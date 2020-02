iPhone 11 Pro Max contre Nikon 7 Z

Les derniers iPhones d’Apple sont équipés d’excellents appareils photo, mais en ce qui concerne les blogs, la création de vidéos YouTube et d’autres prises de vue vidéo, comment se comparent-ils avec un appareil photo dédié tel que le Nikon Z 7? C’est ce que nous sommes ici pour découvrir et photographier avec chacun d’eux côte à côte.

Enregistrement de vidéo sur l’iPhone 11 Pro Max

Pour cette expérience, nous nous sommes tenus aux valeurs par défaut. Nous avons conservé l’iPhone dans l’application Appareil photo standard avec la mise au point, l’exposition et la balance des blancs réglées sur auto. Il en va de même pour notre appareil photo Nikon Z 7 qui a été réglé sur l’exposition automatique et la balance des blancs automatique.

Nous avons filmé notre dernière vidéo avec notre iPhone 11 Pro Max ainsi qu’avec le Nikon Z 7. Même si l’appareil photo numérique sans miroir Nikon Z 7 a un nombre de mégapixels beaucoup plus élevé, quand il s’agit de filmer des vidéos, les choses se ressemblent beaucoup plus. Chaque vidéo a été tournée en 4K à 24 images par seconde, notre standard pour la production vidéo.

Dans la photo ci-dessous, quel est l’iPhone et quel est le Nikon Z 7? La réponse se trouve au bas de cet article.

Pouvez-vous repérer quelle image provient du Nikon et laquelle provient de notre iPhone?

La qualité vidéo de chacun est très similaire. La vidéo recadrée dans le Nikon offre de meilleurs détails, mais en pleine résolution, il est difficile de faire la différence.

Comment le Nikon Z 7 est meilleur que l’iPhone 11 Pro Max

Il y a des moyens clairs que le Nikon gagne. Si vous allez prendre des photos ainsi que des vidéos, le Nikon a un avantage majeur. Dans ce cas, le Nikon Z 7 possède un capteur de 45,7 MP par rapport au 12MP de l’iPhone. Le capteur de Nikon est également un capteur plein format mesurant 36 x 24 mm tandis que celui de l’iPhone mesure environ 6 mm au carré.

Avec un appareil photo dédié, il existe également une vaste gamme d’objectifs interchangeables, de plus grands kits d’éclairage, des moniteurs externes tels que l’Atmos Ninja pour l’enregistrement et la visualisation de séquences externes, aucune dépendance à la mémoire interne de votre téléphone et, dans certains cas, des stabilisateurs intégrés.

En ce qui concerne la vidéo professionnelle, une forme de caméra dédiée est nécessaire. Un iPhone peut enregistrer de superbes vidéos, mais s’il s’agit de projets commerciaux, vous avez besoin de la flexibilité et des options d’entrée / sortie qu’un appareil photo professionnel peut offrir. Dans notre vidéo, nous devions fermer notre ouverture à F / 18 pour correspondre à la profondeur de champ trouvée sur notre iPhone.

Prise de vue grande ouverte, le téléobjectif dont nous avions besoin pour correspondre au cadrage peut devenir aussi rapide qu’un f / 4. Notre objectif 35 mm peut aller à f / 1,8, ce qui met en valeur le sujet.

Nikon (en haut) avec une ouverture plus large par rapport à l’iPhone (en bas). Le Nikon a plus de détails dans l’image et plus de bokeh en arrière-plan

Le Nikon a plus de détails dans l’image, moins de grain et plus de séparation entre le sujet et l’arrière-plan.

Comment l’iPhone 11 Pro Max est meilleur que le Nikon Z 7

Si vous photographiez principalement sur un iPhone, il y a plusieurs façons de réussir plus qu’un appareil photo dédié.

Un iPhone est intrinsèquement plus portable qu’un appareil photo. Même les appareils photo sans miroir tels que le Nikon Z 7, qui sont beaucoup plus minces qu’un reflex numérique, sont plus grands qu’un iPhone. Pour une véritable portabilité, il est difficile de battre un iPhone. Un iPhone est superbement mince et ne pèse que 226 grammes au total. Le Nikon est plus grand, plus épais et pèse 585 grammes pour le corps seul.

L’iPhone a également déjà une stabilisation intégrée et un cardan externe ajoute une stabilisation supplémentaire pour peu de frais. Un cardan pour un appareil photo est bien plus.

Vous pouvez également compter directement sur le stockage cloud avec un iPhone, que ce soit l’application Photos, iCloud Drive, Dropbox, Google Drive, etc. Avec un appareil photo, vous devez toujours le transférer vers un autre appareil. L’iPhone vous permet même d’éditer et de partager des vidéos directement depuis l’appareil lui-même.

La richesse des applications tierces qui ajoutent des effets différents, une capture vidéo au ralenti à fréquence d’images élevée et d’autres effets temporels vidéo est également d’un grand avantage pour les vidéastes de l’iPhone. Nous parlerons d’exemples assez tôt.

Sortez et tirez

Le Nikon Z 7 enregistre clairement une meilleure vidéo, mais est plus volumineux pour la prise de vue quotidienne

De toute évidence, il y a des avantages à utiliser chacune des différentes plates-formes. Cela dépendra principalement de ce que vous prévoyez de filmer, quel appareil est le meilleur, mais il est difficile de battre la commodité de l’iPhone.x Le Nikon va faire mieux pour la vidéo professionnelle, les situations de faible luminosité et l’action rapide. L’iPhone est un excellent jeu de tir portable que vous pouvez transporter dans votre poche.

Dans le même temps, les caméras ont parcouru un long chemin. Les nouveaux modèles sans miroir sont plus compacts, offrent une stabilisation pour la prise de vue à main levée et ont une résolution beaucoup plus élevée. Sans oublier la gamme d’objectifs et d’autres accessoires pour booster l’appareil photo plus loin.

Restez à l’écoute d’AppleInsider, car nous allons bientôt vous montrer comment amener votre iPhone filmer à un tout autre niveau en s’appuyant sur des accessoires mobiles et des applications tierces, ce qui le rendra encore plus proche d’un appareil photo à part entière.

Et, dans ce premier exemple d’image, l’image de l’iPhone 11 Pro Max était à droite et le Nikon Z 7 à gauche.

