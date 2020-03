iPhone 11 Pro contre Galaxy S20 Ultra – Le zoom est-il important?

Le nouveau Galaxy S20 Ultra de Samsung fait de grandes affirmations sur son nouveau système de caméra impressionnant, y compris un nombre époustouflant de mégapixels et un zoom incroyable. Alors, comment cela se joue-t-il contre l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max, vieux de plusieurs mois dans le monde réel? Nous les avons opposés les uns aux autres pour le découvrir.

Le Samsung Galaxy S20 Ultra et l’iPhone 11 Pro Max

Beaucoup connaissent déjà le trio de tireurs fixé à l’arrière de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max. Il y a un objectif ultra-large 12MP, un objectif large 12MP et un téléobjectif 12MP qui vous permettent de prendre des photos avec un zoom optique 2X et 10X en utilisant le zoom numérique.

Nous n’allons pas parcourir le déluge de détails techniques concernant la configuration de Samsung, mais nous devrions au moins aborder les bases. Il y a, au total, cinq caméras à l’arrière du S20 Ultra. Un objectif ultra-large 12MP, un objectif large 108MP, un téléobjectif 48MP et des caméras à double profondeur.

De nombreux avantages proviennent de ces différents modules de caméra. Par exemple, l’objectif télé 48MP permet de prendre des photos avec un zoom de résolution supérieure et combiné avec un logiciel, offre aux utilisateurs la possibilité de zoomer jusqu’à 100X. L’objectif grand angle 108MP ne prend principalement que des photos 12MP, car Samsung utilise le binning de pixels pour combiner plusieurs pixels pour en faire un.

Samsung a ajouté à l’appareil photo de nombreuses fonctionnalités telles que le mode nuit longue exposition, le mode alimentaire, la mise au point en direct (prise de vue en mode portrait par Samsung), la prise de vue unique et une prise de vue haute résolution de 108 MP avec bien plus encore. Certaines de ces fonctionnalités peuvent être amusantes, mais si elles ne sont pas pratiques ou sont rarement utilisées, elles ne devraient pas être des facteurs décisifs.

Nous allons commencer la comparaison avec quelques images simples avant de jeter un œil à différents effets tels que les modes portrait et nuit avant de regarder ce zoom 100X tentant.

Capturer l’instant

Un bon appareil photo pour smartphone doit être suffisamment polyvalent pour capturer tous les types de moments, à la maison ou à l’extérieur.

Samsung S20 Ultra (à droite) par rapport à l’iPhone 11 Pro Max (à gauche)

Cette photo du chiot à longues oreilles Dublin met en évidence certaines de ces différences subtiles. L’iPhone est un peu plus net et a plus de détails sur le canapé et la fourrure, probablement en raison de la technologie Deep Fusion d’Apple. Mais, le S20 Ultra a un meilleur équilibre dans sa tonalité. La détection du mode automatique de Samsung semble également l’avoir identifiée comme une photo pour animaux de compagnie et a légèrement flouté les bords de l’image.

Samsung S20 Ultra (à droite) par rapport à l’iPhone 11 Pro Max (à gauche)

Dans le bac à condiments du café ci-dessus, l’iPhone a fait un bien meilleur travail en éclairant l’image et en faisant ressortir les détails subtils.

Samsung S20 Ultra en mode alimentaire (en haut) par rapport à l’iPhone 11 Pro Max (en bas)

L’iPhone n’a pas de “mode alimentaire” comme le S20 Ultra, donc ce n’est pas une comparaison tout à fait juste. Mais vous pouvez voir que la prise de vue en sandwich avec le mode alimentaire est assez saturée et a une vignette floue sur les bords. L’image de l’iPhone n’est pas aussi colorée mais le S20 va aussi loin qu’il semble presque faux, ou du moins trop édité.

Mode portrait

Mode portrait de l’iPhone (à gauche) contre le S20 Live Focus de Samsung (à droite)

Sur l’iPhone, le mode portrait est devenu un favori. Dans l’image ci-dessus d’un gnome, les deux téléphones semblent faire du bon travail avec les bords rugueux. L’iPhone a appliqué un flou superflu à une partie de la barbe tandis que le S20 Ultra l’a gardée nette, mais en même temps, le S20 manque beaucoup de flou d’arrière-plan.

Mode portrait de l’iPhone (en bas) contre le S20 Live Focus de Samsung (en haut)

Dans notre deuxième portrait et prise de vue Live Focus, le degré de bokeh est facilement apparent. L’iPhone tire un bokeh beaucoup plus naturel et peut être ajusté pour être plus fort ou plus doux selon les préférences. Le S20 est également réglable, mais pas autant que l’iPhone.

De plus, les différents effets sur le S20 sont inutiles. Ils comprennent un tourbillon et d’autres modifications gimmicky à l’arrière-plan de la photo. Apple, quant à lui, se concentre sur les effets artistiques et subtils qui imitent les techniques réelles d’un studio de photographie. Nous préférons de loin l’approche d’Apple.

Portrait d’iPhone 11 Pro Max avec effet Stage Light

Cet effet de lumière de scène sur Mosby crée une image beaucoup plus étonnante qui fait que l’arrière-plan ressemble à un tourbillon en cercle.

Plans de nuit

Un autre type courant de photo que les utilisateurs prennent souvent est la prise de vue de nuit, ou du moins les prises de vue en basse lumière.

