’une nouvelle version d’iOS soit annoncée à la WWDC et qu’elle soit publiée juste à temps pour être préinstallée sur les nouveaux iPhones. Cela s’est reproduit cette année avec iOS 13, mais Apple aurait tout aussi bien pu nous dire de nous accrocher un peu, car il a également annoncé quand nous aurions iOS 13.1.

Les dates de sortie pour iOS 13, iOS 13.1, iPadOS 13.1, ainsi que macOS Catalina étaient partout. Et cela allait causer des problèmes jusqu’à ce qu’ils soient tous disponibles ensemble.

Apple est vraiment une société de logiciels qui fabrique du matériel, car lorsque vous avez de nouveaux appareils et un nouveau système d’exploitation, vous obtenez des choses comme l’Apple Watch Series 5.

Apple Watch Series 5

Vous savez déjà que la principale caractéristique de l’Apple Watch Series 5 est que son écran est toujours allumé. Au lieu que l’écran reste vide jusqu’à ce que vous appuyiez dessus ou que vous tourniez votre poignet pour cela, la série 5 affiche toujours l’heure.

Apple a vanté son attention aux détails dans ce processus en nous montrant comment il avait créé des versions basse consommation de tous ses cadrans de montre. (Nous aimerions qu’il y ait des visages de montre tiers, mais c’est une autre histoire.)

Chaque visage a sa version régulière et pleine puissance, puis là où l’ancienne Apple Watch éteignait l’écran, la série 5 le tourne à faible puissance. Le même visage est affiché dans sa version de moindre puissance, ce qui signifie à la fois qu’il s’assombrit et qu’il modifie certaines complications. Au lieu de mettre à jour continuellement l’aiguille des secondes, par exemple, cela pourrait simplement vous montrer les minutes.

Dans une utilisation réelle, nous en venions à découvrir que la durée de vie de la batterie était plus affectée que ce que Apple voulait nous faire croire. Mais cela s’est considérablement amélioré sous watchOS 6.

De plus, il y a eu une démonstration de l’extrême attention d’Apple pour les détails qu’il n’a pas mentionnée. Naturellement, tous les orateurs de la keynote, au moins les employés d’Apple, portaient une Apple Watch. Chaque orateur a commencé l’événement en portant l’Apple Watch Series 4. Après la révélation, tout le monde portait une Apple Watch Series 5

Le nouvel iPad

Aux côtés de l’Apple Watch et de la nouvelle gamme iPhone 11, Apple a également dévoilé un nouvel iPad. Il s’agit de la septième génération de l’iPad d’origine, et il a rompu avec la tradition en présentant un écran de 10,2 pouces.

Si vous étiez sur le marché pour un iPad, alors ce modèle avec son prix de départ de 329 $ – ou 299 $ pour les acheteurs de l’éducation – était à peu près idéal pour la plupart des gens.

Mais ce n’était pas bon pour tout le monde. En même temps qu’Apple a lancé cet iPad normal, il a abandonné l’iPad Pro de 9,7 pouces. Ce modèle avait un meilleur écran et un processeur plus rapide, et de plus, il a commencé à apparaître dans le magasin refurb d’Apple pour environ 50 $ de plus que le nouvel iPad.

Par conséquent, si la décision naturelle était d’acheter le nouvel iPad ordinaire, l’informé était de vérifier entre lui, les modèles précédents et l’iPad mini pour choisir ce qui vous convenait le mieux.

Services et logiciels

Il y avait encore plus lors de cet événement de septembre 2019, et c’était très inhabituel. Vous ne verrez peut-être jamais Apple refaire cela, et vous ne l’avez sûrement jamais vu faire auparavant. Apple a annoncé quelque chose de peu coûteux.

Il a annoncé deux de ces choses peu coûteuses. Apple TV + devait coûter 4,99 $ par mois, tout comme Apple Arcade. À titre d’incitation supplémentaire temporaire, Apple vous offrirait également un an d’Apple TV + gratuitement si vous achetiez un appareil éligible, tel qu’un iPhone 11 Pro, Apple TV 4K, iPod Touch et autres.

C’est Apple qui nous donne quelque chose gratuitement. Gratuit, plus le coût de l’appareil, de toute façon.

Tout n’est pas rose

Alors que l’événement iPhone a dominé septembre en raison de son importance, le reste du monde n’a pas fait de pause.

Ainsi, à partir du 1er septembre, les États-Unis ont mis en place des tarifs qui ont affecté les importations du HomePod, des AirPod et des Mac de bureau.

Il y avait de bonnes nouvelles pour Apple car, après tout, l’administration a accordé un allégement à la société contre les tarifs concernant le Mac Pro, qui doit maintenant être construit au Texas.

Cela a cependant été signalé le 20 septembre. Le 30 septembre, nous avons appris que non, il restait des éléments clés du Mac Pro qui n’échapperaient pas aux tarifs.

