iPhone SE contre Galaxy A51 contre Pixel 3a

L’iPhone SE 2020 d’Apple offre des fonctionnalités haut de gamme à bas prix, ce qui représente une menace sérieuse pour les appareils concurrents comme le Pixel 3a et le Galaxy A51. Voici comment les trois se cumulent.

Le nouvel iPhone SE d’Apple offre un sérieux concurrent à la plupart des combinés Android dans la même gamme de prix.

Les trois appareils se vendent au détail dans la fourchette de prix de 300 $ à 500 $, et ils sont tous livrés avec la plupart des fonctionnalités que vous attendez du niveau. Mais pour savoir si l’iPhone SE gagne réellement dans une comparaison côte à côte, examinons de plus près les spécifications et les caractéristiques des trois appareils.

Apple iPhone SE, Google Pixel 3a, Samsung Galaxy A51

Il est difficile de comparer directement les spécifications, de l’iPhone à un appareil Android. La gestion de la RAM d’Apple diffère et les vitesses d’horloge des processeurs ne sont pas des comparaisons individuelles.

iPhone SE (2020) Google Pixel 3aGalaxy S20 A51Prix 399 $ 399 $ 500 $Dimensions (pouces) 5,45 x 2,65 x 0,296,0 x 2,8 x 0,36,24 x 2,90 x 0,31 Poids (onces) 5.225.196.07ProcesseurA13 BionicQualcomm Snapdragon 670Samsung Exynos 9611RGB3GB, 64 Go 256GB128GB

jusqu’à 512 Go via microSDDisplay4,7 pouces Retina HD5,6 pouces gOLED6,5 pouces AMOLEDRésolution1 334 x 750 à 326 ppp 2220 x 1080 à 441 ppi 2400 x 1080 à 405 ppp Appareils photo arrière grand angle 12 mégapixels grand angle 12,2 mégapixels grand angle48 mégapixels standard

Grand angle 12 mégapixels

Macro de 5 mégapixels

Détection de profondeur de 5 mégapixelsCaméras frontales7 mégapixels8 mégapixels32 mégapixelsBiométrieBouton d’accueil ID tactile TouchCapteur d’empreintes digitales monté à l’arrièreCapteur d’empreintes digitales intégré à l’écranPortsLightning

Pas de prise casqueUSB-C

Prise casqueUSB-C

Prise casque Connectivité 4G LTE

Wi-Fi 64G LTE

Wi-Fi 802.11ac4G LTE

Wi-Fi 802.11acTaille de la batterie Non divulgué, jusqu’à 13 heures de lecture vidéo3,000mAh4,000mAhCaractéristiques spécialesDualSIM, chargement sans fil QiGoogle Maps AR, vidéos timelapseDisponible en 5GColorsBlack, White, RedBlack, White, PurplePrism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Blue

Conception et affichage

Contrairement à ses homologues Android, l’iPhone SE a un dos en verre et un châssis en aluminium.

L’iPhone SE et le Google Pixel 3a sont empilés de manière similaire en termes de conception physique. Les deux comportent des lunettes assez importantes et des capteurs d’empreintes digitales. Google a monté son capteur à l’arrière, tandis que le capteur d’empreinte digitale de l’iPhone SE est toujours intégré au bouton Accueil.

Les deux appareils Android dans cette comparaison sont sensiblement plus grands que l’iPhone de 4,7 pouces, avec de meilleurs rapports écran / corps. L’iPhone SE d’Apple se sentira plus petit dans la main, ce qui pourrait de bon augure pour les fans de petits appareils, mais il ne proposera pas la conception «tout écran» des produits phares modernes.

Alors que le Galaxy A51 dispose d’une taille d’affichage impressionnante de 6,5 pouces en raison de sa conception bord à bord et de sa caméra perforée, l’iPhone est le seul appareil à avoir un châssis en métal plutôt qu’en plastique et un dos en verre.

En ce qui concerne les performances d’affichage, l’iPhone SE est nettement inférieur au papier. C’est le seul appareil doté d’un écran LCD, et a la densité de pixels et la résolution les plus faibles des trois. Mais gardez à l’esprit que les écrans LCD Apple ont toujours été de premier ordre. Les écrans à faible résolution ont également tendance à améliorer la durée de vie de la batterie, et après un certain point, il est difficile pour l’œil humain de faire la différence entre les densités de pixels.

Performance

L’A13 Bionic est la puce de smartphone la plus rapide de la planète. Et ce n’est même pas proche.

Les performances sont probablement le seul domaine dans lequel l’iPhone SE règne en maître par rapport aux appareils d’une gamme de prix similaire, même s’il peut avoir moins de RAM sur le papier. Avec 3 Go de RAM attendus et l’A13 Bionic d’Apple, l’iPhone SE est sans aucun doute le smartphone le plus rapide de cette fusillade. Nous n’avons pas de spécifications de référence spécifiques pour l’iPhone SE, mais les résultats des tests pour la puce A13 Bionic d’Apple sont déjà disponibles.

Lors des tests de Geekbench 4, l’A13 Bionic est arrivé avec un score monocœur de 5432 et un score multicœur de 13554. C’est, à ce jour, le score de processeur mobile le plus élevé. Même si vous rappelez un peu cela, comme le faisait l’iPhone SE d’origine par rapport à l’iPhone 6s, il n’est même pas proche à distance.

Le octa-core Exynos 9611 de Samsung a obtenu un score monocœur de 1690 et un score multicœur de 5544 dans le même test. Le Snapdragon 670 de Qualcomm, vu dans le Pixel 3a, a obtenu des résultats similaires avec des scores mono et multicœur de 1863 et 5256 respectivement.

