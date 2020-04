iPhones bon marché à partir de 119 $; MacBook Pro 16 pouces Core i9 2 450 $ (350 $ de rabais)

Les offres se multiplient à la fin de la première semaine d’avril, avec Woot, propriété d’Amazon, qui réduit les modèles d’iPhone d’Apple à seulement 119,99 $ aujourd’hui seulement. Le nouveau MacBook Pro 16 pouces d’Apple est également considérablement réduit, avec le modèle à 8 cœurs chargé avec des graphismes améliorés et un stockage supplémentaire de 2450 $ avec coupon.

Offres flash iPhone

Vente d’iPhone chez Woot: À partir de 119,99 $ (livraison gratuite pour les membres Prime)

Aujourd’hui seulement, Woot, propriété d’Amazon, exécute un flash Vente d’iPhone sur les modèles à gratter et bosses remis à neuf avec des prix aussi bas que 119,99 $. Les acheteurs peuvent choisir entre un large éventail de capacités et de couleurs, une excellente option pour les enfants et ceux qui achètent avec un budget ouvert aux appareils usés.

L’iPhone 7 est le modèle le moins cher de la vente, à partir de 119,99 $, mais même l’iPhone XR est considérablement réduit. Les offres sont valables jusqu’à 22 heures. Pacifique le 7 avril ou jusqu’à épuisement des stocks.

Le plus bas prix sur un MacBook Pro 8 cœurs 16 pouces

16 “MacBook Pro 8C (2,3 GHz, 16 Go, 1 To, 5500 M 4 Go) gris sidéral: 2450 $ * (350 $ de rabais)

* Prix avec code promo APINSIDER en utilisant les instructions d’activation ci-dessous.

Ceux qui ont besoin d’une machine puissante mais portable pour travailler à distance peuvent profiter d’un remise exclusive sur le MacBook Pro 8 cœurs d’Apple chez le revendeur agréé Apple Adorama. Code promo de 50 $ APINSIDER est appliqué, ce qui se cumule avec la remise instantanée actuelle de 300 $ d’Adorama, le prix du modèle Core i9 (MVVK2LL / A) en gris sidéral tombe à 2450 $, le prix le plus bas disponible.

La configuration premium du MacBook Pro 16 pouces comprend un processeur Core i9 8 cœurs 2,3 GHz, 16 Go de mémoire, 1 To de stockage SSD et une carte graphique AMD Radeon Pro 5500M améliorée avec 4 Go de mémoire GDDR6. Normalement au prix de 2799 $, le prix de 2450 $ offre aux utilisateurs une machine robuste qui peut effectuer une variété de tâches lorsqu’ils travaillent à domicile pendant la pandémie de COVID-19 (mais il est toujours assez portable pour être jeté dans un sac d’ordinateur portable une fois le voyage repris).

En plus des économies exclusives, Adorama n’offre aucun financement d’intérêt lorsqu’il est payé en totalité dans les 12 mois avec la carte de crédit Adorama, ainsi qu’une protection contre les chutes et les déversements d’un an avec son programme VIP360, qui sonne à 49,99 $ par an.

On ne sait pas combien de temps cet accord sera en vigueur, il est donc préférable d’agir maintenant pendant que les cahiers sont en stock et prêts à être expédiés. Avons-nous mentionné que l’adhésion VIP360 comprend également la livraison gratuite de 2 jours sur ce modèle?

Vous recherchez un autre ensemble de spécifications? le APINSIDER Le coupon fonctionne également sur tous les autres modèles de MacBook Pro 16 pouces, avec des économies allant jusqu’à 450 $.

Pour utiliser le coupon, vous devez utiliser les liens de prix spéciaux dans cette section ou dans notre Guide des prix MacBook Pro 16 pouces. Vous trouverez ci-dessous des instructions détaillées sur la façon d’activer le code APINSIDER.

Offres exclusives supplémentaires sur MacBook Pro 16 “

MacBook Pro 16C 16 pouces (2,6 GHz, 16 Go, 512 Go, 5300 M) argent: 2140 $ (260 $ de rabais)

MacBook Pro 16C 16 pouces (2,6 GHz, 16 Go, 512 Go, 5300 M) Gris: 2175 $ (225 $ de rabais)

16 “MacBook Pro 6C (2,6 GHz, 16 Go, 1 To, 5500 M 8 Go) Gris: 2549 $ (250 $ de rabais)

16 “MacBook Pro 8C (2,4 GHz, 64 Go, 2 To, 5300 M) Gris: 3799 $ (300 $ de rabais)

16 “MacBook Pro 8C (2,4 GHz, 64 Go, 2 To, 5500 M 4 Go) Gris: 3899 $ (300 $ de rabais)

16 “MacBook Pro 8C (2,4 GHz, 32 Go, 1 To, 5500 M 8 Go) Gris: 3299 $ (200 $ de rabais)

* Prix avec code promo APINSIDER en utilisant les liens de prix spéciaux ci-dessus ou dans notre Guide des prix MacBook Pro 16 pouces. De plus, économisez 30 $ sur AppleCare au moment de l’achat. [Need help?]

(*) Comment appliquer le code promo Apple chez Adorama

Assurez-vous que vous utilisez un navigateur avec des cookies activés qui n’est pas en mode privé.

Cliquez sur le lien de prix vers la configuration souhaitée de cet article ou sur les liens de prix Adorama dans notre Guides des prix. Vous DEVEZ cliquer sur nos liens dans la même session d’achat que vous utilisez notre coupon. Si vous essayez d’enregistrer un lien trop tard, le coupon NE FONCTIONNERA PAS. Une fois que vous avez cliqué sur un lien de prix, vous verrez un prix supérieur à celui annoncé (nous le corrigerons dans un instant).

Ajoutez quand même le MacBook Pro 16 pouces à votre panier et lorsque vous avez terminé vos achats, commencez le processus de paiement.

Recherchez un lien indiquant “Avez-vous une carte-cadeau ou un code promotionnel?” à côté de l’icône de cadeau. Cliquez dessus pour faire apparaître un champ de code de coupon.

Entrez le code promo APINSIDER dans le champ et cliquez sur Appliquer. La remise doit apparaître sous “Économies promotionnelles” au-dessus du total de la commande.

C’est ça.

Comme toujours, si vous avez des problèmes, vous pouvez nous contacter à [email protected] et nous essaierons d’aider.

Offres Apple supplémentaires

AppleInsider et les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel qui offrira non seulement les meilleurs prix Apple sur de nombreux articles, mais également des remises de bonus sur AppleCare, Office 365 et plus. Ces offres sont les suivantes:

