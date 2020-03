IPhone amélioré, la disponibilité des AirPods suggère une production chinoise proche de la capacité normale

L’amélioration de la disponibilité des principaux produits Apple implique que les partenaires d’approvisionnement en Chine sont en grande partie revenus à une production régulière après la fermeture de COVID-19 au début de 2020, a indiqué mercredi un rapport.

Selon Gene Munster de Loup Ventures, les délais de livraison de quatre produits Apple clés – 64 Go iPhone 11, 64 Go iPhone 11 Pro, AirPods Pro et AirPods de deuxième génération – mesurés dans 13 pays se sont considérablement améliorés au cours des deux dernières semaines. L’entreprise suit la disponibilité depuis la mi-février.

Plus précisément, la disponibilité de l’iPhone est désormais en moyenne de deux jours, contre un pic de 6,7 jours enregistré le 4 mars. De même, les délais de livraison des AirPods sont tombés à 7,4 jours en moyenne contre 10,6 jours le 4 mars.

Bien que Munster ne soit pas en mesure de lier définitivement les améliorations à une offre accrue, il pense que les délais de livraison inférieurs sont en grande partie attribuables à un redémarrage de la production chinoise. L’assouplissement de la demande explique probablement une “minorité” de la remontée des stocks, selon l’analyste.

“Dans le cas de l’approvisionnement en produits Apple au cours du mois dernier, la variable clé a été la fermeture de la fabrication et de l’assemblage en Chine”, écrit Munster. “Dans les jours qui ont suivi l’annonce par Apple que le trimestre de mars serait inférieur aux attentes le 17 février, nous avons vu les délais se prolonger. Dans les jours qui ont suivi les rapports sur le redémarrage de la fabrication en Chine, nous avons vu les délais s’améliorer.”

Comme le reste de la Chine, les fournisseurs partenaires d’Apple dans la région ont été touchés en février alors que le nouveau coronavirus a forcé la fermeture des usines pendant les vacances du Nouvel An chinois. En janvier, Foxconn, la société responsable d’une grande partie de la gamme d’appareils d’Apple, a déclaré que le virus n’affecterait pas la fabrication. Quelques jours plus tard, l’entreprise a fermé ses installations et a dit aux travailleurs de rester à la maison.

À la mi-février, Foxconn visait un redémarrage de la production qui porterait la capacité de production à 50% d’ici la fin du mois. Un calendrier agressif a finalement permis à l’assembleur de revenir à son état de fonctionnement normal le 12 mars, des semaines plus tôt que prévu.

Apple est toujours confronté aux retombées de COVID-19 et cette semaine a fermé tous les magasins de détail en dehors de la Grande Chine dans le but de réduire la propagation du virus. La société a également été contrainte de reformater sa conférence mondiale annuelle des développeurs à la lumière de la pandémie, et a annoncé la semaine dernière que l’événement se tiendra entièrement en ligne.