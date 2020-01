J.P.Morgan rejoint les taureaux et fait grimper le prix cible de l’action Apple à 350 $

Le matin suivant la publication des résultats record d’Apple pour le trimestre des fêtes, les analystes de J.P.Morgan reconsidèrent la valeur de l’entreprise avec une augmentation spectaculaire du prix cible des actions Apple.

L’iPhone 11 d’Apple, crucial pour les résultats du trimestre des fêtes

Dans une note aux investisseurs vue par AppleInsider, Samik Chatterjee, analyste chez J.P.Morgan, voit Apple tirer sur tous les cylindres, avec un retour surprise à la croissance de l’iPhone. Beaucoup d’hypothèses commerciales de Chatterjee de sa dernière note se sont avérées vraies, mais avec un peu plus livré que prévu.

“L’enthousiasme des investisseurs pour le trimestre a été provoqué par la forte réaction des Wearables, mais après l’annonce des résultats, les investisseurs se concentreront probablement désormais sur les Wearables et les iPhones pour être les moteurs de la hausse à l’avenir”, écrit Chatterjee. “La dynamique des revenus de l’iPhone est le principal moteur de la révision à la hausse de nos prévisions de revenus et de bénéfices.”

Les points positifs pour les activités d’Apple et les estimations pour le trimestre de mars, citées par Chatterjee, sont qu’Apple a déjà intégré les risques du virus Corona dans les directives, ce qui signifie qu’il y a un avantage significatif si le virus est bien contenu. De plus, avant la propagation de l’infection, la Chine a renoué avec la croissance après quatre trimestres de contraction, aidée par l’iPhone 11.

“Les revenus en Chine sont revenus à la croissance au premier trimestre (+ 3% en glissement annuel) après quatre trimestres consécutifs de baisse et ont inclus une croissance à deux chiffres dans les iPhones, les services et les appareils portables”, explique Chatterjee. “En particulier, la réponse favorable à l’iPhone 11, combinée au succès des programmes de reprise et de financement, a entraîné un retour à la croissance.”

Les attentes de J.P.Morgan pour l’iPhone jusqu’en 2022

Chatterjee relève l’objectif de prix de décembre 2020 de J.P.Morgan pour les actions Apple à 350 $ contre 300 $ précédemment, sur la base de l’estimation de 16,79 $ du bénéfice par action de décembre 2021 de 16,18 $ et d’un ratio mixte bénéfices / bénéfices de 21x, contre 18,5x. Ceci est dérivé de l’utilisation d’un multiple de 16,0x pour les iPhones, 11,0x pour les appareils Mac et iPad, 25x pour les services, 20x pour Apple Watch et AirPods et 11,0x pour les autres produits.

À la suite du rapport d’Apple de 91,8 milliards de dollars de revenus au premier trimestre, les actions d’Apple atteignent 323,78 dollars, en hausse de 6,09 dollars dans les échanges après les heures normales de bureau.