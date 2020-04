‘iPhone 12’ devrait être expédié dans le même délai que l’iPhone X

D’autres sources affirment que les iPhones 2020 d’Apple seront repoussés d’environ un mois, en raison de la façon dont COVID-19 a affecté les tests d’ingénierie et la demande.



Rendus issus d’une combinaison de conceptions CAO divulguées et d’informations prétendument obtenues séparément

Suite à l’affirmation de l’analyste Ming-Chi Kuo selon laquelle “l’iPhone 12” serait retardé d’un mois, le Wall Street Journal suggère que de nouvelles sources confirment le nouveau calendrier. Parallèlement aux informations selon lesquelles le retard est dû à la façon dont le calendrier régulier des tests d’ingénierie d’Apple a été perturbé, il est désormais également annoncé que les iPhones seront publiés plus tard en raison de la façon dont le coronavirus a affecté la demande.

Selon le Wall Street Journal, Apple augmenterait normalement la production des iPhones finalisés à partir de juillet, mais cette production de masse sera retardée d’environ un mois. Il indique que le principal assembleur d’iPhone d’Apple, Foxconn, a suspendu son embauche.

Il ne semble pas y avoir de nouvelle information corroborante dans le rapport. Plusieurs analystes et sources de la chaîne d’approvisionnement discutent depuis un certain temps d’un retard potentiel pour “l’iPhone 12”. “

Citant des sources anonymes, réputées être au courant des changements, la publication indique également qu’Apple réduit désormais de 20% le nombre de téléphones qu’elle prévoit de fabriquer au cours du second semestre 2020. Cependant, il n’est pas clair si ces 20% seraient alors compensés au début de 2021.

Auparavant, les fournisseurs ont indiqué qu’Apple allait de l’avant avec ce qu’ils pensaient être des estimations de ventes irréalistes. Ces fournisseurs s’attendaient à ce qu’Apple révise ses plans, ce qu’elle a peut-être fait.

Le rapport de Ming-Chi Kuo a expliqué que la gamme “iPhone 12” devrait maintenant être en phase finale de tests d’ingénierie et de vérification, mais que les laboratoires qui effectuent ces opérations sont actuellement fermés.

Pas plus tard qu’au début d’avril 2020, Foxconn a affirmé que la production était conforme au calendrier. Cependant, Apple aurait par la suite dû cesser d’envoyer des ingénieurs en Chine. En outre, l’idée qu’Apple pourrait choisir de retarder la production en raison de problèmes liés à la demande des utilisateurs a déjà été signalée.

Si les rapports sont exacts, ce n’est pas non plus la première fois qu’Apple expédie un nouvel iPhone plus tard que le délai normal. Ces rapports suggèrent que “l’iPhone 12” sera plus proche de l’iPhone X et de l’iPhone XR.