Cela peut être à la maison, comme Mosby faire une sieste maladroite ou marcher sur le trottoir sous des lampadaires.

Une photo de nuit à main levée sur le Samsung Galaxy S20 Ultra (en haut) contre l’iPhone 11 Pro Max (en bas)

Samsung, comme il a tendance à le faire, produit une image plus vibrante, renforçant la couleur des cheveux de Mosby. Mais il y a aussi plus de grain dans l’image. Apple s’est également penché vers une balance des blancs plus chaude dans cette prise de vue.

Une photo de nuit à main levée sur le Samsung Galaxy S20 Ultra (en haut) contre l’iPhone 11 Pro Max (en bas)

Nous avons pris le ciel nocturne pour notre prochain coup en basse lumière, prise de vue à main levée. Notre iPhone a choisi une vitesse d’obturation de trois secondes tandis que le S20 Ultra est allé avec une sept secondes. Dans ce scénario, l’iPhone a fait sauter le S20 hors de l’eau. Les couleurs peuvent être plus dynamiques avec les bleus et les verts mais ne ressemblaient en rien à la vraie vie. L’image S20 est également plus sombre, plus granuleuse et plus boueuse que celle produite par l’iPhone.

Ensuite, nous voulions voir ce que chaque téléphone pouvait tirer lorsqu’il était monté sur un trépied. Avec un trépied, chaque téléphone peut augmenter l’exposition. Samsung a été augmenté à 27 secondes tandis que l’iPhone est sorti à 30 secondes.

Une prise de vue de 30 secondes montée sur trépied depuis l’iPhone 11 Pro Max

L’image de Samsung n’était que légèrement différente de celle de son ordinateur de poche, mais l’iPhone était exceptionnel. Les étoiles étaient claires, le ciel d’un bleu magnifique et les nuages ​​légèrement flous à cause de l’exposition prolongée. Une vraie étape au-dessus de l’image de poche.

Zoom sur un tout nouveau niveau

Enfin, nous arrivons à l’objectif zoom fixé au nouveau S20 Ultra. Il s’agit d’un capteur 48MP qui peut atteindre jusqu’à 100X entre son nombre de mégapixels massifs et ses astuces logicielles.

Le S20 Ultra peut aller jusqu’au zoom 100X et l’iPhone est limité à un simple 10X.

Zoom 10X sur l’iPhone 11 Pro Max (en bas) et le Galaxy S20 Ultra (en haut)

Ci-dessus, nous avons une image 10X sur les deux téléphones. Les deux produisent des images utilisables, mais lorsque vous recadrez ces images, vous voyez combien de grain et d’affûtage Apple commence à appliquer.

Zoom 100X sur le Galaxy S20 Ultra

Lorsque nous maximisons à 100X sur le Galaxy S20 Ultra, la qualité de l’image commence à décliner. Nous commençons à voir la plupart de la dégradation autour de la marque 30X. Les images produites par le passé ressemblent davantage à des aquarelles brutes qu’à des photographies.

Zoom 100X sur le Galaxy S20 Ultra

Ces images ne sont en aucun cas utilisables et se présentent plus comme un truc de fête que comme quelque chose de pratique. Nous pourrions peut-être le voir comme un télescope justifié pour regarder de plus près quelque chose, mais pas pour prendre des photos.

Samsung aurait pu s’arrêter au zoom 30X et l’utilisateur serait content. Avant la marque 30X, les images sont superbes. Nous voyons facilement ces photos sur l’iPhone.

Sommaire

Chacun de ces deux téléphones prend des photos incroyables. De nombreux petits détails peuvent être ajustés après la prise de vue, tels que la balance des blancs ou la saturation.

D’autres problèmes sont plus difficiles. Apple ne peut pas améliorer son zoom sans un nouveau matériel capable de capturer plus de lumière avec un capteur plus grand ou une augmentation modeste des mégapixels pouvant être rognés. Samsung a considérablement amélioré les capacités de zoom du S20 Ultra, même si la majorité du zoom est purement un gadget.

Comparaison des caméras du S20 Ultra et de l’iPhone 11 Pro Max

L’iPhone 11 Pro Max d’Apple et l’iPhone 11 Pro qui a les mêmes appareils photo éclairent dans des domaines beaucoup plus pratiques. La lumière moyenne à faible, les prises de vue de nuit, les portraits et bien plus sortent mieux sur notre iPhone que sur le S20 Ultra.

Lors de notre tournage, nous avons également rencontré des problèmes logiciels avec le S20 Ultra. Il y avait parfois du retard et le téléphone cherchait parfois la concentration. Cela a tué des moments cruciaux lorsque nous avons essayé de capturer une image et nous avons manqué des prises de vue alors que la mise au point était activée. Tout comme nous l’avons vu avec les téléphones précédents, le S20 Ultra aimait également les visages excessivement lisses, ce qui leur donnait un aspect non naturel. Samsung a déjà promis des mises à jour logicielles pour résoudre les problèmes de caméra, mais comment cela se passe réellement reste à voir.

Il est presque impossible de dire avec défi quel appareil photo est universellement le meilleur, surtout en fonction des images que vous prenez le plus souvent. Vous ne serez probablement pas déçu non plus, mais nous trouvons l’approche d’Apple plus équilibrée avec des avantages plus pratiques par rapport à la dernière tentative de Samsung.

