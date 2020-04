iPhone SE est la définition d’une puissance de smartphone abordable

L’iPhone SE d’Apple est le nouveau venu sur le bloc iPhone, un quartier qui va désormais de 399 $ à plus de 1 000 $. Mais, peu importe où vous choisissez sur cette carte, vous obtiendrez un téléphone très puissant.



Le nouvel iPhone SE 2020 de deuxième génération

D’un point de vue technologique, l’iPhone SE est tout ce qui était prévu. Si vous avez un iPhone 8, ou même un iPhone 7, vous savez déjà dans quoi vous vous embarquez à tous égards, sauf la vitesse.

L’iPhone SE 2020 est et n’est pas un “iPhone SE 2”

En réalité ou en théorie, la réception de l’iPhone SE depuis le jour du lancement a été plutôt bonne, à l’exception de la taille de l’appareil. Du point de vue de la taille, ce n’est pas l’iPhone SE 2016. Au lieu de l’écran 4 pouces culte, il dispose désormais de l’écran LCD 4,7 pouces de l’iPhone 8.

L’époque des iPhones de quatre pouces, comme l’écran de l’iPhone SE d’origine de 2016, est probablement terminée. Les services d’Apple sont mieux connus sur un écran plus grand – Apple le sait, et ils l’ont clairement expliqué avec le nouvel iPhone SE.

Et, en tant que tel, la sensation de la main est différente de la SE d’origine. La question de savoir si l’iPhone SE 2020 est un iPhone à une main dépend beaucoup de la biologie individuelle, mais l’iPhone SE 2020 ne sera certainement que pour une section transversale de la population plus petite que l’original, et pas moins que la iPhone 7 ou iPhone 8 l’était.



Le nouvel iPhone SE à côté d’AirPods Pro et du Magic Keyboard pour iPad Pro

Si vous devez absolument avoir cet écran de quatre pouces, achetez un iPod touch et espérez que le Wi-Fi est omniprésent là où vous l’utilisez. C’est ce que font les entreprises lorsqu’elles ont besoin du plus petit appareil possible, après tout.

Au-delà de la taille, l’iPhone SE PRODUCT (RED) est le deuxième iPhone le plus chaussant que nous ayons jamais utilisé, juste derrière l’iPhone 7 noir de jais en potentiel de catastrophe. Obtenez un cas pour cela – vous ne serez pas désolé.

Performances de l’iPhone SE 2020

L’iPhone SE a ce processeur A13, et marque un peu moins que l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro, et nous voulons dire un peu.

Avec tous les repères, il existe des écarts et peu de contrôle sur les tâches d’arrière-plan qui peuvent également être exécutées. Nous exécutons les tests de référence encore et encore pendant les tests, et nous avons obtenu quelques chiffres en dessous de l’iPhone 11, de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max, mais de manière plus cohérente, nous avons obtenu des chiffres très, très proches.



Résultats Geekbench multicœurs pour iPhone SE et iPhone 11 Pro Max

À titre d’exemple, notre iPhone SE a obtenu des scores de 1334 et 3305 dans les scores monocœur et multicœurs. Il a également obtenu un 6400 dans le test GPU Metal. Notre iPhone 11 Pro Max a obtenu un 6406 dans le test de calcul GPU, 1330 sur le test monocœur et 3324 sur le multicœur.

L’A13 Bionic dans l’iPhone SE n’est pas un sous-horloge et ne suggère pas une version inférieure au processeur du produit phare. Les benchmarks sont théoriquement impactés par moins de RAM sur l’iPhone SE que sur l’iPhone 11 Pro – et c’est vraiment à peu près tout ce qui peut faire la différence dans ce cas.

Débit Wi-Fi et sans fil iPhone SE 2020

Le nouvel iPhone SE prend en charge le 802.11ax WiFi 6 avec 2×2 MIMO, comme avec la ligne iPhone 11. Dans des tests répétés de Wi-Fi 6, nous avons vu des vitesses similaires de 293 mégabits par seconde sur notre SE comme notre iPhone 11 Pro Max qui tirait 303 mégabits par seconde. Ceci est entièrement variable et dépend de l’état de votre propre réseau qui peut être affecté par le nombre d’utilisateurs et le nombre d’appareils connectés, mais il a montré des performances similaires dans notre studio et à la maison.



Lire AppleInsider sur notre iPhone SE

Les vitesses cellulaires seront similaires, mais pas tout à fait les mêmes. L’iPhone SE ne prend en charge que 2×2 MIMO pour LTE contre 4×4 MIMO sur iPhone 11 Pro. Lors de nos tests avec des modèles AT&T avec une puissance de signal moyenne dans un quartier résidentiel, nous avons réduit d’environ 190 mégabits par seconde sur l’iPhone SE et 280 mégabits par seconde sur l’iPhone 11 Pro. Selon votre réseau, vous devriez voir les performances légèrement meilleures si vous optez pour les combinés plus chers.

