iPhone 11 Pro Max vs Samsung Galaxy S20 +

Samsung s’est assuré que l’iPhone 11 Pro Max d’Apple et le nouveau Galaxy S20 + sont des concurrents directs. Avec Samsung poussant plus loin dans la gamme ultra-premium avec le Galaxy S20 Ultra, Apple offre-t-il encore assez au prosommateur six mois après la sortie de l’iPhone 11 Pro Max?

iPhone 11 Pro Max vs Galaxy S20 + vs Galaxy S20 Ultra

L’iPhone 11 Pro Max a été lancé fin septembre 2019 aux côtés des iPhone 11 et iPhone 11 Pro. L’iPhone 11 Pro Max est au sommet de la gamme iPhone d’Apple, mais son écran et sa batterie plus grands le distinguent du plus petit iPhone 11 Pro. Les iPhones actuels de la gamme sont capables de vidéo 4K 60fps, de photos générées par algorithme en utilisant un nouveau moteur neuronal dans la puce A13 Bionic, et ont de meilleurs écrans que jamais auparavant sur un iPhone.

Samsung a annoncé quatre nouveaux smartphones lors de son événement Galaxy Unpacked 2020 et nous a donné quelques spécifications folles à examiner. Cela comparera le Galaxy S20 + et le Galaxy S20 Ultra à l’iPhone 11 Pro Max, qui sont les sommets de leurs gammes respectives. Les nouveaux téléphones Samsung ont un tout nouveau système de caméra arrière, ont déplacé la caméra “trou de poing” orientée vers l’avant en haut au centre de l’écran, ont un cadre en aluminium et en verre et disposent d’un nouvel écran plat plutôt que d’un écran qui courbe le bord de l’appareil.

Comparaison des spécifications de l’iPhone 11 Pro Max vs Galaxy S20 + vs Galaxy S20 Ultra

Samsung a lancé trois nouveaux téléphones dans sa gamme de produits lors de l’événement Galaxy Unpacked. Au lieu de cela, Samsung visait plus haut que jamais avec un téléphone ultra-premium qui n’a pas de concurrent direct d’Apple. L’iPhone 11 Pro Max contient cependant des spécifications impressionnantes, bien qu’il soit plus âgé de six ans.

iPhone 11 Pro MaxGalaxy S20 + Galaxy S20 UltraPrix 1099 $ 1199 $ 1399 $ Dimensions (pouces) 6,22 x 3,06 x 0,326,37 x 2,9 x 0,316,57 x 2,99 x 0,35 Poids (onces) 7,976.567.76 Processeur A13 BionicSnapdragon 865Snapdragon 865RAM4GB12GB

16 Go avec 512 Go de stockage Stockage 64 Go, 256 Go, 512 Go 128 Go, 256 512

ajouter jusqu’à 1 To avec microSD128GB, 256GB, 512GB

ajoutez jusqu’à 1 To avec le type microSDDisplay6,5 pouces Super Retina XDR (OLED HDR) 6,7 pouces AMOLED Infinity-O Display6,9 pouces Infinity-O DisplayResolution2688x1242 pixels à 458ppi 3200×1400 pixels à 525ppi3200x1400 pixels à 511ppiScreen refresh60Hz60Hz à pleine résolution

120Hz à 1080p60Hz en pleine résolution

120 Hz à 1080p Ports Lightning et pas de prise casque USB-C et pas de prise casque USB-C et pas de prise casque Réseau 4G LTE5G (sub 6 GHz / mmWave) 5G (sub-6GHz / mmWave) Caméras arrière Caméras arrière 12MP grand angle

Ultra-grand angle 12MP

Téléobjectif 12MP (2x optique) Grand angle 12MP

Ultra-grand angle 12MP

Téléobjectif 64MP (optique 3x)

Caméra DepthVision avec Space Zoom 108MP grand angle (12MP avec Pixel Binning)

Ultra-grand angle 12MP

Téléobjectif 48MP (optique 3x)

