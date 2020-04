iPhone SE, iPhone 5G pourrait améliorer le sentiment des smartphones en 2021

Bien que l’incertitude de la demande pour l’iPhone reste préoccupante, la banque d’investissement Cowen s’attend à une amélioration de la demande en 2020, tirée par le nouvel iPhone SE et les rumeurs d’un “iPhone 12” 5G.



Cowen s’attend à ce que l’iPhone SE et un iPhone 5G selon les rumeurs stimulent la croissance du secteur du matériel Apple.

Dans une note aux investisseurs publiée lundi par AppleInsider, l’analyste principal de Cowen, Krish Sankar, s’attend à ce qu’Apple publie des résultats trimestriels de mars “largement conformes au consensus”. “Alors que Cowen s’attend à des revenus” plats “pour le trimestre de juin, il prévoit une amélioration sentiment de smartphone plus tard en 2020.

Les actions Apple restent l’un des favoris de Cowen pour plusieurs raisons. D’une part, Sankar a déclaré que la faiblesse actuelle du marché des smartphones est “bien comprise” et qu’à l’avenir, le débat se concentrera sur l’ampleur. Malgré cela, 2021 “s’annonce comme une histoire 5G solide pour Apple”, a écrit Sankar.

“Alors que certains investisseurs en technologie préfèrent les noms de centres de données / PC aux actions de smartphones aujourd’hui, nous nous attendons à ce que le sentiment évolue en faveur des smartphones à l’approche du C2H20”, a déclaré l’analyste.

Sankar a ajouté que les estimations de la base installée d’Apple tournent autour de 900 millions d’unités avec l’âge moyen des appareils approchant 5 ans, ce qui implique une opportunité en or pour un cycle de mise à niveau.

Pour le trimestre de mars, l’analyste s’attend à ce que les revenus de l’iPhone atteignent 25,1 milliards de dollars sur la base de 33 millions d’unités vendues. En ce qui concerne les chiffres de construction prévus, Cowen a ajouté 2 millions d’unités supplémentaires pour le nouvel iPhone SE par rapport à sa dernière note de recherche.



Bien que la société ne pense pas qu’Apple guidera pour juin, elle prévoit que le géant de la technologie de Cupertino vendra 37 millions d’iPhones au cours du trimestre, une augmentation de 12% d’un trimestre à l’autre et une baisse de 1% par rapport à la même période en 2019.

Cowen prévoit que le secteur des services d’Apple restera solide en raison des politiques actuelles de travail à domicile contre les coronavirus. Cela pourrait finalement démontrer la résilience du modèle d’Apple et être une aubaine nette pour le multiple de valorisation de l’action. Le secteur des services croît à un taux de croissance annuel composé de 18% entre 2018 et 2021. Et Cowen a ajouté que le lancement d’offres premium comme Apple TV + pourrait accélérer cette trajectoire de croissance.

Alors que Sankar ne s’attend pas à des rachats d’actions au cours du trimestre de juin, l’analyste a déclaré que le solide bilan d’Apple devrait “à terme bénéficier à l’action à mesure que les rachats reviendront.”

La banque d’investissement prévoit des revenus totaux de 55,3 millions de dollars pour le trimestre de mars. Compte tenu de l’incertitude de la situation COVID-19 actuelle, Cowen ne s’attend pas à ce qu’Apple fournisse des prévisions de revenus pour le trimestre de juin.

Cowen réitère son objectif de prix d’un an de 335 $ pour AAPL, qui reste inchangé depuis début avril, sur la base d’un multiple mixte de 16x. Sankar est arrivé à cette estimation basée sur une moyenne de 12 à 13x pour l’iPhone et le matériel et 25x pour les services. Le bénéfice par action pour l’exercice 21 est de 15,65 $.