‘iPhone 12’ moins à risque de sortie tardive que les futurs produits à cause du coronavirus

Un nouveau rapport sur la situation financière de Foxconn suggère que ce n’est pas “l’iPhone 12” à risque pour une sortie plus tard que prévu, mais les produits Apple actuellement en développement pour les années à venir seront les plus touchés par l’épidémie de COVID-19.

Opérateurs de ligne dans une usine de production d’iPhone en Chine, photographiés en 2018. (Source: Apple)

À la suite de rapports mitigés affirmant que «l’iPhone 12» pourrait être retardé de plusieurs mois en raison de l’épidémie de coronavirus, un nouveau rapport confirme l’idée qu’il sera lancé à temps – mais ajoute que ce sont les futurs produits qui seront retardés.

Selon Bloomberg, des sources affirment que les prochains iPhones 5G entreront en production de masse cet été après avoir été développés pendant plusieurs années. C’est ce développement qui dure depuis des années, cependant, qui signifie que les futurs appareils verront l’impact du coronavirus.

Le rapport de Bloomberg se concentre sur la situation financière du fournisseur d’iPhone Foxconn et répète les détails précédents sur la façon dont la société a vu ses bénéfices chuter avant même l’épidémie de COVID-19. Cela était dû à une demande plus faible pour les produits Apple et ceux d’autres clients, ainsi qu’aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Apple représenterait environ la moitié des revenus de Foxconn, et la société affirme maintenant être de retour à pleine production. Cela se fait en partie en augmentant les primes de signature pour les nouveaux travailleurs.

Foxconn a déjà vu ses bénéfices augmenter et baisser de manière assez marquée, avec une augmentation particulière lors du lancement de l’iPhone X d’Apple. Il a également prédit un 2019 problématique, dans la mesure où il a pris des mesures drastiques de réduction des coûts.

Par la suite, le coronavirus a eu un impact immédiat, la société ayant vu son plus gros chiffre d’affaires baisser en sept ans en raison de l’épidémie.