L’iPhone SE d’Apple offre un niveau de performance premium pour moins de 400 $, ce que pratiquement tous les appareils Android auront du mal à concurrencer. Pour suivre les puces de la série A d’Apple, les fabricants d’Android doivent généralement intégrer plus de RAM et les derniers processeurs. Pour les appareils de cette gamme de prix relativement bas, ce n’est pas toujours possible.

Appareils photo

Le Galaxy A51 est le seul appareil de la fusillade avec un ensemble de caméras multi-objectifs.

Le Samsung Galaxy A71 a une configuration d’appareil photo à quatre objectifs, ce qui donne l’impression qu’il ferait le tour de la concurrence en termes de photographie. Mais les Pixels de Google ont toujours fait plus avec moins d’appareils photo. Il semble qu’Apple adopte une approche similaire avec l’iPhone SE, qui est équipé de fonctionnalités de photographie informatique de style iPhone 11 Pro pour compenser ses spécifications d’appareil photo, certes ennuyeuses.

Sur la fiche technique d’Apple, la société indique que l’iPhone SE comportera le mode portrait et le Smart HDR de nouvelle génération. Alors que le mode Portrait est apparu sur les iPhones à objectif unique, le Smart HDR de nouvelle génération est limité à la gamme iPhone 11.

Gardez à l’esprit que l’iPhone SE a une configuration de caméra similaire à l’iPhone XR, qui a obtenu un score DxOMark plus élevé que le Galaxy A71 de Samsung – un appareil de la même gamme que le Galaxy A51 mais un niveau supérieur.

Alors que les critiques de DxOMark pour l’iPhone SE et le Galaxy A51 sont toujours en attente, nous pouvons en déduire que le Galaxy A51 recevra un score similaire à celui de son compagnon Galaxy A71. Et, le Galaxy A71 de niveau supérieur a en fait obtenu un score inférieur à celui du Galaxy A9 de la génération précédente de 2019.

Lorsque l’iPhone SE sera entre les mains des consommateurs, ils trouveront une bien meilleure expérience photographique que prévu.

Autres considérations

Le Pixel 3a, vu ci-dessus, et le Galaxy A51 ne possèdent aucune sorte de résistance à l’eau IP.

Dans certaines régions, les homologues Android les plus proches de l’iPhone SE présentent des avantages. Mais malgré son prix abordable, l’offre d’entrée de gamme d’Apple a des fonctionnalités premium que vous ne pourrez pas trouver sur les appareils Galaxy et Pixel de la même gamme de prix.

Par exemple, l’iPhone SE est le seul appareil des trois à avoir réellement un indice IP de résistance à l’eau et à la poussière. Il a un indice de protection IP67, ce qui signifie qu’il peut supporter jusqu’à un mètre d’eau pendant 30 minutes. C’est également le seul appareil à proposer une charge sans fil basée sur Qi.

Comme évoqué précédemment, il propose des matériaux haut de gamme comme l’aluminium et le verre, au lieu des cadres en plastique polycarbonate du Galaxy A51 et du Pixel 3a.

L’iPhone SE fonctionne également sur iOS, dont Apple garde un contrôle étroit. Par rapport à Android, iOS a tendance à être mieux optimisé et il reçoit certainement des mises à jour logicielles beaucoup plus fréquemment et plus longtemps que ses systèmes d’exploitation rivaux.

Rumeurs sur Google Pixel 4a

Un rendu du prochain “Pixel 4a” de Google. Crédits: OnLeaks

Empiler l’iPhone SE contre le «Pixel 4a» de Google peut être une comparaison plus juste, car le Pixel 3a utilise un matériel légèrement plus ancien. Mais en tenant compte des dernières rumeurs sur Google Pixel 3a, l’iPhone SE fixe toujours une barre haute.

Même équipé d’un processeur Snapdragon 730 mis à jour, selon Android Authority, il ne fait aucun doute que l’A13 Bionic de l’iPhone SE fonctionnera toujours autour du Pixel rumeur en ce qui concerne les performances.

Encore une fois, l’iPhone SE dispose également du Wi-Fi 6 et d’un indice de protection IP67 – deux fonctionnalités que Google devrait laisser de côté pour le prochain smartphone. L’appareil d’entrée de gamme d’Apple dispose également d’une suite de mises à niveau de l’appareil photo qui, pour la première fois, pourraient mettre la gamme d’iPhone économique au coude à coude avec le pixel à venir de Google.

En d’autres termes, l’iPhone SE est peut-être le combiné économique à battre cette année, au moins en fonction de certaines de ses fonctionnalités exclusives. Il n’est pas clair, à ce stade, si le “Pixel 4a” va apporter suffisamment à la table pour le faire.

Nos conclusions

L’iPhone SE de deuxième génération pourrait devenir l’un des appareils les plus importants d’Apple en 2020.

L’iPhone SE original s’est avéré être un dormeur surprise dans l’industrie des smartphones, en grande partie grâce à son faible encombrement, sa richesse en fonctionnalités et son prix bas. Le nouvel iPhone SE d’Apple devrait connaître une réception similaire, en particulier au milieu d’une récession engendrée par une pandémie.

Il propose la bonne combinaison de fonctionnalités premium pour moins de 400 $, un prix qui ouvrira le plus récent matériel d’Apple à un segment plus large du marché. Ce n’est pas non plus le matériel et les logiciels de la dernière génération. Il représente certains des meilleurs produits Apple actuellement, avec des compromis mineurs pour faire baisser le prix.

Ainsi, bien que cette année se révèle être une année majeure pour les produits phares d’Apple «iPhone 12», il est probable que l’humble iPhone SE sera l’un des appareils les plus importants que la société publiera en 2020 – et un concurrent dangereux pour la plupart des appareils Android. combinés dans cette gamme de prix.