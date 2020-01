Jamf Pro obtient un cryptage FileVault immédiat et une intégration plus approfondie avec Jamf Connect

Le fournisseur de plate-forme de gestion des appareils Apple Jamf améliore l’intégration de ses produits Jamf Pro et Jamf Connect, en connectant les deux avec de nouvelles fonctionnalités liées aux flux de travail de configuration et d’inscription pour faciliter l’utilisation par les administrateurs, tout en améliorant l’expérience de l’utilisateur final.

Jamf Pro

Révélée jeudi, la nouvelle intégration permet à Jamf Connect, un outil de gestion d’authentification et d’identité pour Mac, d’être directement configuré dans l’interface de gestion Jamf Pro. La configuration ajoutée est destinée à résoudre les problèmes liés aux informations d’identification, en particulier au moment de la création de comptes pour les nouveaux utilisateurs.

“Une récente enquête mondiale a montré que 31% des problèmes rencontrés par les utilisateurs de Mac étaient des problèmes de connexion et d’informations d’identification, donc un obstacle assez important tout au long de l’expérience d’un utilisateur”, a expliqué Jason Wudi, directeur technique de Jamf. “En rendant les configurations Jamf Connect disponibles dans l’interface Jamf Pro, le nombre d’étapes pour déployer ou éditer une configuration Jamf Connect est réduit, ce qui facilite la configuration et la gestion.”

Dans le cadre de cette nouvelle intégration, des améliorations ont été apportées au workflow d’inscription automatisé et à la synchronisation des mots de passe Jamf Connect. Un transfert transparent du nom complet et du nom d’utilisateur d’un utilisateur entre Jamf Pro et Jamf Connect signifie que l’administrateur sait que l’utilisateur possède un nom d’utilisateur de fournisseur d’identité cloud qu’il peut utiliser pour son compte Mac local, ce qui rend les choses plus cohérentes à tous les niveaux.

En ayant un seul ensemble d’informations d’identification pour le Mac et l’identité cloud, les utilisateurs sont moins susceptibles d’exiger une assistance informatique pour les problèmes liés à l’authentification.

Des modifications ont également été apportées à Jamf Pro pour mettre à jour dynamiquement les options de configuration de Jamf Connect, ce qui facilite sa configuration. Comme Jamf Connect sort sur un calendrier de deux semaines, les administrateurs pourront utiliser les dernières fonctionnalités dès qu’elles seront disponibles dans la console Jamf Pro, plutôt que de se diriger vers une instance Jamf Connect distincte.

Il existe également un cryptage FileVault immédiat, ce qui signifie que les utilisateurs n’ont pas à se déconnecter et se reconnecter à un appareil avant que FileVault ne crypte les fichiers.