iPhone 11 Pro contre Samsung Galaxy S20

L’iPhone 11 Pro d’Apple et le Samsung Galaxy S20 sont les passerelles bas de gamme des smartphones super premium, et les concurrents de longue date font pression pour des spécifications plus importantes que jamais pour convaincre les clients.

Samsung Galaxy S20 contre iPhone 11 Pro

L’iPhone 11 Pro a été lancé fin septembre 2019 aux côtés de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro Max. L’iphone 11 Pro s’inscrit en plein milieu de la gamme et a de bonnes spécifications pour sauvegarder son nom pro. Les iPhones actuels de la gamme sont capables de vidéo 4K 60fps, de photos générées par algorithme en utilisant un nouveau moteur neuronal dans la puce A13 Bionic, et ont de meilleurs écrans que jamais auparavant sur un iPhone.

Samsung a annoncé quatre nouveaux smartphones lors de son événement Galaxy Unpacked 2020 et ils ont des spécifications incroyables. Cette comparaison se fera entre le téléphone Samsung le moins cher annoncé, le Galaxy S20, qui correspond au prix de l’iPhone 11 Pro. Le S20 dispose d’un tout nouveau système de caméra arrière, a déplacé la caméra orientée vers l’avant vers le haut au centre de l’écran, a un cadre en aluminium et en verre et dispose d’un nouvel écran plat plutôt que d’un écran qui se courbe sur le bord de le dispositif.

iPhone 11 Pro vs Galaxy S20 en chiffres

Spécifications pour spécifications, les deux appareils à 1 000 $ semblent presque identiques, mais iOS et Android les rendent très différents.

iPhone 11 ProGalaxy S20Prix 999 $ 999 $ Dimensions (pouces) 5,67 x 2,81 x 0,325,97 x 2,72 x 0,31 Poids (onces) 6,635,78 Processeur A13 BionicSnapdragon 865RAM4GB12GBStorage64GB, 256GB, 512GB128GB

ajouter jusqu’à 1 To avec microSDDisplay type5,8 “Super Retina XDR (OLED HDR) 6,2 pouces AMOLED HDRRésolution2436x1125 pixels à 458ppi 3200×1400 pixels à 566ppiÉcran rafraîchissement60Hz60Hz à pleine résolution

120 Hz à 1080p Ports Éclairage et pas de prise casque USB-C et pas de prise casque Mise en réseau 4G LTE5G (sub 6 GHz) Caméras arrière 12MP grand angle

Ultra-grand angle 12MP

Téléobjectif 12MP (2x optique) Grand angle 12MP

Ultra-grand angle 12MP

Téléobjectif 64MP (optique 3x) Caméras frontales12MP avec capteurs TrueDepth10MPTaille de la batterie3,110 mAh4,000 mAhCouleursGris spatial, Vert nuit, Argent, Or Gris cosmique, Bleu nuage, Rose nuage

Comme vous pouvez le voir, le déséquilibre habituel des spécifications entre un téléphone Android phare et un iPhone existe, avec la plus grande batterie, plus de résolution d’écran et plus de RAM étant la norme avec Android. Les valeurs aberrantes ici sont la 5G et cette nouvelle caméra téléobjectif sur le téléphone de Samsung.

Spécifications de la caméra comparées

iPhone 11 Pro (à gauche) et Galaxy S20 (à droite) offrent tous deux une photographie en basse lumière

iPhone 11 Pro

Les appareils photo de l’iPhone 11 Pro sont tous 12MP et la couleur corrigée en usine pour garantir que chaque photo ou vidéo que vous prenez est précise et bien équilibrée entre les différents objectifs. Notamment, toute la gamme iPhone 11, pro ou non, peut enregistrer jusqu’à 4K 60fps à partir de n’importe quel appareil photo, y compris la caméra selfie. Une autre caractéristique unique pour la vidéo iPhone se produit à une capture de 30 images par seconde, qui enregistre en 60 images par seconde, mais toutes les autres images sont utilisées pour étendre la plage dynamique de la vidéo.

L’enregistrement en 4K est un énorme coup pour la batterie et le stockage, mais donnera des résultats cohérents malgré tout, et les utilisateurs peuvent même zoomer et dézoomer entre les objectifs s’ils enregistrent en dessous de 60fps. L’iPhone 11 Pro a été classé comme l’un des appareils photo les plus précis de l’industrie.

Deep Fusion d’Apple est automatique et crée des images très détaillées à l’aide de l’apprentissage automatique

Lors de la prise de photos, l’iPhone 11 Pro excelle également dans les modes de prise de vue à la volée pour garantir la meilleure image à tout moment. Le mode nuit, Deep Fusion et Smart HDR s’activent tous automatiquement sans intervention de l’utilisateur. Ceci est important si des fonctionnalités doivent être utilisées, car la plupart des utilisateurs pointent et tirent avec tous les paramètres par défaut.

La caméra selfie permet des photos de grande qualité, tout comme les caméras arrière, en vidéo 12MP et 4K complète. L’iPhone 11 Pro peut même enregistrer des selfies au ralenti à 1080p, ou capturer des selfies en mode portrait à l’aide du réseau de capteurs True Depth. La caméra frontale est également responsable de Animoji et Face ID.

Samsung Galaxy S20

Les caméras Galaxy S20 sont très différentes cette fois-ci. Samsung a introduit un capteur beaucoup plus grand pour capturer l’image et un nouveau système de caméra de style utilisant plus de pixels pour assurer une meilleure capture de la lumière. La caméra frontale pour le S20 standard ne fait que 10 MP et n’a pas de fonctionnalités flashy, sauf qu’elle peut toujours enregistrer en 4K.

Les caméras arrière ont été la vedette du spectacle, et bien que les modèles les plus chers aient obtenu la plupart des nouvelles technologies de caméra, le S20 n’a pas été laissé pour compte. En utilisant son nouveau chipset Snapdragon, il y a une nouvelle fonctionnalité d’appareil photo qui enregistre de nombreux formats différents à la fois pendant 10 secondes en utilisant des algorithmes, et cela s’appelle “Single Take”.

Les caméras grand angle et ultra grand angle sont toutes deux de 12 MP comme l’iPhone 11 Pro, mais en raison des capteurs plus grands, elles devraient être en mesure de mieux fonctionner la nuit ou dans des pièces sombres. Il convient de mentionner que si la résolution des caméras est la même, les photos seront très différentes d’un iPhone en raison de la façon dont Samsung utilise le post-traitement dans ses images. La façon dont cela affecte les images, meilleures ou pires, dépend de vos préférences personnelles.

Le Galaxy S20 de Samsung peut extraire des images 33MP de la vidéo 8K

Le nouveau téléobjectif est le plus curieux des nouveaux ajouts au Galaxy S20. Il s’agit d’un capteur 64MP et est capable d’enregistrer des vidéos 8K à 24fps, où les deux autres caméras sont limitées à 4K à 60fps. L’aspect de cette vidéo par rapport à une vidéo 4K standard d’un autre appareil photo Samsung ou iPhone sera déterminé une fois examiné en personne. Samsung se vante que lors de l’enregistrement de vidéos 8K, un utilisateur peut extraire des images fixes de 33 MP de la vidéo et utiliser les pixels supplémentaires pour zoomer.

Pendant l’enregistrement en 8K, l’utilisateur est limité au téléobjectif, qui est un zoom optique 3x. Cela signifie que l’enregistrement 8K dans des environnements étroits ou bondés ne sera pas idéal, voire impossible.

4G, 5G et mmWave

L’iPhone 11 Pro fonctionne toujours avec le même 4G LTE que nous utilisons depuis des années. Lors de son lancement en 2019, la 5G ne voyait que l’installation et l’activation appropriées dans les plus grandes villes américaines. Même maintenant, la 5G a à peine coulé dans d’autres villes des États-Unis et dans un déploiement global lent. Les rumeurs pointent vers un iPhone 5G cet automne, mais pour l’utilisateur moyen, vous ne remarquerez de toute façon aucune différence entre les deux. Du moins pas avant d’être plus largement disponible.

Alors que la 5G est toujours en cours de déploiement aux États-Unis, les utilisateurs peuvent déjà obtenir des vitesses supérieures à la 4G dans certaines régions. Bien qu’il ne s’agisse pas des vitesses de gigabit promises par le “plein 5G”, il est toujours beaucoup plus rapide que les vitesses 4G actuelles et peut parfois atteindre des centaines de Mbps. Ceci est appelé sous-6GHz 5G et est utilisé avec l’équipement 4G pour accélérer le déploiement. T-mobile et Sprint se concentrent sur cette technologie.

Le S20 n’a que la bande inférieure à moins de 6 GHz. Pour cette raison, il ne sera pas disponible sur Verizon, car Verizon a commencé son déploiement avec mmWave et n’implémentera pas le sous-6 GHz jusqu’à plus tard en 2020. Cela désavantage le S20, car le S20 + et le S20 Ultra auront les deux formes de 5G à lancement.

mmWave a ses propres limites et peut prendre encore plus de temps, voire jamais, pour se déployer à travers les États-Unis. Cette version de la 5G fonctionne à des fréquences radio très élevées, jusqu’à 300 GHz, et bien qu’elle puisse transférer des quantités massives de données très rapidement, elle ne peut pas le faire efficacement. mmWave ne peut effectivement travailler qu’à portée de vue d’un récepteur et à courte portée. Les murs, le verre et même d’autres personnes peuvent sérieusement limiter sinon bloquer complètement un signal mmWave 5G.