L’écran LCD de l’iPhone SE n’est pas OLED – et c’est très bien

L’une des mesures de réduction des prix qu’Apple a prises pour l’iPhone SE est l’utilisation d’un écran LCD. La résolution à 1334 x 750 pixels est inférieure à celle de l’iPhone 11 uniquement en raison de l’écran de 4,7 pouces – les 326 ppp restent inchangés entre les deux. True Tone est inclus, tout comme l’écran couleur large (P3). L’iPhone 8 avait 3D Touch, où l’iPhone SE a le Haptic Touch.

OLED est une excellente technologie. C’est un bon choix pour l’iPhone 11 Pro phare. Mais, comme le prouve l’iPhone 11, l’écran LCD haute résolution d’Apple est encore plus que suffisamment lumineux et les noirs sont suffisamment noirs.

C’est, littéralement, le même affichage sur l’iPhone 8, moins 3D Touch, et, comme nous l’avons vu sur l’iPhone XR au début, l’impossibilité d’utiliser Haptic Touch sur certaines notifications. En fait, les pièces entre l’iPhone 8 et l’iPhone SE sont interchangeables.

Présentation de la photographie iPhone SE

Nous avons parlé de la puissance du processeur A13 Bionic trouvé dans le SE. Mis à part la vitesse brute, cela fait une énorme différence pour la photographie. Dans le cadre de cet équilibre des fonctionnalités et du prix, Apple a collé un appareil photo 12MP à l’arrière de ce téléphone qui n’est pas très différent de celui de l’iPhone 8. Apple a choisi d’ignorer l’objectif télé que l’on trouve sur les modèles Pro, ou le ultra large que l’on retrouve sur toute la gamme iPhone 11.



Prendre une photo sur l’iPhone SE

Mais cela ne porte pas atteinte à la solidité de l’appareil photo 12MP associé au logiciel et à l’A13 Bionic. Grâce à ce processeur, vous pouvez utiliser QuickTake pour passer en mode vidéo ou rafale à partir du mode photo. Il lance également l’application très rapidement pour vous assurer de ne jamais manquer un instant.



Une image 1080P à partir d’une vidéo au ralenti capturée sur l’iPhone SE

L’iPhone SE peut enregistrer des vidéos 4K complètes à 60 images par seconde ainsi que des vidéos au ralenti à 240 images par seconde. Nous avons enregistré pas mal de séquences 4K et au ralenti pour notre examen et étions satisfaits de la beauté de tout cela. Et oui, tout cela est inclus dans la vidéo ci-dessus.

Le mode portrait, tel qu’Apple l’implémente sur un appareil photo à objectif unique, est une autre tâche exigeante en calcul. Apple s’appuie uniquement sur la photographie informatique pour créer des images en mode portrait, plutôt que deux objectifs et une image stéréoscopique comme le font les téléphones avec deux ou trois appareils photo. Il n’a aucun moyen de faire cette carte de profondeur sans s’appuyer sur ce logiciel.

Nous avons également été impressionnés par la qualité des images fixes, en particulier par rapport à notre iPhone 11 Pro Max. Parfois, cela a fait mieux. Parfois, nous avons encore vu des problèmes avec des objets de forme étrange faisant saillie dans la prise de vue, tels que les feuilles de palmier dans nos exemples de prises de vue.



Modification d’une image en mode portrait prise sur l’iPhone SE

Ces portraits sont entièrement modifiables, y compris de multiples effets d’éclairage et l’ouverture réglable. L’ouverture de l’ouverture crée plus de bokeh d’arrière-plan et la rétrécissement et l’augmentation de la valeur f la rendra plus nette. Le mode portrait d’Apple est une technique incroyablement bien faite que nous avons vue sur d’autres iPhones – et elle nous impressionne toujours.



Les portraits d’animaux fonctionnent grâce à l’aide d’applications tierces telles que Halide

Un inconvénient est que l’application appareil photo ne peut détecter que des personnes. Les animaux et les objets sont omis de ce mode portrait informatique, donc si vous voulez un grand portrait de votre chiot, vous n’avez pas de chance avec l’application appareil photo stock. Les applications tierces telles que Halide sont également capables de prendre des photos en profondeur et de travailler avec des objets et des animaux domestiques.

Vous ne pouvez pas faire grand-chose avec un seul objectif. Apple a fait ce qu’il peut avec l’objectif unique et l’A13, et vous obtenez un appareil photo pour smartphone incroyablement capable pour un peu plus de la moitié du prix de l’iPhone 11 et beaucoup moins de la moitié de l’iPhone 11 Pro.

Autonomie de la batterie de l’iPhone SE

L’autonomie de la batterie est un sujet délicat à aborder, car les tests standardisés généraux ne peuvent être pertinents que pour un utilisateur donné. Certains sont meilleurs que d’autres, mais à moins que nous sachions ce que vous faites, nous ne pouvons pas prédire exactement comment la durée de vie de votre batterie se comportera.

