IPhone pliable avec écran flexible et couverture de recherche refait surface

Un iPhone ou iPad pliable d’Apple pourrait inclure un boîtier flexible, qui peut protéger l’écran et le matériel de l’appareil mobile tout en faisant face aux rigueurs de l’ouverture et de la fermeture.

Le Samsung Galaxy Z Flip, un nouveau modèle récemment lancé par la société avec un écran flexible.

Les principaux fabricants d’appareils tels que Samsung ont créé des smartphones pliables, le défi de la conception consistant principalement à déterminer comment l’écran peut être plié sans se briser pendant de longues périodes d’utilisation. Parallèlement à l’écran, les entreprises doivent également trouver des moyens d’héberger l’appareil, avec un châssis et un couvercle qui protègent mais permettent toujours la fonction cruciale de pliage et de redressement pour fonctionner.

Dans un brevet délivré mardi par l’Office américain des brevets et des marques, une «coque et un écran pliables pour un appareil électronique» montre comment un tel smartphone pourrait être créé avec un écran flexible, ainsi qu’une coque qui permet à l’action de pliage de avoir lieu à des endroits désignés.

Pour le dépôt, Apple suggère d’utiliser des couvertures flexibles et une couche d’affichage flexible au sein du même appareil, couplées les unes aux autres. Les deux couches sont configurées pour pouvoir se déplacer entre deux configurations différentes lorsqu’elles sont pliées et dépliées, la couche de couverture se pliant à des points spécifiques surnommée une “région pliable”.

La région pliable de la couche de couverture pourrait être créée en utilisant un matériau céramique, tel que du verre, de la céramique d’oxyde métallique ou un autre matériau céramique. Dans certains cas, la couche de couverture peut être constituée d’une couche continue de matériau céramique, fournissant une surface résistante aux chocs ou aux rayures, bien qu’une seconde surface intérieure puisse également être utilisée pour se fixer à la couche d’affichage.

Un exemple de la mesure dans laquelle le concept de brevet d’Apple pourrait plier la couverture et l’affichage d’un appareil proposé.

La section de couche continue pourrait être traitée pour avoir une épaisseur variable, pour lui permettre de se plier à des points spécifiques. Cela peut également inclure l’ajout de reliefs sur le côté intérieur ou extérieur pour permettre au matériau de se déplacer, rempli d’un matériau plus doux pour fournir un certain support tout en restant malléable.

Un relief similaire pourrait être ajouté au substrat de l’écran, lui permettant de se plier le long de lignes spécifiques. Encore une fois, pour maintenir la résistance, l’utilisation d’une charge transparente pourrait être ajoutée aux découpes en relief, mais le matériau doit avoir un “indice optique adapté à celui du substrat”. En bref, pensez à un substrat en verre avec des sections en relief remplies d’un plastique transparent ou de silice.

L’utilisation de structures en relief et de remplissage est destinée à faire face aux contraintes de compression, lorsqu’un matériau est pressé mais n’a nulle part où aller en raison de la présence d’autres matériaux, à savoir lui-même. Le relief emporte le matériau pour laisser des espaces, ce qui permet au matériau de se déplacer plus librement sans se gêner.

L’utilisation de panneaux à l’intérieur de l’appareil pourrait également fournir une résistance supplémentaire dans les zones qui restent solides et inflexibles, tout en laissant des espaces dans les zones où l’appareil pourra se plier. Encore une fois, un matériau de remplissage avec des propriétés plus avantageuses pourrait être utilisé entre les panneaux de support de renforcement.

En utilisant des couches, cela pourrait aboutir à ce qu’Apple produise un câble d’appareil plié à la fois avec l’écran à l’intérieur du pli et à l’extérieur, selon la façon dont les structures en relief sont produites. En théorie, cela pourrait se transformer en une conception à plis multiples, où un appareil pourrait être plié avec deux plis, un pli en zigzag similaire à une brochure.

Un exemple de découpes en relief remplies d’un matériau alternatif, permettant la flexion et la compression.

Le dépôt lui-même n’est pas entièrement nouveau pour Apple, car il s’agit d’un raffinement d’un brevet antérieur du même nom. Le brevet précédent a été déposé en 2018 et avait la même liste d’inventeurs: Christopher D. Jones, Dale N. Memering et Christopher C. Bartlow. Il ne semble pas y avoir beaucoup de différences entre le brevet antérieur et la version plus récente, car ils traitent des mêmes concepts et mécanismes généraux.

Apple dépose de nombreuses demandes de brevet sur une base hebdomadaire, mais bien que l’existence d’un dépôt ne garantisse pas que le concept apparaîtra dans un futur produit ou service, il indique des domaines d’intérêt pour les efforts de recherche et développement d’Apple.

Apple est depuis longtemps lié au développement d’un écran pliable, notamment en collaboration avec LG Display en octobre 2017 pour créer un tel écran. Il y a également eu des dépôts de brevets par Apple qui pourraient permettre la création d’écrans enveloppants, et même de téléphones pliables qui pourraient s’accrocher aux vêtements.

En ce qui concerne la mécanique d’un écran pliable, Apple a proposé des mécanismes pour atténuer les contraintes sur les sections d’affichage flexibles, ainsi qu’un système de chauffage pour minimiser les dommages par pliage à basse température.