Caméra DepthVision avec zoom spatial Caméras frontales12MP avec capteurs TrueDepth10MP40MP (10MP avec Pixel Binning) Taille de la batterie3,969 mAh4,500 mAh5,000 mAhCouleurs Gris espace, Vert minuit, Argent, Noir or cosmique, Gris cosmique, Nuage bleu Noir cosmos, Gris cosmique

Les spécifications entre les trois appareils premium sont pour la plupart similaires, avec Samsung en tirant de grands nombres pour se différencier. Les grandes batteries, plus de RAM et les caméras haute résolution sont la norme pour les produits phares Android, mais les Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra le portent à un nouveau niveau. Malgré ces chiffres énormes de Samsung, il semble que l’iPhone 11 Pro Max soit bien compétitif et puisse offrir une meilleure valeur à son prix inférieur.

La photographie

iPhone 11 Pro Max (à gauche) et Galaxy S20 + (à droite) offrent tous deux une photographie en basse lumière

iPhone 11 Pro Max

L’iPhone 11 Pro Max dispose d’un réseau de trois capteurs à l’arrière du téléphone et d’un système de caméra TrueDepth orienté vers l’avant. Toutes les caméras sont dotées de capteurs 12MP capables de vidéo 4K HDR et de vidéo au ralenti 1080p. Lors de l’enregistrement en 30fps, l’iPhone utilisera son moteur neuronal rapide pour capturer différentes expositions toutes les deux images et les assembler dans la vidéo 30fps qui étendra la plage dynamique.

L’iPhone 11 Pro Max possède l’un des systèmes de caméras les mieux notés de l’industrie. Chaque capteur et objectif sont calibrés en usine pour garantir que chaque photo et vidéo sont précises et qu’aucune distorsion ou changement n’est visible lors de la commutation entre eux.

Les fonctionnalités logicielles telles que Live Photo, Mode Portrait et même Animoji reposent toutes sur le réglage fin par Apple de ses caméras et de son moteur neuronal. Pour l’iPhone, son moins sur les spécifications sur papier et plus sur l’expérience et le résultat final utilisable.

Le processeur neuronal de l’iPhone 11 Pro Max peut combiner 9 photos en une seule image détaillée à l’aide de Deep Fusion

Samsung Galaxy S20 +

Le Samsung Galaxy S20 + dispose d’un réseau de quatre capteurs à l’arrière du téléphone et d’une seule caméra à l’avant. Les capteurs arrière se composent de trois caméras et d’un capteur de temps de vol. L’objectif ultra-large et grand angle est comparable à l’iPhone 11 Pro Max et mesure également 12 MP. Le téléobjectif est tourné sur le côté et utilise un miroir pour permettre plus de distance entre l’objectif et le capteur, créant ainsi un zoom optique 3x à 64MP.

L’attrapeur d’attention ici est évidemment cet appareil photo 64MP, et sa capacité vidéo 8K. Lors de la prise de vue avec le téléobjectif, vous pouvez utiliser le zoom ML Super Resolution de Samsung et obtenir un zoom jusqu’à 30x. Ceci est accompli en utilisant le recadrage numérique 10x et le zoom optique 3x, tout comme l’iPhone réalise son propre zoom 10x avec un recadrage 5x et un zoom optique 2x.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Alors que les téléphones iPhone et Galaxy présentent tous deux des caractéristiques et des spécifications impressionnantes, le Galaxy S20 Ultra de Samsung met tout en œuvre. Il a le même réseau de quatre capteurs arrière et une seule caméra frontale, mais avec les spécifications complètement tournées vers le haut. Seul le capteur ultra-large et TOF reste le même que le Galaxy S20 + sur cet appareil.

Le téléobjectif est à nouveau tourné sur le côté, mais des optiques supplémentaires en font un zoom optique 10x. Cela signifie que lorsqu’il est associé au zoom numérique 10x, vous pouvez obtenir un zoom combiné 100x massif! Bien qu’impressionnantes, les démos montrent que la perte de détails est assez énorme dans cette plage et un trépied peut être nécessaire pour éviter que la poignée de main ne ruine les photos. Néanmoins, une spécification impressionnante pour le moins.

