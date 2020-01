‘iPhone 12’ ressemblera à un iPhone 11 plus mince et plus long

Les rumeurs sur la chaîne d’approvisionnement d’Asie de l’Est d’Apple cette semaine offrent un nouvel aperçu du cycle de sortie de l’iPhone de cette année, avec un rapport lundi affirmant que les combinés 2020 de la société seront de conception similaire à la gamme iPhone 11, mais avec quelques ajustements de taille.

iPhone 11 et iPhone 11 Pro.

Citant un fournisseur chinois anonyme, Mac Otakara rapporte que la gamme d’iPhone de nouvelle génération d’Apple, provisoirement surnommée “iPhone 12”, partagera une conception de coque avec l’iPhone 11 et 11 Pro.

Jusqu’à aujourd’hui, la plupart des prédictions indiquaient l’adoption d’une conception de cadre métallique carré qui rappelle à l’iPhone 4 et à l’iPhone 4S. L’analyste notoire de TF Securities, Ming-Chi Kuo, a prononcé pour la première fois le changement de conception “significatif” en septembre dernier, affirmant que la nouvelle structure du cadre reposerait sur “une conception de segmentation plus complexe, de nouvelles tranchées et des procédures de moulage par injection”.

Le rapport d’aujourd’hui jette un doute sur les attentes de Kuo et suggère que l’iPhone conservera un châssis métallique avec des bords légèrement inclinés.

Des rumeurs confirmant apparemment qu’Apple mettra en place trois tailles d’écran en 2020 – des variantes de 5,4, 6,1 et 6,7 pouces – des sources affirment disposer d’informations sur les tailles de châssis. La hauteur de la plus petite version de 5,4 pouces se situerait entre celle de l’iPhone SE et de l’iPhone 8, tandis que le modèle de 6,1 pouces se situe entre l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro. Le plus grand modèle d’Apple 2020, qui devrait disposer d’un écran de 6,7 pouces, serait censé être légèrement plus grand que l’iPhone 11 Pro Max de cette année.

Le rapport ajoute que la gamme d’iPhone 2020 d’Apple aura une profondeur d’environ 7,40 millimètres, beaucoup plus mince que l’iPhone 11 Pro de 8,1 mm ou l’iPhone 11 de 8,3 mm. La taille de la lunette devrait être d’environ 2 mm, à peu près équivalente aux iPhones de la génération actuelle.

Tous les modèles 2020 devraient bénéficier d’écrans OLED, d’un nouveau processeur système sur puce “A14” et d’une connectivité 5G. Les iPhones d’entrée de gamme de 5,4 et 6,1 pouces arboreront probablement deux caméras orientées vers l’arrière, tandis que les versions haut de gamme de 6,1 pouces et 6,7 pouces devraient contenir la triple caméra de l’iPhone 11 Pro. Les itérations haut de gamme devraient également gagner du temps VCSEL pour les capteurs de vol pour les opérations de détection de profondeur.