Ce que nous pouvons faire, ou tout le monde peut faire, c’est utiliser le téléphone pendant plusieurs jours et rendre compte de la capacité de la batterie. Nous l’utilisons depuis son lancement et avons systématiquement mis fin à la journée après une utilisation normale avec plus de 20% de notre batterie restante.

Apple dit qu’il atteindra 13 heures de lecture vidéo et 40 heures de lecture audio. C’est en dessous de ce que l’iPhone 11 peut retirer, ce qui, selon Apple, représente 17 heures de lecture vidéo et 65 heures de lecture audio.

C’est une question de physique. L’iPhone SE a un volume plus petit que l’iPhone 11 ou l’iPhone 11 Pro Max, et en tant que tel, il détient moins de charge. Ce compromis n’est qu’une partie du compromis de cet appareil pour atteindre le prix qu’Apple voulait atteindre.



Le nouvel iPhone SE sur la station de recharge sans fil Nomad

Cependant, Apple facilite le remplissage en incluant la recharge sans fil. Une bonne planification fait un usage intensif et une batterie moins grande un peu moins un problème.

Digne successeur de l’iPhone 8 et de l’iPhone SE 2016

Avant de commencer ici chez AppleInsider à l’été 2016, j’utilisais un iPhone SE. C’était génial comme appareil de téléphonie, mais comme appareil informatique et Internet, même alors, la taille de l’écran laissait à désirer.

Il y a eu beaucoup de discussions techniques sur la façon dont c’est un excellent téléphone pour les masses, mais pas pour un critique de technologie donné. C’est un sujet de discussion intéressant, dans quelle mesure la différence entre les “technophiles” et ceux qui ne s’identifient pas comme tels importe réellement, mais c’est un problème à avoir un autre jour.

De même, il y a beaucoup de discussions sur la façon dont l’iPhone SE est né de la crise des coronavirus. Ce n’est pas non plus exact, car même Apple ne peut pas simplement allumer un sou et livrer un téléphone dans un ou deux mois en réponse à une crise – et l’iPhone SE de cette taille fait l’objet de rumeurs depuis environ un an.

Comme pour l’iPhone SE, toute technologie donnée est une série d’échanges, le plus courant étant la vitesse pour le prix. Apple a plutôt choisi de réduire les technologies coûteuses comme les appareils photo multi-objectifs et Face ID pour atteindre un objectif de prix qu’il avait probablement fixé il y a six à neuf mois.



Le nouvel iPhone SE est disponible en blanc, noir et produit (ROUGE)

Il est parfait pour tous ceux qui veulent un appareil téléphonique. Il est parfait pour tous ceux qui ont besoin d’un point d’accès Internet rapide. Il s’agit d’une passerelle peu coûteuse vers les services d’Apple.

La seule case qu’il ne coche pas est la meilleure photographie possible dans un emballage portable. Mais cela se rapproche assez de la photographie informatique rendue possible par l’A13.

Le nouvel iPhone SE est le meilleur iPhone que Apple pourrait fabriquer et vendre pour 399 $. Apple en vendra des millions non seulement aux États-Unis, mais également sur des marchés limités par un iPhone de 650 $ et plus bas de gamme doté également du processeur le plus rapide de la société. Et, il sera pris en charge par Apple pour les années à venir.

Ce n’est pas seulement la population en général qui peut acheter l’iPhone SE sans crainte, il est également idéal pour les techniciens.

iPhone SE pros

Puissant processeur A13 Bionic

L’appareil photo est génial et aidé par iOS 13

Le mode portrait est parfait pour une configuration à objectif unique

Prise en charge Wi-Fi 6

Prise en charge du chargement sans fil

Grande taille qui n’est ni trop grande ni trop petite

Boîtier élégant pour iPhone 8

iPhone SE contre

Seulement 2×2 MIMO pour LTE

Limité à une seule caméra grand angle

Haptic Touch a ses limites

La vie de la batterie est seulement OK

Évaluation

C’est délicat. Si vous cherchez le maximum que vous pouvez retirer d’un iPhone et que le prix n’est pas un objet, l’iPhone SE est un 4 sur 5. Mais, ce prix de 399 $, et ce que vous obtenez pour ce prix est incroyablement convaincant et les lacunes des fonctionnalités par rapport aux modèles plus chers peuvent facilement être ignorées – donc si c’est le cas, c’est clairement un 5 sur 5 téléphone. Donc, dans l’ensemble, nous allons lui donner un 4,5 sur 5 car aucun iPhone n’est parfait pour tout le monde.

Économisez sur l’iPhone SE d’Apple

Les opérateurs sans fil offrent des remises agressives sur le nouvel iPhone SE, de 200 $ de réduction sur le nouvel appareil à des offres commerciales gratuites. Nous avons rassemblé les meilleures offres iPhone SE dans notre rafle d’épargne.