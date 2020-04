‘iPhone 12 Pro’ pourrait ajouter un capteur LiDAR au triple choc de la caméra arrière

“L’iPhone 12 Pro” peut mettre à jour la disposition de sa caméra arrière, une fuite d’image suggère, avec l’ajout de LiDAR à l’arrière de l’iPhone, ce qui entraîne un repositionnement des objectifs dans la bosse carrée de la caméra.

Le “iPhone 12” devrait avoir un certain nombre d’améliorations de la caméra, y compris un capteur plus grand et l’ajout d’une certaine forme de technologie de cartographie en profondeur. Si l’on croit une fuite d’image, il est possible qu’Apple ait décidé que les prochains modèles incluront LiDAR dans le cadre du module de caméra mis à jour.

Dans un tweet de @choco_bit, une image est affichée montrant un schéma de l’arrière d’un iPhone, recadrée pour montrer le bosse de la caméra et le bouton de veille. Sur le dessin, trois des objectifs de la caméra sont normaux, tandis qu’un quatrième est indiqué comme différent, ce que le tweet décrit comme LiDAR dans les modèles “iPhone 12 Pro” et “iPhone 12 Pro Max”.

Le LiDAR était une nouvelle fonctionnalité majeure de l’iPad Pro mis à jour, avec un capteur fournissant une cartographie de la profondeur basée sur le combat à l’ensemble de la caméra arrière de la tablette. Cette décision permettra à l’iPad Pro d’être mieux utilisé pour les applications de réalité augmentée et pour la vision par ordinateur.

Un changement notable dans l’image du relief de la caméra est une disposition modifiée pour les éléments du module de caméra. Alors que le module de caméra iPhone actuel utilise trois objectifs, dont deux sur le côté gauche du carré et un à mi-chemin sur le côté droit, le graphique indique l’utilisation de quatre grands objectifs, qui mettront chacun lentille dans son propre quadrant de la bosse.

Le compte Twitter est censé être exploité par un ancien partenaire de service agréé Apple, et a proposé des fuites sur les produits Apple dans le passé, une histoire qui suggère que l’image peut être authentique. On ne sait pas où l’image a été obtenue, le scénario le plus probable étant une image d’un document de conception interne ou d’un manuel de service, bien qu’il soit également plausible que les informations qui ont été divulguées puissent différer de ce que Apple lancera réellement plus tard cette année.