J.P.Morgan peaufine la cible de l’AAPL jusqu’à 300 $ sur la base d’Apple Watch et des ventes d’AirPods

À la veille des résultats cruciaux d’Apple pour le trimestre des fêtes, J.P.Morgan a légèrement haussé son prix cible de l’action Apple à 300 $, mais met en garde contre la “barre haute des attentes des investisseurs”.

Dans une note aux investisseurs vue par l’analyste boursier AppleInsider J.P.Morgan, Samik Chatterjee, Apple s’attend à ce que Apple réalise un trimestre solide, principalement grâce à des performances Apple Watch et AirPods meilleures que prévu, avec des revenus à l’extrémité supérieure des prévisions. Alors qu’Apple prévoyait entre 85,5 et 89,5 milliards de dollars pour le trimestre, Chatterjee s’attend à voir 88,7 milliards de dollars sur le trimestre.

Plus précisément, l’iPhone représenterait 49,7 milliards de dollars, l’iPad et le Mac rapportant chacun 7,3 milliards de dollars, les services 12,9 milliards de dollars et les appareils portables plus la maison et les accessoires 11,6 milliards de dollars. La marge brute devrait être de 38% dans l’ensemble, la marge brute des services atteignant à elle seule 64,5%.

La hausse à 300 $ par action Apple, contre 296 $ fixée le 20 décembre, est due à une “forte rampe pour les appareils portables au cours du trimestre”. Chatterjee dit également qu’il s’attend à “des progrès continus dans la transformation des services”, prévoyant une croissance de 18% par rapport au trimestre de l’année précédente.

La hausse est basée sur une très légère augmentation du multiplicateur bénéfice / bénéfice à 18,5x contre 18,4x, et aucune augmentation significative du bénéfice par action.

Mais, Chatterjee recommande toujours la prudence et un certain tempérament des attentes, malgré le prix actuellement élevé de l’action.

“Nous continuons à recommander des actions d’AAPL pour les actionnaires à long terme, la hausse étant dirigée par la réévaluation des actions de la transformation des services”, écrit Chatterjee. Cependant, avant l’annonce des résultats plus tard cette semaine, nous nous méfierions du barre élevée des attentes des investisseurs. “

Pour le deuxième trimestre fiscal, Chatterjee prévoit des revenus totaux de 63,7 milliards de dollars, avec une marge brute de 37,9%. Au deuxième trimestre de l’exercice 2019, Apple a réalisé un chiffre d’affaires de 58 milliards de dollars.

En cours de négociation avant l’ouverture du marché lundi, l’action Apple se situe actuellement à 311,50 $, en baisse de 2,1% ce week-end dans un marché impacté par les craintes du virus Corona.

D’autres analystes sont plus optimistes quant aux cours des actions d’Apple à l’avenir. Une note de Cannacord du 15 janvier prévoit également de fortes ventes d’iPhone 12 en plus de la forte demande pour l’iPhone 11. Canaccord prévoit une dynamique soutenue des revenus des services au cours de la prochaine année, poussant le multiple de 16x à 20x et l’objectif de prix de 275 $ à 355 $.

Jun Zhang de Rosenblatt n’est pas aussi optimiste quant au stock. Vendredi matin, Zhang a haussé son cours de bourse de 150 $ à 250 $, mais ne voit pas de bons résultats dans les services, et il ne s’attend pas à un mouvement spectaculaire de la part de “l’iPhone SE 2” ni de l’iPhone 5G 12.