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est capable d’un zoom jusqu’à 100x

La caméra grand angle standard est soufflée jusqu’à 108MP. À première vue, cela ressemble probablement à une erreur ou à une faute de frappe, mais Samsung nous assure qu’il s’agit d’un véritable capteur 108MP. Il y a cependant une mise en garde, donc non, vous ne prendrez pas de vraies photos 108MP, du moins pas par défaut. Samsung a mis en place une technologie récente appelée «pixel binning» qui permet de combiner essentiellement des pixels tout en prenant une photo.

Étant donné que cet appareil utilise un rapport de binning de 9 à 1 pixel, vous vous retrouverez avec une photo 12MP, mais une photo plus détaillée et mieux éclairée en raison du processus. Il faudra des tests pratiques pour déterminer si cela se traduit par des augmentations notables de la qualité, ou si c’est juste un autre jeu à gros chiffres.

La caméra frontale du Galaxy S20 Ultra a également une énorme bosse de spécifications. Utilisant un binning de 4 à 1 pixel, cet appareil photo dispose d’un capteur 40MP et prend des selfies 10MP. La caméra frontale est également capable d’enregistrer en 4K sur les deux appareils Samsung.

Les fonctionnalités du logiciel incluent le propre mode portrait de Samsung sur les caméras avant et arrière. La caméra arrière est en mesure de profiter de son capteur de temps de vol pour une détection plus précise du bokeh et des objets. Une nouvelle fonctionnalité introduite lors de l’événement Galaxy Unboxed, appelée “Single Take”, permet aux utilisateurs de déplacer leur téléphone autour d’une scène pendant 10 secondes tandis qu’un algorithme ML prend des photos et des vidéos dans différents formats. Le résultat final est un tas de différents médias qui peuvent être utilisés et partagés par l’utilisateur, et tout cela sans avoir à décider quelle fonctionnalité utiliser dans le moment.

4G, 5G et mmWave

L’iPhone 11 Pro Max fonctionne toujours avec le même 4G LTE que nous utilisons depuis des années. Lors de son lancement en 2019, la 5G ne voyait que l’installation et l’activation appropriées dans les plus grandes villes américaines. Même maintenant, la 5G a à peine coulé dans d’autres villes des États-Unis et dans un déploiement global lent. Les rumeurs pointent vers un iPhone 5G cet automne, mais pour l’utilisateur moyen, vous ne remarquerez de toute façon pas de différence entre les deux – au moins aujourd’hui.

Alors que la 5G est toujours en cours de déploiement aux États-Unis, les utilisateurs peuvent déjà obtenir des vitesses supérieures à la 4G dans certaines régions. Bien qu’il ne s’agisse pas des vitesses de gigabit promises par le “plein 5G”, il est toujours beaucoup plus rapide que les vitesses 4G actuelles et peut parfois atteindre des centaines de Mbps. Ceci est appelé sous-6GHz 5G et est utilisé avec l’équipement 4G pour accélérer le déploiement. T-mobile et Sprint se concentrent sur cette technologie.

Le mmWave plus rapide a ses propres limites et peut prendre encore plus de temps, voire jamais, pour être déployé à travers les États-Unis. Cette version de la 5G fonctionne à des fréquences radio très élevées, jusqu’à 300 GHz, et bien qu’elle puisse transférer des quantités massives de données très rapidement, elle ne peut pas le faire efficacement. En effet, mmWave est bloqué par n’importe quel matériau et ne peut fonctionner qu’à portée de vue d’un récepteur et à courte distance. Les murs, le verre et même d’autres personnes peuvent sérieusement limiter sinon bloquer complètement un signal mmWave 5G.

Les Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra prennent tous deux en charge les signaux mmWave et inférieurs à 6 GHz. Cela signifie que prêts à l’emploi, ces appareils peuvent utiliser n’importe quel réseau 5G disponible et seront lancés sur tous les principaux opérateurs aux États-Unis, y compris Verizon. L’achat d’un de ces appareils signifiera être à l’épreuve du futur pour le déploiement de la 5G, mais quand vous verrez un impact notable de cette fonctionnalité est inconnue.

