iPhone SE contre iPhone XR contre iPhone 11

Avec un nouvel iPhone SE occupant le niveau de prix d’entrée de gamme d’Apple, la question de l’iPhone économique à acheter est devenue un peu plus difficile. Nous sommes là pour vous aider.

Le trio d’Apple d’iPhones moins chers a tous des différences et des similitudes qui peuvent influencer votre décision.

L’iPhone SE de deuxième génération contient beaucoup d’appareils dans un prix de 399 $, mais il manque toujours certaines des fonctionnalités phares que les utilisateurs attendent des combinés Apple modernes.

Bien qu’il conserve encore des éléments de conception vieux de plusieurs années, comme un bouton d’accueil et des lunettes importantes, le nouvel iPhone SE offre des spécifications extrêmement compétitives pour le prix, en particulier par rapport à l’autre appareil moins cher de la gamme Apple.

Examinons de plus près comment les iPhone SE, iPhone XR et iPhone 11 se superposent.

iPhone SE (deuxième génération) iPhone XRiPhone 11 Prix 399 $ 449 $ 699 $ Dimensions (pouces) 5,45 x 2,65 x 0,29 5,94 x 2,98 x 0,335,94 x 2,98 x 0,33 Poids (onces) 5.225.846.84 Processeur A13 BionicA12 BionicA13 BionicRAM3GB3GB4GB, 256 Go, 64 Go , 512 Go 128 Go, 256 Go, 512 Go Type d’affichage Retina HD liquide de 4,7 pouces Retina liquide de 6,1 pouces Liquid Retina de 6,1 pouces Résolution 1333 x 750 à 326 ppi 1792 x 828 à 326 ppi 1792 x 828 à 326 ppi True Tone Oui Oui Oui Oui Biométrie Touch IDFace IDFace IDConnectivityG

Bluetooth 5.0

Wi-Fi 6Gigabit LTE

Bluetooth 5.0

Wi-Fi 5 LIG de classe Gigabit

Bluetooth 5.0

Wi-Fi 6Caméras arrièreCaméra large 12MP à objectif uniqueCaméra large 12MP à objectif uniqueCaméras ultra larges et larges 12MP à double objectif

Mode nuit

Flash True Tone lumineuxCaméras frontales7MP FaceTime HD Camera7MP TrueDepth Camera12MP TrueDepth CameraTaille de la batterieLecture vidéo jusqu’à 13 heures , Vert, Noir, Blanc et ROUGE (PRODUIT)

Présentation de base de l’iPhone SE, iPhone XR et iPhone 11

L’iPhone SE peut sembler être la plus grande valeur aberrante ici, mais il présente des similitudes avec l’iPhone XR et l’iPhone SE, selon les spécifications exactes.

Par exemple, l’encombrement global de l’iPhone XR et de l’iPhone 11 est très similaire, avec pratiquement aucune différence de dimensions ou de poids. L’iPhone SE a un facteur de forme très différent de celui des iPhones actuels, avec un écran de 4,7 pouces, des lunettes relativement grandes et un bouton d’accueil.

L’iPhone SE et l’iPhone 11 contiennent un chipset A13 Bionic, ce qui signifie que leurs performances vont dépasser celles de l’A12 Bionic plus ancien et plus lent de l’iPhone XR. C’est une histoire similaire pour la connectivité, avec l’iPhone SE et l’iPhone 11 prenant en charge le Wi-Fi 6. Le trio propose cependant la même spécification Bluetooth et la prise en charge 4G LTE.

En ce qui concerne les appareils photo, l’iPhone SE et l’iPhone XR sont empilés assez uniformément, avec un appareil photo arrière à objectif unique similaire. L’iPhone 11 a la meilleure configuration de caméra avec un système à double objectif qui comprend un objectif ultra grand-angle et un Smart HDR de nouvelle génération.

La caméra TrueDepth dans les iPhones bord à bord offre des avantages compétitifs et un accès à des fonctionnalités telles que Face ID.

Aucun des écrans ici n’est basé sur OLED. Bien que les deux écrans bord à bord utilisent la technologie LCD Liquid Retina d’Apple, ils ont tous la même densité de pixels. La seule différence est la résolution de l’iPhone SE, qui est inférieure en raison principalement de son écran plus petit.

La biométrie est bien sûr différente, le nouvel iPhone SE conservant un bouton d’accueil et Touch ID. Les trois appareils sont dotés de capacités double SIM grâce à l’eSIM intégré d’Apple, ainsi qu’à la prise en charge de la charge sans fil Qi.

Lequel du trio vous devriez acheter

L’iPhone SE 2020 combine des fonctionnalités de l’iPhone XR et de l’iPhone 11, le tout à un prix plus abordable.

Comme mentionné précédemment, l’iPhone SE possède de nombreuses fonctionnalités de type phare cachées sous son ancien facteur de forme iPhone. Ce sera un choix extrêmement attractif pour le prix, par rapport aux iPhones de milieu de gamme ainsi qu’aux appareils Android.

Il pourrait également servir de tremplin vers un iPhone moderne pour les utilisateurs qui ont conservé leurs anciens appareils depuis un certain temps. C’est un facteur de forme familier, malgré quelques-unes des dernières mises à jour. Les fans du 4,7 pouces, ou ceux qui évitent les nouveaux modèles, voudront peut-être lui donner un look dur.

L’iPhone XR occupe un emplacement quelque part au milieu, bien qu’il ait en fait le processeur le plus lent et plusieurs autres fonctionnalités qui accusent un retard d’environ un an par rapport à ses camarades de bureau de 2020.

Bien qu’il offre une expérience similaire à l’iPhone 11, son matériel et ses composants internes sont légèrement plus anciens. Il est probablement préférable pour les utilisateurs qui souhaitent obtenir le moyen le moins cher d’obtenir un identifiant de visage et un affichage bord à bord.

L’iPhone 11 d’Apple est représentatif du produit phare actuel de l’entreprise. C’est essentiellement l’ensemble, avec les meilleures caméras, et c’est le meilleur téléphone du lot, mais à un coût plus élevé.

Même s’il manque quelques fonctionnalités par rapport aux modèles iPhone 11 Pro. C’est, bien sûr, le plus cher. Et un prix de 700 $ n’est pas exactement adapté à tous les budgets.