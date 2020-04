iPhone 8 contre iPhone SE

Maintenant qu’il est enfin là, vous pouvez prendre une décision pratique quant à savoir si vous souhaitez acheter le nouvel iPhone SE – ou chercher l’ancien iPhone 8 alors qu’il existe encore. Ils sont très similaires, mais chacun a des avantages par rapport à l’autre.

À gauche: le nouvel iPhone SE. À droite: l’iPhone 8

Si vous attendez un nouvel iPhone SE depuis des années, vous avez maintenant de la chance. Le nouveau téléphone tant attendu est attendu depuis si longtemps pour deux raisons principales, et bien qu’il ne satisfasse vraiment que l’une d’entre elles, il offre de nouveaux avantages qui en font un iPhone particulièrement bon.

Cela a été attendu car on espérait que ce serait l’iPhone moins cher et bien sûr que c’est ça. Il est plus économique et à partir de 399 $, c’est plus que ce à quoi vous vous attendiez d’Apple.

L’autre espoir que de nombreuses personnes ont retenu était qu’un nouvel iPhone SE conserverait la taille de l’original. Le monde est peut-être passé à des écrans de plus en plus grands, mais ils l’étaient déjà en 2016 lorsque le premier iPhone SE a été lancé. Alors comme maintenant, si cette petite taille vous plaît, elle vous plaît beaucoup.

Cela fait, il n’y a donc plus de différence physique entre le nouvel iPhone SE ou l’ancien iPhone 8. Si vous êtes à la recherche de l’iPhone le plus économique, ce sont maintenant vos choix – ou ils le sont pour le moment. Nous nous attendions à ce qu’Apple supprime l’iPhone 8, mais même ainsi, il restera disponible pendant un certain temps et le prix est susceptible de baisser partout où vous l’achetez.

Ce qui les tentera ou vous mettra à niveau, c’est ce que l’iPhone SE offre pour votre argent. Il s’agit de ce que vous gagnez ou perdez en l’achetant sur l’iPhone 8.

IPhone SEiPhone 8 2020Année20202017Prix de base $ 399 $ 449Couleurs

Blanc, Noir, PRODUIT (ROUGE) Gris sidéral, Argent, Or (parfois PRODUIT (ROUGE) parfois) Capacité 64 Go, 128 Go, 256 Go 64 Go, 128 Go Écran 4,7 pouces Retina HD 1334×740 à 326 ppi4,7 pouces Retina HD 1334 x 740 à 326 ppp Charge sans fil Oui Oui Oui Fi 6OuiNonLuminosité625 nits625 nitsDimensions5,45 pouces (138,4 mm) par 2,65 pouces (67,4 mm) par 0,29 pouce (7,3 mm) 5,45 pouces (138,4 mm) par 2,65 pouces (67,4 mm) par 0,29 pouce (7,3 mm) Caméras arrière Simple 12MP WideSingle 12MP Caméra WideFront7MP FaceTime HD avec vidéo 1080p à 30fps7MP FaceTime HD avec vidéo 1080p à 30fpsBiométrieTouch IDTouch IDProcessorA13 BionicA11 Bionic with Neural EngineVie de la batterieLecture vidéo jusqu’à 13 heuresVidéo vidéo jusqu’à 14 heuresRésistance à l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur jusqu’à 30 minutes jusqu’à 30 minutes

Ce que l’iPhone SE 2020 offre

Les dimensions physiques du nouvel iPhone SE sont les mêmes que celles de l’iPhone 8, il n’y a donc aucun avantage en termes de taille ou de poids. Les écrans sont également les mêmes, les deux ayant un écran Retina HD de 4,7 pouces, ce qui signifie une résolution de 1334×740 à 326ppi.

S’ils se ressemblent, ces deux téléphones n’agissent pas de la même manière. Le nouvel iPhone SE prend en charge la double carte SIM et le Wi-Fi 6. Ce dernier signifie que le nouvel iPhone 6 SE fonctionnera plus rapidement, si vous avez la bonne connexion Internet.

Il fonctionnera plus vite de toute façon, car l’iPhone SE dispose d’un processeur A13 Bionic au lieu du processeur A11 Bionic de l’iPhone 8. Cela signifie que le SE a le même processeur que l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max.

Apple ne dit jamais combien de RAM contient un téléphone, nous devrons donc attendre d’en obtenir un pour les tests, mais on s’attend à ce que l’iPhone SE ait 3 Go de RAM par rapport aux 2 Go de RAM de l’iPhone 8. La quantité de RAM est moins importante dans les iPhones que dans, disons, Android, car iOS est tellement bien optimisé.

Même ainsi, plus de RAM devrait signifier de meilleures performances, et cela signifiera que l’iPhone SE durera de nombreuses années. C’est une considération à la fois parce que vous voulez que ce que vous achetez aujourd’hui vous dure, mais aussi à cause de ce qui sera pris en charge par Apple plus longtemps.

À l’heure actuelle, l’iPhone 8 fonctionne sous iOS 13 et il est probable qu’il puisse exécuter iOS 14, mais à un moment donné, tous les iPhones atteignent leur version maximale d’iOS. Et simplement parce qu’il est sorti trois ans plus tard que l’iPhone 8, l’iPhone SE sera supporté plus longtemps.

Ce que l’iPhone 8 offre

Il n’y a peut-être pas de différence physique entre les appareils eux-mêmes, mais il y a une différence entre ce que vous obtenez dans leurs boîtes. Bien qu’aucun des deux téléphones ne dispose d’une prise casque, l’iPhone 8 est livré avec des écouteurs dotés d’un connecteur Lightning.

Vous pouvez donc les brancher sur l’iPhone 8 sans acheter séparément les écouteurs ou un adaptateur jack 3,5 mm vers Lightning, comme vous le feriez avec l’iPhone SE.

Cela peut ne pas sembler être un avantage sérieux, mais c’est le cas – vous pouvez acheter l’iPhone 8 dès maintenant. La date d’expédition de l’iPhone SE n’est pas très loin, mais l’iPhone 8 peut être acheté dès maintenant, et peut-être même aujourd’hui.

Nous parlons de jours dans la différence, en fin de compte, et si vous attendez ces mêmes jours pour l’iPhone 8, vous risquez de le voir à des prix toujours plus bas chez les revendeurs.

Maintenant, cependant, vous pouvez enfin prendre une décision éclairée sur ce que ces différents téléphones fournissent. Et maintenant, vous pouvez commander celui qui vous est le plus utile.