Selon les rumeurs, “l’iPhone 12” qui sera lancé à l’automne 2020 aurait des capacités 5G. Aucun mot sur le type de 5G qu’Apple implémentera, le cas échéant.

Et l’iPhone 11?

L’iPhone 11 est l’appareil d’entrée de gamme d’Apple à 699 $, et a déjà été combattu en termes de prix et de spécifications par le Samsung Galaxy S10e. Cette année, Samsung a entièrement abandonné l’appareil moins cher au profit d’une ligne plus premium. L’iPhone 11 est toujours très comparable au S20, et peut même être une meilleure proposition de valeur en raison du prix par rapport à la comparaison directe.

Samsung a des dizaines de moins de 999 $, et la montée en puissance d’Apple avec le prix agressif de l’iPhone X, puis le prix de 11 Pro Max ont montré que le marché paierait pour les téléphones à prix élevé. Pour cette raison, il semble que Samsung souhaite suivre le marché d’Apple dans l’espace premium, jusqu’à un modèle de base phare de 1400 $.

En regardant le S20 et l’iPhone 11, comme avec le 11 Pro, les spécifications sont très proches. Toute la discussion est la même pour le standard 11, sauf que son écran a une résolution inférieure et est LCD vs OLED. L’iPhone 11 n’a pas non plus de téléobjectif. Si ces choses n’ont pas d’importance pour un utilisateur, l’iPhone 11 d’Apple est également un concurrent compétitif du Samsung Galaxy S20.

Les trois couleurs S20: gris cosmique, bleu nuage et rose nuage

Spécifications derrière un menu

De nombreuses fonctionnalités premium de Samsung et de grands moments de diaporama entourent des spécifications de nombre élevées intégrées dans leurs nouveaux téléphones. Ce n’est pas une nouvelle stratégie pour Samsung.

Le Galaxy S20 offre des spécifications impressionnantes dans un smartphone. Vidéo 8K, rafraîchissement de 120 Hz sur l’écran et encore plus de spécifications sur les appareils les plus chers. Cela signifie pour les utilisateurs davantage d’options, tout comme la méthode Android. Bien que parfaites pour le marketing, ces spécifications comportent quelques mises en garde.

Si vous filmez une vidéo 8K, ce n’est pas seulement un énorme fichier, mais c’est uniquement sur le téléobjectif zoomé. Si vous voulez ce taux de rafraîchissement de 120 Hz, cela ne fonctionnera qu’à 1080p. Ces fonctionnalités fonctionnent certainement très bien, mais être derrière un menu signifie que la plupart des utilisateurs joueront avec lui une fois, voire pas du tout, puis l’oublieront. Samsung n’est pas la seule entreprise coupable de cela, mais utiliser ces spécifications élevées pour le marketing, puis les cacher derrière un menu laisse à désirer.

Apple est également coupable de certaines de ces choses. Slow-mo et Animoji sont tous deux des fonctionnalités fortement commercialisées que la plupart des utilisateurs normaux peuvent avoir du mal à trouver de manière organique. En ce qui concerne les spécifications face à l’avant, Apple est cohérent.

Comme mentionné précédemment avec les formats de caméra à commutation automatique, Apple a tendance à être excellent pour prendre le volant lorsque les utilisateurs doivent se concentrer sur la tâche à accomplir. L’écran Retina avec True Tone fonctionne tout simplement, et par défaut sans sacrifier une autre spécification pour le faire.

Le meilleur exemple serait le propre système multi-caméras d’Apple. Les appareils photo d’Apple sont entièrement calibrés et de couleur assortie en usine afin que les photos et les vidéos soient toutes superbes sans anomalies ni différences entre les unités individuelles.

Le S20 de Samsung possède quatre appareils photo différents et tous offrent des spécifications et des expériences différentes. Une différence de philosophie entre les entreprises explique pourquoi ces choses sont si différentes entre l’iPhone 11 Pro et le Samsung Galaxy S20, et ce sera aux utilisateurs de décider quelle approche ils préfèrent.

AppleInsider a examiné l’iPhone 11 Pro et lui a donné une note de 4,5 sur 5. Restez à l’écoute pour le contenu pratique présentant le Samsung Galaxy S20 et comment il se compare à l’iPhone 11 Pro.