Selon les rumeurs, “l’iPhone 12” qui sera lancé à l’automne 2020 aurait des capacités 5G. Aucun mot sur le type de 5G qu’Apple implémentera, le cas échéant.

Options de couleur Samsung Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra

Fiches techniques vs réalité

Apple a toujours opté pour ce qui fonctionne le mieux avec un minimum d’utilisateurs. Il existe différents systèmes de caméras et fonctionnalités logicielles qui se produisent tous sans qu’un utilisateur ne touche un menu de paramètres. L’approche d’Apple consiste à laisser les logiciels s’éloigner et à offrir à l’utilisateur un résultat à la fois naturel et de haute qualité. C’est l’approche adoptée tout au long de l’iPhone et de ses spécifications.

Cela peut être vu avec le fonctionnement de la caméra; l’utilisateur pointe et tire et se retrouve avec la meilleure photo possible à ce moment après qu’un milliard d’opérations se produisent à cet instant. Plonger dans les menus pour changer le fonctionnement de l’appareil photo est une option, mais pas quelque chose qu’Apple pousse les utilisateurs à faire.

Samsung adopte l’approche opposée; il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités dans leurs appareils phares, mais aussi quelques mises en garde. Bien que les fiches techniques montrent des photos 108MP et des écrans 120Hz, ce n’est pas l’expérience que les utilisateurs auront réellement. Tout d’abord, un paramètre doit être modifié et un compromis doit avoir lieu, comme avec un écran à 120 Hz mais uniquement à 1080p.

On ne sait pas encore si vous pouvez forcer l’appareil photo à prendre des images fixes de 108 MP, et la propre documentation de Samsung n’est pas claire, des tests sont donc encore nécessaires. Même si cela est possible, en raison de la petite taille des pixels, les photos ne sortiront probablement pas aussi nettes ou aussi lumineuses que nous le souhaiterions. Et un tel paramètre serait à nouveau enfoui dans un menu.

Bien que le style photo, les logiciels, le système d’exploitation et d’autres facteurs pèsent sur la décision des acheteurs plus que tout, il convient de noter que l’expérience promise sur papier ne reflètera pas parfaitement la réalité.

En raison de ces limitations et mises en garde qui accompagnent presque toutes les nouvelles fonctionnalités annoncées, il est difficile de dire si Samsung a vraiment pris de l’avance sur l’iPhone. Le Galaxy S20 + est 100 $ plus cher que l’iPhone 11 Pro de base et a des spécifications très similaires. Pour 50 $ de plus que le Galaxy S20 +, les consommateurs peuvent acheter un iPhone 11 Pro Max avec deux fois la mémoire interne.

Pour le Galaxy S20 Ultra, la différence est encore plus grande. Pour 50 $ de plus que le Galaxy S20 Ultra de base, un consommateur peut obtenir un iPhone avec quatre fois le stockage interne. Les spécifications de l’appareil photo et la 5G font ressortir le téléphone de Samsung, mais vous n’en obtenez pas autant qu’il n’y paraît.

AppleInsider a examiné l’iPhone 11 Pro Max et lui a donné une note de 4,5 sur 5. Restez à l’écoute pour le contenu pratique présentant les nouveaux téléphones de Samsung et comment ils se comparent à l’iPhone 11 Pro Max.

Nous examinerons de plus près les nouvelles offres de Samsung dès que nous mettrons la main dessus. Et, nous les comparerons à la gamme d’Apple 2020 le moment venu.

Où acheter

Les précommandes pour les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra commencent à 21 h 01, heure de l’Est, le 21 février, avec Samsung offrant des valeurs de reprise bonus pour les utilisateurs d’Apple.

B&H commencera également à accepter les commandes le 21 février avec une livraison gratuite de 2 jours sur les modèles Galaxy S20.

Pendant ce temps, ceux qui cherchent à acheter un iPhone 11 peuvent trouver des offres de transporteur agressives dans notre résumé des offres pour iPhone 11.