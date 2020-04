‘iPhone 12’ détails de fuite plus petit cran TrueDepth

Dimanche, une paire d’images partagées par le passionné d’Apple, Jon Prosser, détaille ce qui semble être des dessins schématiques d’un combiné “iPhone 12” de nouvelle génération, dont la partie supérieure illustre un “cran” de capteur TrueDepth qui est sensiblement plus petit que les modèles existants. .



Supposée illustration “iPhone 12” représentant une encoche TrueDepth plus petite.

Publiée sur Twitter, une image semble être une photographie d’un dessin CAO similaire à celles vues dans les fuites de matériel Apple passées des fabricants partenaires. Une deuxième illustration, censée être produite à l’aide des informations fournies par le schéma d’origine, offre une vue plus nette de la conception du combiné en mettant l’accent sur ce que l’on appelle le «cran».

Les deux images représentent un package TrueDepth qui est nettement plus compact que les baies incluses dans les iPhones phares depuis l’iPhone X en 2017.

La disposition du module dans les schémas prétendument divulgués représente des mises à jour majeures de la conception originale d’Apple. Notamment, le haut-parleur interne a été déplacé au-dessus de TrueDepth pour s’asseoir dans la fine lunette du smartphone, libérant ainsi de l’espace dans l’encoche et la zone environnante. Les modèles d’iPhone actuels avec Face ID supportent le haut-parleur entre des composants importants – et physiquement grands -, avec le projecteur à points du système et la caméra couleur frontale à droite, et l’illuminateur infrarouge et la caméra infrarouge à gauche.

L’arrangement prétendument nouveau montre le haut-parleur de l’iPhone positionné directement au-dessus de la lumière ambiante empilée et des capteurs de proximité, qui eux-mêmes ont été déplacés vers l’intérieur pour prendre un emplacement plus central dans la baie. Les packages d’éléments de transmission et de réception de TrueDepth, autrefois appelés “Romeo” et “Juilet”, sont également déplacés vers le centre.

TrueDepth pourrait également voir une légère réduction de la hauteur, mais de tels ajustements sont difficiles à confirmer sans mesures détaillées.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un grand changement, l’encoche plus petite de “l’iPhone 12” offrira quelques millimètres supplémentaires d’écran à l’utilisateur final.

Une réduction potentielle de la taille de l’encoche de l’iPhone a été signalée pour la première fois par l’analyste Ming-Chi Kuo, qui, en juillet dernier, avait prédit qu’Apple adopterait la conception en passant à des caméras frontales plus petites. Des rumeurs d’une suppression complète de l’encoche autrefois controversée ont suivi en septembre lorsque des rapports ont indiqué qu’Apple travaillait sur des prototypes qui comprenaient les pièces de TrueDepth dans la lunette supérieure de l’iPhone.